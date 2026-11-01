Barrichello retrouve la Williams F1 de 2011 pour faire ses ’vrais adieux à mon public’

Quinze ans après avoir disputé son dernier Grand Prix de Formule 1, Rubens Barrichello va retrouver le volant de sa Williams FW33 de 2011 à l’occasion du Grand Prix du Brésil 2026. Le pilote brésilien, aujourd’hui âgé de 54 ans, participera à une démonstration sur le circuit d’Interlagos le dimanche 8 novembre, devant son public. Un retour particulièrement symbolique pour celui qui pensait avoir fait ses adieux à ses supporters lors de sa dernière saison dans la discipline, mais qui aura finalement l’occasion de revivre une partie de cette histoire.

Rubens Barrichello s’apprête à retrouver une monoplace qui occupe une place particulière dans sa carrière. À l’occasion des célébrations organisées dans le cadre du Grand Prix du Brésil, l’ancien pilote de Formule 1 reprendra le volant de la Williams FW33 qu’il pilotait lors de sa dernière saison dans la discipline, en 2011.

Cette démonstration aura lieu le dimanche sur le circuit d’Interlagos, quinze ans après sa dernière apparition en Formule 1 devant son public.

Pour Barrichello, qui a également porté les couleurs de Ferrari et de Brawn GP au cours de sa longue carrière, ce retour représente bien davantage qu’une simple démonstration au volant d’une ancienne monoplace.

Le Brésilien avait quitté la Formule 1 à l’issue de la saison 2011, sans nécessairement imaginer que les derniers tours de cette course devant ses supporters à Interlagos marqueraient la fin de son parcours dans la discipline.

"Je ne pensais pas que ce serait mon dernier adieu lorsque j’ai salué mes supporters à Interlagos en 2011," a confié Barrichello.

"Et heureusement, ce n’était pas le cas. Rendez-vous à Interlagos le 8 novembre pour mes vrais adieux côté F1 à mon public !"

La particularité de cet événement réside dans la monoplace que Barrichello pilotera. Il ne s’agira pas simplement d’une ancienne Formule 1, mais bien d’une Williams FW33, le modèle avec lequel il avait disputé sa dernière saison en championnat du monde.

Un choix qui renforce la dimension nostalgique de cette démonstration, en permettant au Brésilien de retrouver une voiture directement associée à la conclusion de sa carrière en F1.

"Cela va vraiment se produire, et avec la même Williams qu’en 2011 !"

Barrichello n’a d’ailleurs pas caché son impatience à l’idée de reprendre le volant sur le tracé brésilien, dont il connaît chaque particularité après tant d’années passées à y courir devant ses compatriotes.

L’ancien pilote Ferrari, Brawn GP et Williams a ainsi ajouté qu’il avait "hâte de dévorer à nouveau la ligne droite d’Interlagos".

À 54 ans, Barrichello s’offrira donc un nouveau moment de communion avec les supporters brésiliens, quinze ans après ce qu’il croyait être ses derniers adieux à la Formule 1 sur son circuit national.

Un rendez-vous chargé de souvenirs, qui permettra de revoir l’un des pilotes les plus emblématiques du sport automobile brésilien au volant de la monoplace ayant accompagné ses derniers Grands Prix.