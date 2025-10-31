La clé de l’affaire Massa : la dissimulation du scandale exposée par son avocat

La prétendue conspiration autour de l’implication de Bernie Ecclestone dans la dissimulation du scandale du Crashgate a occupé une place centrale lors de la deuxième journée d’audience dans le cadre de l’affaire Felipe Massa devant la Haute Cour de Justice de Londres.

Ce jeudi, après avoir entendu les arguments de la défense la veille, le juge Jay a entendu les arguments de l’avocat de Massa, Nick de Marco, qui a longuement détaillé le rôle supposé d’Ecclestone et de l’ancien président de la FIA, Max Mosley, dans ce qui demeure l’un des épisodes les plus controversés de l’histoire de la Formule 1.

L’ancien pilote brésilien, présent une nouvelle fois dans la salle d’audience, réclame environ 80 millions d’euros de dommages et intérêts. Il souhaite également être reconnu comme le véritable champion du monde 2008, sans pour autant chercher à retirer le titre à Lewis Hamilton.

L’interview d’Ecclestone, point de départ de la procédure, était le sujet principal de l’audience d’hier. Selon la défense de Massa, l’action en justice n’a été engagée qu’après ce que son avocat qualifie de dissimulation délibérée des faits par Ecclestone.

Le point de départ du dossier repose sur une interview accordée par Ecclestone à F1 Insider en 2023, dans laquelle l’ancien patron de la F1 affirmait qu’il savait dès le Grand Prix du Brésil 2008, aux côtés de Max Mosley, que Nelson Piquet Jr avait délibérément provoqué son accident à Singapour, mais qu’ils avaient choisi de ne rien faire.

Lorsque le juge Jay a demandé pourquoi Massa n’avait pas intenté d’action dès 2009, mais seulement en 2025, de Marco a répondu que l’interview de 2023 constituait la première preuve publique d’une dissimulation volontaire.

"Après tant d’années, cette interview a été la première fois où il est apparu à M. Massa qu’il y avait eu une dissimulation délibérée d’une conspiration connue," a déclaré l’avocat.

De Marco a affirmé que les défendeurs, Ecclestone, la FIA et Formula One Management (FOM), tentaient à présent d’empêcher la justice d’examiner leurs agissements.

"Les défendeurs sont très désireux d’empêcher la cour d’examiner leurs fautes graves."

"La FIA avait un devoir envers ses membres de faire respecter ses règlements ; elle a reconnu ce devoir lorsqu’elle a finalement ouvert une enquête en 2009."

"L’interview de M. Ecclestone le confirme, lorsqu’il dit que la FIA disposait déjà de suffisamment de preuves pour enquêter et aurait dû le faire à l’époque."

"L’instance dirigeante internationale du sport, dont la raison d’être est de protéger l’intégrité de la discipline, a failli à sa mission."

"Ils ont couvert l’affaire"

L’avocat a insisté sur le fait que l’interview d’Ecclestone constitue la colonne vertébrale du dossier Massa. Il a aussi vivement critiqué la manière dont Ecclestone et Mosley ont géré le rapport du Conseil mondial du sport automobile en 2009, une fois les aveux publics de Piquet Jr rendus publics.

"Les personnes qui ont rédigé ce rapport, Ecclestone et Mosley, savaient qu’elles disposaient de preuves suffisantes, mais craignaient les conséquences, alors elles ont couvert l’affaire," a déclaré de Marco.

"M. Massa a été trompé par Ecclestone et Mosley. Rien ne lui permettait de savoir qu’ils détenaient les informations nécessaires pour agir, d’autant plus qu’ils affirmaient le contraire."

L’audience préliminaire se poursuit et doit se terminer ce vendredi. Après la dernière audience, le juge Jay décidera dans les prochains jours si un éventuel procès doit être ouvert.