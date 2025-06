Stake et Sauber : un succès ou un pari risqué ?

En janvier 2024, le monde de la Formule 1 a assisté à une annonce qui a fait couler beaucoup d’encre : l’équipe suisse Sauber changeait officiellement de nom pour devenir Stake F1 Team Kick Sauber. Cette décision s’inscrivait dans le cadre d’un partenariat majeur entre Sauber et Stake, une plateforme internationale de jeux d’argent en ligne.

Ce sponsor-titre a immédiatement attiré l’attention, à la fois en raison de la notoriété croissante de Stake dans le domaine des casinos en ligne, mais aussi du choix que l’on pourrait qualifier d’audacieux d’un sponsor provenant de l’univers du jeu. Rappelons que Stake est déjà bien établi sur le marché canadien et est reconnu comme l’un des meilleures casinos en ligne au Canada sur Casino.org, notamment grâce à son offre variée et ses bonus attractifs.

Ce partenariat devait offrir à l’écurie suisse un nouveau souffle en attendant la transition complète vers Audi, prévue pour 2026. Cela étant dit, cette alliance, entre innovation marketing et réglementation “sensible”, est-elle réellement un succès ?

Performances 2024-2025 : un démarrage poussif

Si le coup de projecteur a été immédiat, les résultats sur la piste ne sont pas encore tout à fait à la hauteur des ambitions. Pour la saison 2025, Stake F1 Team Kick Sauber a aligné deux pilotes : Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto, jeune espoir brésilien devenu titulaire.

Malheureusement, malgré un nouveau package aérodynamique et plusieurs mises à jour techniques sur la C45, les résultats sont mitigés mais en progrès :

● Après les dix premières courses de la saison, l’équipe ne totalise que 20 points au classement constructeurs.

● Le meilleur résultat est une belle cinquième place décrochée à Barcelone, en Espagne, par Hülkenberg.

● Des problèmes récurrents lors des arrêts au stand et un manque de rythme en course ont limité la compétitivité de la monoplace en 2024 mais ont été résolus et sont parmi les meilleurs en 2025.

L’objectif d’une place stable dans le milieu de grille semble donc encore lointain. Et pourtant, le soutien de Stake, notamment via des campagnes numériques ambitieuses et une visibilité renforcée sur les circuits, permet à Sauber de maintenir un niveau budgétaire compétitif.

Sponsoring de jeux d’argent en F1 : une tendance en devenir ?

Le sponsoring par des entreprises de jeux et de paris en ligne dans les sports majeurs n’est en fait pas nouveau même si en Formule 1, cela reste encore relativement marginal. Le partenariat entre Stake et Sauber pourrait donc ouvrir la voie à d’autres collaborations similaires, surtout dans un contexte où la F1 cherche à attirer des sponsors issus de l’univers technologique et numérique.

Néanmoins cette ouverture s’accompagne aussi de nombreuses interrogations :

● Est-ce que d’autres écuries vont oser s’associer à des casinos ou plateformes de paris ?

● Les retombées économiques sont-elles suffisantes pour justifier de tels risques d’un point de vue image de marque ?

La Formule 1 se mondialise, notamment avec des marchés en croissance comme l’Amérique latine, l’Afrique ou encore l’Asie du Sud-Est, où le secteur des jeux en ligne est en pleine explosion. Dans ce contexte, les partenariats avec des entreprises comme Stake peuvent sembler davantage naturels.

Controverse et restrictions : l’exemple australien

Malgré tout, ce type de sponsoring n’est pas sans complications. Plusieurs pays possèdent une législation stricte concernant la promotion des jeux d’argent, et cela a déjà posé problème à Stake F1 Team Kick Sauber.

En Australie, pour ne donner qu’un exemple, la promotion de marques liées aux jeux en ligne est formellement interdite sur les supports sportifs. Résultat : lors du Grand Prix d’Australie, l’équipe doit temporairement changer de nom et supprimer toute mention de Stake de ses voitures, combinaisons et supports marketing.

Ce type de restrictions n’est pas isolé. Des marchés comme le Royaume-Uni, la Belgique ou encore les Pays-Bas ont également renforcé leur législation à ce sujet. Cela limite donc clairement la portée commerciale d’un tel partenariat à l’international.

Un coup de projecteur mondial pour Stake

Malgré les obstacles, on ne peut nier que Stake a réussi un coup de maître en termes de visibilité. Présente sur les monoplaces, les tenues des pilotes, les médias sociaux, mais aussi dans les paddocks avec des activations marketing innovantes, la marque a conquis une audience mondiale.

Cette stratégie s’inscrit également dans une logique d’omnicanalité : en s’associant à un sport premium, Stake cherche à se positionner comme un acteur haut de gamme sur le marché des jeux en ligne. Cela permet aussi d’attirer une audience plus jeune et technophile.

À ce titre, il convient de souligner que Stake ne se contente pas d’être visible en F1. Elle est également active dans l’univers des sports électroniques (e-sport), du streaming et d’autres événements sportifs majeurs.

Un pari qui mérite d’être suivi

On l’a compris, le partenariat entre Stake et Sauber représente bien plus qu’un simple accord commercial. Il symbolise une transformation des dynamiques de sponsoring en Formule 1, à l’heure où les frontières entre sport, divertissement et technologie deviennent de plus en plus floues.

Si les résultats sportifs de l’équipe ne sont pas encore convaincants, l’impact marketing, lui, est indéniable. Grâce à une stratégie de communication bien pensée et une présence internationale, Stake a su tirer parti de ce partenariat pour asseoir sa réputation dans un marché concurrentiel.

Les controverses réglementaires montrent toutefois que ce modèle n’est pas sans risques. Il faudra rester vigilent et observer si d’autres écuries choisissent de suivre la même voie ou bien si les autorités de la F1 décideront d’imposer des limites plus strictes.

Une chose est certaine : Stake F1 Team Kick Sauber fait parler d’elle, sur la piste comme en dehors.