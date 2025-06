Le double podium du Canada était ’nécessaire’ pour relancer Mercedes F1

Mercedes F1 a signé un double podium à Montréal avec la victoire de George Russell et la troisième place de Kimi Antonelli.

Simone Resta, le directeur du développement de l’équipe qui travaille en tandem avec James Allison, se félicite de l’ambiance après trois courses difficiles.

"L’équipe est en bonne forme. Il y a beaucoup d’émotion et d’enthousiasme dans l’équipe. Le début de la saison a été très positif pour nous. Et c’est un excellent résultat au bon moment de la saison. Oui, j’ai senti que c’était nécessaire après ce triplé de courses. Nous sommes donc sur la bonne voie" a déclaré Resta.

Les évolutions de Mercedes sont distillées au compte gouttes mais font progresser la W16 : "Je pense que nous essayons d’apporter quelque chose à chaque course. Il s’agit d’améliorations progressives, qui ne changent pas la donne."

"Mais elles sont toujours utiles. Mais je pense que notre voiture était particulièrement bien adaptée à ces conditions. Nous avons également beaucoup travaillé sur les réglages et l’approche des pilotes. Et je pense que nous avons fait un pas en avant avec la voiture en général."

Les quelques nouveautés du Canada ont complété le gros package de nouveautés apporté à Imola : "Oui, tout d’abord, nous avons apporté au Canada un développement sur le plancher et aussi sur les écopes de frein avant."

"Et aussi, nous avons testé à nouveau vendredi une suspension arrière qui avait été testée auparavant à Imola. Nous l’avons ensuite confirmée le vendredi. Et nous l’avons fait courir samedi et dimanche."

L’Italien est impressionné par la performance d’Antonelli, sur un tracé qu’il ne connaissait pas : "Tout d’abord, il ne faut pas oublier qu’il s’agit seulement de la dixième course de sa carrière en Formule 1. Il est donc encore tout nouveau dans le milieu."

"Et c’était la première fois qu’il courait au Canada. Il a donc beaucoup appris sur un circuit difficile et technique comme le Canada. Il a été capable de prendre un très bon départ, puis de se défendre dans les deux premiers virages face à Piastri et de gagner des places. Et je pense que c’était une étape clé, disons, pour la suite de sa course."

"Plus tard dans la course, il a pu se battre pendant les deux premiers relais avec Max, en essayant toujours de le dépasser. Et Max se défendait toujours et pouvait s’arrêter au stand avant d’être dépassé. Et en fin de course, il s’est très bien défendu sur Piastri. C’est donc une performance très excitante, un signe de son potentiel. Et ça va être amusant."

Resta souligne la stratégie choisie et ce qui était attendu initialement avant de décider une tactique à deux arrêts : "Plus tôt dans la semaine et avant l’événement, nous avons pensé à envisager l’option d’un seul arrêt, c’est-à-dire des pneus mediums et durs."

"Mais bien sûr, il faut aller sur la piste, comprendre comment les pneus tiennent vraiment, et aussi voir comment la météo évolue. Au cours du week-end, par exemple, la température a augmenté lentement, mais petit à petit, ce qui, bien sûr, rend de plus en plus difficile l’adoption d’une stratégie à un seul arrêt."

"Dans notre cas, nous avons décidé de nous arrêter tôt et de nous défendre contre une éventuelle attaque de Max. C’était notre premier relais, qui, bien sûr, a dicté le développement de la course. Puis, dans le deuxième relais, nous avons décidé de rester plus longtemps à l’extérieur et de prendre l’avantage sur Max en termes de pneumatiques."

Le jeune pilote a attaqué fort mais aurait pu perdre son podium en conséquence : "Kimi, dans le dernier relais, a beaucoup poussé pour essayer de rattraper Max. Et puis il a eu un peu plus de dégradation sur les pneus."

"Il a donc commencé à se défendre face aux McLaren. Et au moment où ils se sont accrochés, nous avions un avantage sur Piastri. Donc en fait, je pense que la voiture de sécurité n’a pas eu d’effet sur notre fin de course."

Pour la première fois, Mercedes n’a pas subi de dégradation plus importante à cause de la chaleur pourtant intense : "Eh bien, cela a définitivement aidé notre course, parce que nous avons eu très peu de dégradation."

"Et nous avons pu prolonger les runs à un bon rythme. Je pense que chaque circuit a des caractéristiques différentes. L’énergie injectée dans les pneus est différente. Le tarmac est différent. Il s’agit donc d’une combinaison de multiples variables. Dans ces conditions, notre voiture s’est bien adaptée.

"Et nous avons déjà vu que sur d’autres circuits, comme par exemple Bahreïn ou l’Espagne, nous avons pu travailler sur les réglages et améliorer les performances. Nous avons eu un peu plus de mal à Imola, par exemple. Mais dans ces conditions, je pense qu’avec l’apprentissage des courses précédentes, nous avons pu mettre la voiture dans une bonne position."

L’utilisation des pneus mediums en qualifs a donné de très bons résultats : "Nous avons déjà vu un premier indice de cette caractéristique à Imola cette année. Et il ne faut pas oublier que le pneu medium que nous utilisons ici est en fait le pneu Soft de l’année dernière. Et tous les composés ont été déplacés d’un cran vers la partie la plus tendre."

"Et nous pensons que les pneus étaient similaires en termes de temps au tour, avec le Soft peut-être un peu plus rapide ou un temps au tour similaire. Mais avec le Medium, nous pensons qu’il était un peu plus facile à gérer. Et il offrirait également de meilleures performances sur plusieurs tours."

Désormais, Resta espère voir Mercedes refaire ce genre de performance : "Je signerais n’importe où pour le répéter. Mais je suis sûr que ce ne sera pas si facile. Il est clair que nous avons beaucoup appris depuis le début de la saison dans ces conditions. Comme je l’ai mentionné, nous avons appris certaines caractéristiques à Imola, en Espagne."

"Et je pense que nous allons construire pas à pas, disons, notre compréhension avant l’Autriche. Bien sûr, nous avons aussi de nouvelles pièces qui arrivent dans la voiture lors de ces courses et qui aideront toujours, disons, à améliorer les performances. Voyons donc ce que nous pourrons obtenir en Autriche."