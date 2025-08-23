Lawson n’avait pas remarqué de tensions particulières chez Red Bull

Liam Lawson a déclaré n’avoir constaté aucune tension entre Christian Horner et les autres membres du personnel de Red Bull durant son passage au sein de l’équipe.

Cette année, Lawson a été appelé pour remplacer Sergio Perez au sein de l’équipe de Milton Keynes, malgré seulement 11 départs en Grand Prix à son actif.

Le Néo-Zélandais a peiné à performer lors des deux premières manches et a rapidement été rétrogradé chez Racing Bulls au profit de Yuki Tsunoda.

Un autre changement majeur est intervenu chez Red Bull dans les mois suivants : Horner s’est vu montrer la porte de sortie après 20 ans à la tête des opérations de l’équipe.

Ce changement est survenu après plus d’une année de tensions internes suite à un scandale pour comportement inapproprié présumé envers son assistante. Les clans autrichiens et thaïlandais qui contrôlent Red Bull ont été longuement en désaccord, sans oublier les mots durs de Jos Verstappen, père de Max, qui a averti Horner qu’il risquait de faire imploser l’équipe s’il ne partait pas..

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait constaté des tensions au sein de l’équipe pendant son séjour, Lawson a déclaré : "Non, je ne pense pas. Je n’en ai pas été conscient."

"Si j’avais essayé d’être au courant de la position de chacun, j’aurais peut-être trouvé des choses. Mais j’avais tellement de choses à penser de mon côté. L’hiver a été surtout passé à me préparer avec les ingénieurs, pas avec le management."

"Je ne connais que les décisions qui ont été prises concernant mon cas et j’ai clairement exprimé mon sentiment à tout le monde (sur le fait d’être rétrogradé après deux courses)."

"Mais tout le reste, tout ce qui concerne la relation avec Red Bull, je n’étais pas impliqué et je n’en étais pas vraiment conscient."

Laurent Mekies a remplacé Horner chez Red Bull. Invité à comparer les styles de leadership de Mekies et de Horner, Lawson a insisté sur le fait qu’il n’avait pas suffisamment d’éléments pour établir une comparaison.

"A part l’hiver, avec mes ingénieurs, je n’ai été chez Red Bull que pendant deux courses, donc je n’ai pas vraiment travaillé avec Red Bull et Horner."

"C’est difficile donc de comparer en deux courses. Honnêtement, j’ai passé la plupart de mon temps à travailler avec Laurent en F1 chez Racing Bulls."