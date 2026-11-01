Ricciardo a-t-il poussé Vettel vers Ferrari ? L’Allemand révèle enfin la vérité

Sebastian Vettel a reconnu que l’arrivée de Daniel Ricciardo chez Red Bull en 2014 avait joué un rôle déterminant dans sa décision de rejoindre Ferrari. Après quatre titres mondiaux consécutifs, le pilote allemand avait vécu une saison particulièrement difficile, marquée par une monoplace moins compétitive et par les performances de son nouveau coéquipier. Dans un documentaire consacré à sa carrière, Vettel explique comment cette situation a progressivement ébranlé sa confiance et modifié son rapport à la compétition, jusqu’à lui donner le sentiment qu’il devait quitter l’écurie avec laquelle il avait connu ses plus grands succès.

Le départ de Sebastian Vettel de Red Bull à la fin de la saison 2014 avait constitué l’un des transferts les plus marquants de la Formule 1 moderne. Après avoir dominé le championnat entre 2010 et 2013, avec quatre couronnes mondiales consécutives, l’Allemand avait choisi de tourner la page pour rejoindre Ferrari.

À l’époque, cette décision avait notamment été associée aux difficultés rencontrées par Red Bull lors de l’introduction de la réglementation sur les moteurs hybrides. Mais un autre élément avait profondément influencé Vettel : l’arrivée de Daniel Ricciardo dans l’écurie autrichienne.

Dans le nouveau documentaire de la chaîne allemande ARD, intitulé "Being Sebastian Vettel", le quadruple champion du monde, aujourd’hui retraité de la F1, reconnaît que la présence de l’Australien a contribué à précipiter son départ.

En 2014, Vettel abordait sa cinquième saison consécutive en tant que champion du monde en titre. Mais la situation avait radicalement changé chez Red Bull. La réglementation introduisant les nouveaux groupes propulseurs hybrides avait mis fin à la domination de l’écurie autrichienne, tandis que Mercedes s’imposait comme la nouvelle référence du championnat.

Dans le même temps, Daniel Ricciardo rejoignait Red Bull après avoir fait ses preuves chez Toro Rosso. L’Australien découvrait une équipe habituée à gagner, avec l’enthousiasme d’un jeune pilote bénéficiant de sa première véritable occasion de se battre aux avant-postes.

Vettel, lui, vivait beaucoup plus difficilement la perte de compétitivité de sa monoplace.

"Mon nouveau coéquipier, Daniel Ricciardo, arrivait avec une fraîcheur totale."

"Il avait tellement d’énergie, alors que j’étais frustré de ne plus être aux avant-postes."

Cette différence d’approche s’est également retrouvée dans les résultats. Ricciardo s’est rapidement adapté à la Red Bull de la nouvelle ère hybride et a remporté trois Grands Prix en 2014.

De son côté, Vettel a terminé la saison sans aucune victoire, une situation particulièrement difficile à accepter après quatre années de domination.

Vettel explique que ses ambitions étaient alors très éloignées de celles d’un pilote cherchant simplement à progresser ou à décrocher ses premières victoires.

"Mon ambition était complètement différente : je voulais courir tout devant, gagner des courses et dominer."

Mais les performances de Ricciardo ont progressivement renforcé les difficultés psychologiques rencontrées par le champion allemand. Alors que son nouveau coéquipier parvenait à tirer davantage de la monoplace, Vettel commençait à remettre en question ses propres capacités.

"Ensuite, les choses s’enchaînent les unes après les autres, le doute commence à s’installer et, en même temps, vous lisez partout que Daniel est meilleur ici ou là."

Cette accumulation de frustrations a profondément affecté Vettel. Il ne s’agissait plus seulement de constater que Red Bull avait perdu sa domination technique, mais également de voir son statut de référence au sein de l’équipe remis en question par un nouveau venu.

Ricciardo incarnait alors l’enthousiasme et la réussite, tandis que Vettel devait composer avec une monoplace qui ne lui permettait plus d’exprimer pleinement le style de pilotage et les ambitions qui avaient fait son succès.

Un retour au karting pour retrouver le plaisir de piloter

Face à cette période difficile, Vettel a même cherché à renouer avec les sensations qui l’avaient initialement attiré vers le sport automobile. L’Allemand a ainsi envisagé de revenir au karting, discipline dans laquelle il avait fait ses premières armes.

Son objectif était de retrouver le plaisir de la compétition, loin des contraintes et des attentes associées à son statut de quadruple champion du monde de Formule 1. Mais cette tentative ne s’est pas déroulée comme prévu.

"Je suis effectivement retourné au karting. Je voulais de nouveau faire de la course, mais je me suis cassé une côte et je n’ai finalement pas poursuivi."

Avec le recul, Vettel considère toutefois que ses difficultés de 2014 ne se résumaient ni aux performances de sa monoplace ni à la comparaison avec Ricciardo. Le problème était devenu plus profond.

L’Allemand explique qu’il avait progressivement perdu le sentiment de sécurité et de confiance dont il avait besoin pour exprimer son meilleur niveau.

"Un facteur décisif a été que je ne me sentais plus en sécurité et que, dans ce contexte, je n’étais plus capable, ou je n’avais plus envie, de donner le meilleur de moi-même."

Il ne précise pas s’il fait référence à un manque de sécurité émotionnelle au sein de l’équipe, à une perte de confiance personnelle ou à une combinaison de plusieurs facteurs.

Mais ce malaise a fini par rendre son départ inévitable à ses yeux.

"J’étais donc prêt pour une nouvelle aventure."

Cette nouvelle aventure allait prendre la forme d’un transfert chez Ferrari pour la saison 2015. Vettel quittait ainsi l’écurie qui lui avait permis de remporter ses quatre titres mondiaux, après une dernière année durant laquelle Ricciardo avait pris l’ascendant en matière de résultats.

L’Allemand retrouvera rapidement le chemin de la victoire avec Ferrari, remportant trois Grands Prix dès sa première saison en rouge. Il ne parviendra toutefois jamais à ajouter un cinquième titre mondial à son palmarès.