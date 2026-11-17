Audi F1 aborde le Grand Prix de Las Vegas avec l’ambition de poursuivre sa bonne dynamique et de gagner encore une position au championnat des constructeurs, celle occupée par Haas F1. À trois courses de la fin de sa première saison en Formule 1, l’écurie allemande reste engagée dans une lutte serrée au classement et entend profiter de la dernière série de trois Grands Prix consécutifs, qui la conduira ensuite au Qatar puis à Abu Dhabi. Nico Hülkenberg espère confirmer son résultat du Brésil sur un circuit qu’il apprécie, tandis que Gabriel Bortoleto veut rebondir après un week-end décevant à São Paulo.

La Formule 1 entame ce week-end à Las Vegas la dernière ligne droite de sa saison 2026, avec un enchaînement de trois Grands Prix qui conduira les équipes du Nevada au Qatar, avant la finale prévue à Abu Dhabi.

Pour Audi, cette ultime séquence représente une occasion importante de consolider les progrès réalisés au cours de sa première campagne dans la discipline.

L’écurie allemande a notamment réussi à inscrire des points lors de trois des quatre derniers rendez-vous, une régularité encourageante qu’elle souhaite prolonger jusqu’au terme du championnat.

Dans un milieu de grille particulièrement disputé, chaque résultat peut encore avoir des conséquences significatives sur le classement des constructeurs. Audi entend donc exploiter au maximum le potentiel de sa monoplace, tout en continuant à améliorer son fonctionnement et ses performances.

La difficulté sera également de s’adapter à trois circuits très différents, chacun présentant des caractéristiques particulières et offrant autant d’opportunités que de défis.

Las Vegas constituera le premier de ces rendez-vous, avec ses longues lignes droites, ses gros freinages et ses températures nocturnes relativement basses.

McNish : chaque point peut encore faire la différence

Pour Allan McNish, directeur de la compétition d’Audi, cette dernière série de trois courses doit permettre à l’équipe de terminer positivement une saison aussi exigeante qu’encourageante.

"Nous nous rendons à Las Vegas pour la première des trois dernières courses de ce qui a été une saison longue et exigeante, mais finalement passionnante pour l’équipe. Nous avons réalisé quelques bonnes performances récemment, en marquant des points lors de trois des quatre dernières épreuves, et nous voulons poursuivre sur cette lancée à l’approche de la fin de saison."

McNish insiste donc sur la nécessité de rester concentré sur l’exploitation du matériel disponible plutôt que de se projeter trop rapidement vers la saison suivante.

"Le championnat des constructeurs reste très serré (Haas F1 est 3 points devant pour la 7e place, ndlr) et chaque point peut faire la différence à ce stade de l’année. Notre priorité est de continuer à travailler dur, de tirer le meilleur parti de la voiture dont nous disposons et de nous donner les meilleures chances possibles de gagner encore des places au classement. Tout le monde dans l’équipe est motivé et travaille dans ce sens."

Hülkenberg apprécie Las Vegas mais redoute la gestion des pneus

Nico Hülkenberg arrive à Las Vegas après avoir marqué un point supplémentaire lors du Grand Prix du Brésil à São Paulo. Le pilote allemand estime qu’Audi a bien exploité les circonstances de la course brésilienne.

"Le Brésil a été une course mouvementée, avec beaucoup de choses qui se sont passées, et c’était agréable de repartir avec un point supplémentaire. Nous avons bien géré les conditions difficiles, nous avons livré de belles batailles et je pense que nous avons pratiquement tiré le maximum de notre voiture."

Hülkenberg se tourne désormais vers un rendez-vous dont il apprécie l’atmosphère et les caractéristiques.

Le Grand Prix de Las Vegas se distingue notamment par son tracé urbain empruntant le célèbre Strip, où les pilotes évoluent de nuit au milieu des lumières de la ville. Mais derrière le spectacle, le circuit présente des difficultés techniques qu’il ne faut pas sous-estimer.

"Maintenant, direction Vegas, qui est toujours un peu un spectacle à part. Rouler de nuit sur le Strip, c’est quelque chose de différent, et j’aime plutôt bien ce circuit. Il peut sembler assez simple sur le papier, mais les longues lignes droites, les grosses zones de freinage et les températures plus froides le rendent assez exigeant, notamment lorsqu’il s’agit de faire fonctionner les pneus."

"Il y a généralement de belles courses également, donc j’ai hâte de reprendre la piste et de voir ce que nous pourrons faire."

Bortoleto veut effacer sa déception du Brésil

De l’autre côté du garage, Gabriel Bortoleto aborde le Grand Prix de Las Vegas avec une motivation particulière.

Le Brésilien souhaite rebondir après une épreuve à domicile qui ne s’est pas déroulée comme il l’espérait.

"Las Vegas est assez différent d’un week-end de course habituel, ce qui en fait un rendez-vous particulièrement intéressant : courir de nuit, avec toute la ville illuminée autour de nous et piloter au milieu de certains de ses lieux emblématiques, c’est une expérience vraiment unique."

"La dernière fois, au Brésil, les choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais, donc j’ai envie de renverser la situation et de m’appuyer sur les éléments positifs que l’équipe a connus. Nous avons montré tout au long de la saison que nous pouvions être compétitifs et nous battre pour les points ; tout le monde dans l’équipe a travaillé dur et, avec seulement trois courses restantes, la motivation est toujours très forte pour continuer à attaquer."

"Espérons que nous pourrons réaliser un bon week-end ici à Vegas et bien lancer ces trois dernières courses."