McLaren F1 se dit prête pour une belle 2e partie de saison

Andrea Stella, directeur de l’équipe McLaren F1, a détaillé le travail entrepris par son équipe pour poursuivre sur sa lancée lors des 10 dernières courses de l’année.

L’écurie de Woking a dominé jusqu’à présent la saison 2025 avec 11 victoires sur les 14 Grands Prix disputés. Elle détient une avance significative au championnat des constructeurs, tandis qu’Oscar Piastri et Lando Norris sont maintenant les deux principaux protagonistes de la lutte pour le titre des pilotes.

McLaren a signé un doublé lors des quatre derniers Grands Prix, et Stella a souligné que l’approche de développement de l’équipe était l’une des principales raisons de cette ascension.

"Je pense que nous avons constaté une tendance très positive en termes de compétitivité."

"Surtout, je dirais, lors des dernières épreuves, où nous avons terminé premier et deuxième."

"Et comme je l’ai dit dans d’autres interviews, ce n’est pas seulement dû au fait que nous avions une voiture compétitive au départ."

"En réalité, nous avons amélioré la voiture depuis le Canada, alors qu’avant ce n’était qu’une seule amélioration d’un coup. Ce serait très visible. On disait souvent ’McLaren présente une nouvelle voiture et progresse de quelques dixièmes de seconde’."

"Mais lors des dernières courses, nous avons amélioré la voiture progressivement, avec des pièces à presque chaque course."

"Nous sommes donc devenus plus rapides. A chaque séance de la dernière course [en Hongrie], nous étions nettement premier et deuxième."

McLaren laisse entendre qu’elle s’attend à être compétitive même sur des circuits qui lui étaient moins favorables par le passé.

"Cela nous rend très optimistes pour la suite de la saison. Nous avons hâte de reprendre la compétition après la pause. Je pense que certains circuits nous seront à nouveau favorables, comme Zandvoort."

"Nous avons également effectué un travail spécifique sur certains circuits comme Monza ou Vegas, sur lesquels nous n’étions pas forcément dominants l’an dernier."

"Nous savions que nous devions travailler sur nos performances sur ces circuits."

"Nous attendons donc avec impatience la deuxième partie de la saison et espérons être compétitifs."