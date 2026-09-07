Vettel sur sa démonstration avec la F2002 : ’l’impression d’être Michael’ pendant quelques tours

Sebastian Vettel a vécu à Monza un moment d’une rare intensité émotionnelle. Au volant de la Ferrari F2002 avec laquelle Michael Schumacher avait dominé la saison 2002, le quadruple champion du monde a effectué quelques tours avant le Grand Prix d’Italie, dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire des débuts de Schumacher avec Ferrari. Mais pour Vettel, ancien pilote de la Scuderia et admirateur de son compatriote, cette démonstration était bien davantage qu’une simple sortie d’une monoplace historique.

Vettel a pris le volant de la F2002 de Schumacher à l’occasion des animations précédant la course de Monza (voir toutes les photos dans notre galerie ou une sélection sous cet article). Un rendez-vous particulièrement symbolique puisque Ferrari célébrait également les 30 ans des débuts de Schumacher avec la Scuderia, en 1996.

Pour Vettel, qui avait lui-même piloté pour Ferrari entre 2015 et 2020 en tentant de renouer avec les années de gloire de son idole, l’expérience a rapidement dépassé le cadre sportif ou historique. La présence de cette monoplace a surtout ravivé le souvenir de son ami.

"Avant tout, il s’agit de mon ami et de me souvenir de lui, ce qui est très émouvant."

Le lien entre les deux hommes dépassait en effet largement l’admiration d’un jeune pilote pour son héros. Vettel avait connu Schumacher personnellement et développé avec lui une relation particulièrement forte.

"Il était mon héros d’enfance et, plus tard, nous avons développé un lien profond à travers notre amitié. Nous étions devenus très proches et nous avons partagé tellement de beaux souvenirs."

Face à cette Ferrari mythique, les émotions du quadruple champion du monde allemand se sont donc rapidement mêlées au plaisir de piloter l’une des monoplaces les plus emblématiques de l’histoire de la Formule 1.

"Je suis partagé et emporté par toutes ces émotions. D’un côté, c’est une voiture tellement magnifique à piloter. C’est une pièce mécanique absolument superbe. Mais surtout, c’est la voiture de Michael."

"Il n’était pas là avec nous, mais je l’ai énormément ressenti pendant ces tours, et j’espère que vous l’avez entendu et ressenti vous aussi."

Vettel s’est également retrouvé confronté à un dilemme plutôt inhabituel. Devait-il savourer chaque seconde passée au volant de cette voiture unique ou laisser parler la mécanique et exploiter pleinement le puissant moteur V10 ?

Le pilote allemand, visiblement particulièrement heureux au volant de la F2002, n’a pas caché son enthousiasme.

"C’était tellement excitant. Il ne faut pas beaucoup de tours pour ressentir l’âme d’une voiture, et on ressent immédiatement que c’était une voiture spéciale. Elle vous crie simplement : ’Allez, allez, allez !’"

"J’étais constamment partagé entre l’envie de pousser cette voiture et celle de profiter du moment et de le faire durer."

Mais au-delà des performances de la Ferrari, c’est surtout l’atmosphère de Monza et les souvenirs associés à Schumacher qui ont profondément marqué Vettel.

"C’était absolument magnifique de ressentir à quel point l’esprit de Michael est vivant et à quel point l’esprit de Ferrari est vivant ici. Je l’ai moi-même vécu il y a des années."

L’ancien pilote Red Bull et Ferrari a ensuite reconnu que certains aspects de cette période lui manquaient, même si sa vie a désormais pris une autre direction.

"Il y a des choses qui me manquent sans Formule 1, mais c’est une vie différente et, comme je l’ai dit, il faut s’occuper de la prochaine génération de pilotes, et de grandes opportunités se présentent."

"C’était donc une journée très émouvante. Mon cœur bat fort, je suis très, très fier et Michael me manque."

"Nous préférerions tous le voir piloter plutôt que moi, et j’en fais partie."

Après avoir effectué ses tours, l’Allemand a une nouvelle fois insisté sur l’importance symbolique de cet instant.

"C’est le moment de Michael, nous lui envoyons tout notre amour et toutes nos émotions."

"Michael n’était pas là aujourd’hui, mais j’ai ressenti sa présence très fortement. C’est un moment particulier qui me fait encore davantage ressentir le manque de mon ami."

Vettel a ensuite livré l’une de ses réponses les plus personnelles lorsqu’il lui a été demandé ce qu’il aurait aimé pouvoir dire à Schumacher s’il avait pu s’adresser directement à lui.

Sa réponse, extrêmement courte, résume à elle seule le lien entre l’homme, le pilote et cette Ferrari.

"Il m’avait dit à propos de cette F2002 : ’tu la pilotes, elle est à toi’. Tellement naturelle. Pendant quelques tours, j’ai eu l’impression d’être lui."

Vettel a ensuite reconnu à quel point l’absence de Schumacher s’était parfois fait ressentir dans sa propre carrière.

"Il m’a tellement manqué à certains moments où je me suis dit qu’il aurait vraiment pu m’aider."

"Ce n’est qu’une petite chose, car la perte après son accident et la douleur pour lui et sa famille sont bien plus grandes que ce que moi ou les autres pouvons ressentir en son absence."

"Il nous manque, et nous aurions adoré le voir piloter, le voir piloter sa voiture."

La veille, c’est l’ancien équipier de Michael Schumacher, le Brésilien Rubens Barrichello, qui avait pu rouler à bord de la F2002. Les photos sont disponibles dans notre galerie du samedi à Monza.