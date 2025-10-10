Mercedes F1 voit une ’tendance’ de progression sous la chaleur

Mercedes F1 commence à avoir des réponses sur la manière de gérer la motricité de sa W16, et la dégradation des pneus arrière.

"Nous avons beaucoup travaillé sur la gestion des pneus arrière, en particulier sur les circuits où ils sont fortement sollicités" a déclaré Shovlin. "L’air est très chaud à Singapour. Il y a également énormément de traction. En regardant l’année dernière, en 2024, nous avons eu des difficultés pendant la course."

"C’est agréable de voir les bénéfices d’une partie de ce travail qui a été réalisé ici à l’usine au cours du développement de cette voiture. Et, espérons-le, nous voyons une tendance progressive, que ce soit lorsque le soleil est là et qu’il fait très chaud, ou sur les circuits où il y a beaucoup de traction, nous commencerons à être compétitifs."

Malgré cette bonne performance, Shovlin a souligné les similitudes entre les caractéristiques du circuit et celles du Canada, où Russell a également gagné cette année, et doute que cela puisse se reproduire à Austin, sur un tracé très différent.

"J’essaie de gérer les attentes. Si vous regardez les circuits sur lesquels nous avons été performants, et en particulier les courses que nous avons gagnées cette année, Montréal, Singapour, ce sont des circuits relativement lents."

"Et il ne fait aucun doute que cette voiture fonctionne bien dans les virages à basse vitesse, où nous semblons avoir une très bonne adhérence. Les pilotes ont une grande confiance dans les zones de gros freinage."

"Ce que nous n’avons pas eu beaucoup sur ces circuits, ce sont des enchaînements de virages à haute vitesse, et c’est peut-être un domaine où nous avons un peu souffert. Nous travaillons toujours dessus, nous continuons à chercher chaque petit gain possible dans les réglages, mais c’est clairement un domaine en progrès."

"Si vous regardez un circuit comme Austin, il a un premier secteur très, très rapide, donc nous devons nous assurer que nous pouvons être performants dans cette zone. Il est encourageant de voir que la voiture peut encore gagner des courses."

"Nous avons vu une performance brillante de George, toute l’équipe a été vraiment motivée par cela, et ça nous donne beaucoup d’énergie pour aborder ces six dernières courses sur des circuits très différents qui arrivent, nous allons devoir faire beaucoup pour adapter la voiture, mais nous n’abandonnerons certainement pas le combat."