Ferrari : Elkann et Vigna rompent le silence alors que la rumeur Horner se relance

La haute direction de Ferrari est intervenue publiquement alors que la tourmente s’intensifie à Maranello, d’autant plus que de nouvelles rumeurs liant Christian Horner, le patron évincé de Red Bull, à un futur transfert vers l’écurie italienne ont émergé.

Après des informations faisant état de discussions de crise entre le président de Ferrari, John Elkann, le PDG Benedetto Vigna et le directeur de l’écurie, Frédéric Vasseur, Elkann et Vigna ont tous deux fait des déclarations publiques inhabituelles lors de la présentation du Capital Markets Day de Ferrari.

M. Vigna a directement abordé les performances de Ferrari en course, reconnaissant que la Scuderia n’avait pas répondu aux attentes.

"Notre objectif était de gagner des courses. Nous y sommes parvenus avec la 499P en endurance, mais en Formule 1, nous devons nous améliorer. Nous devons gagner, car c’est notre devoir envers nos fidèles fans à travers le monde."

Elkann, quant à lui, a formulé ses commentaires comme une réaffirmation personnelle de sa foi en l’identité de Ferrari et en son personnel.

"Je m’engage en tant que président, en tant qu’actionnaire majoritaire, et surtout au nom d’une passion qui m’anime depuis toujours : ma passion pour Ferrari."

"Nous continuerons à investir, à innover et à construire. Nous continuerons à attirer et à former des personnes extraordinaires et nous continuerons à démontrer, année après année, le caractère unique de Ferrari."

Ces commentaires font suite à plusieurs semaines de spéculations croissantes sur une nouvelle instabilité au sein de l’équipe. Le management de Charles Leclerc a laissé entendre qu’il pourrait partir après 2026, tandis qu’Oscar Piastri ou Max Verstappen ont été associés à un baquet potentiel chez Ferrari pour 2027.

Malgré le récent renouvellement du contrat de Vasseur, des sources en Italie et en Allemagne rapportent que la confiance en son leadership reste fragile après une nouvelle saison irrégulière.

Selon le journaliste Ralf Bach de F1-insider, Elkann explore déjà d’autres options, notamment Horner, qui a récemment finalisé son départ de Red Bull, aurait accepté une indemnité moins élevée et a réglé à l’amiable son affaire avec son ex-assistante.

Bach a écrit : "On comprend bien pourquoi Horner agit ainsi. Il veut éviter le procès parce qu’il est actuellement à la recherche d’un emploi, voire en est déjà à un stade où il pourrait en obtenir un. S’il voit vraiment une opportunité chez Ferrari, ce qui vient de se passer est tout à fait logique."

"Malgré la prolongation de contrat, Ferrari semble vouloir se débarrasser de Vasseur, et John Elkann semble vraiment déterminé à recruter Christian Horner."

Bach a averti qu’une telle décision pourrait également compliquer toute approche future de Ferrari envers Max Verstappen, dont l’entourage s’est brouillé avec Horner l’année dernière.

"Ils ne semblent pas se rendre compte qu’ils ferment la porte à Verstappen. Horner a 14 titres de champion du monde à son actif. Elkann est considéré comme un homme très émotif qui ne s’intéresse pas à ce qu’il pensait hier, mais plutôt à ce qu’il pense aujourd’hui."