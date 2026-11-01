Le départ de Zehnder provoque un malaise : Audi F1 accusée de manquer de classe

Le départ annoncé de Beat Zehnder après 39 années passées au sein de l’écurie de Hinwil provoque une vive émotion dans le paddock de Formule 1. Alors qu’Audi a officialisé la fin de sa collaboration avec le dirigeant suisse dans le cadre d’une restructuration prévue pour 2027, Peter Sauber, fondateur historique de l’équipe, ne cache pas sa stupéfaction. À 83 ans, celui qui avait recruté Zehnder en 1988 affirme ne pas avoir vu venir cette décision. La presse suisse critique également la manière dont Audi a annoncé cette séparation, jugée particulièrement froide au regard de l’engagement exceptionnel de l’intéressé.

C’est une page importante de l’histoire de l’écurie de Hinwil qui s’apprête à se tourner. Beat Zehnder, figure incontournable de l’équipe depuis près de quatre décennies, quittera ses fonctions à la fin du mois de décembre, comme Audi l’a annoncé à l’occasion du Grand Prix de Mexico.

Le constructeur allemand a présenté cette séparation comme une étape de la restructuration de son organisation en vue de la saison 2027.

Mais cette décision a surpris jusqu’à Peter Sauber, l’homme à l’origine de l’équipe et de l’arrivée de Zehnder dans ses rangs en 1988.

Interrogé par le quotidien suisse Blick, le fondateur de l’écurie a reconnu avoir été pris totalement au dépourvu.

"Pour moi, cette nouvelle n’a pas seulement été surprenante, non, elle était totalement inattendue."

Une réaction particulièrement forte de la part de celui qui connaît mieux que quiconque l’histoire de la structure suisse et le rôle joué par Zehnder dans son développement.

Peter Sauber n’a toutefois pas souhaité commenter davantage ce que Blick présente comme une éviction du dirigeant historique.

Les circonstances exactes de cette séparation n’ont pas été détaillées publiquement.

La manière dont Audi a annoncé le départ vivement critiquée

Au-delà de la décision elle-même, c’est également la communication d’Audi qui suscite des critiques en Suisse.

Roger Benoit, journaliste expérimenté de Blick et observateur de longue date de la Formule 1, a particulièrement regretté la forme choisie pour officialiser le départ de Zehnder.

Selon lui, le communiqué publié par le constructeur allemand ne rend pas justice à la place occupée par le Suisse au sein de l’écurie pendant près de 40 ans.

"Dans un communiqué de presse qui manquait de classe," a-t-il écrit pour décrire la manière dont l’annonce a été effectuée.

Le journaliste estime notamment que Zehnder aurait dû avoir la possibilité de s’exprimer publiquement à cette occasion.

"Normalement, dans une telle situation, la personne concernée aurait la possibilité de prendre la parole."

Cette critique traduit le malaise suscité par le traitement réservé à une personnalité dont la présence au sein de l’équipe dépasse largement le cadre d’une simple relation professionnelle.

Bien plus qu’un employé historique de Sauber

Pour Roger Benoit, Beat Zehnder n’était pas seulement un membre de longue date de l’organisation de Hinwil.

Au fil des décennies, il était devenu une figure de référence pour de nombreux collaborateurs, occupant une place particulière dans la vie quotidienne de l’équipe.

Le journaliste le décrit ainsi comme "une sorte de père, et même un ami" pour beaucoup de personnes au sein de l’écurie.

Son engagement personnel aurait également dépassé à plusieurs reprises les responsabilités normalement associées à ses fonctions.

Benoit rappelle notamment un épisode survenu pendant l’une des périodes financièrement difficiles traversées par Sauber.

Alors que l’équipe rencontrait des problèmes de trésorerie, Zehnder aurait personnellement réglé la facture d’hôtel de l’écurie.

Une anecdote qui illustre, selon le journaliste suisse, l’attachement profond de Zehnder à la structure et aux personnes qui la composaient.

Présent depuis 1988, il a accompagné les différentes étapes de l’histoire de Hinwil, bien avant l’arrivée d’Audi et au fil des changements d’identité et de direction de l’équipe.

Cette fidélité explique en partie pourquoi l’annonce de son départ provoque aujourd’hui des réactions aussi marquées.

Des problèmes de santé, mais un départ jugé brutal

Roger Benoit reconnaît néanmoins que Beat Zehnder envisageait depuis plusieurs années de réduire son activité.

Des problèmes de santé l’auraient notamment conduit à souhaiter ralentir son rythme de travail.

Mais pour le journaliste de Blick, cette situation ne justifie pas la manière dont Audi a officialisé la fin de sa collaboration avec lui.

Il considère qu’après presque quatre décennies de fidélité, Zehnder méritait une annonce plus personnelle et davantage de reconnaissance publique.

"Même si Beat Zehnder souhaitait ralentir depuis des années en raison de problèmes de santé, il ne méritait pas une annonce aussi sèche, sans même qu’il puisse s’exprimer lui-même," a conclu Benoit.