La qualification du GP d’Australie sera-t-elle une des plus ’folles’ de l’histoire de la F1 ?

La récupération et le déploiement d’énergie des nouvelles unités de puissance de la Formule 1 menacent de faire des qualifications du Grand Prix d’Australie l’une des plus mouvementées depuis des années, avec beaucoup d’inconnues et énormément de gestion à faire.

Tout au long de l’hiver, les pilotes ont exprimé des inquiétudes concernant les besoins énergétiques des nouveaux moteurs, particulièrement lorsqu’il s’agit de préparer et d’attaquer un tour chronométré, et ils réitèrent ces inquiétudes.

Bien qu’aucun incident majeur n’ait été déploré, Lewis Hamilton et Franco Colapinto ont failli se percuter, et Alex Albon, pilote de Williams, a admis avoir beaucoup de choses contre-intuitives à faire, ce qui pourrait donner des qualifications très bizarres.

"Ce sera très difficile" a déclaré Albon. "Pour l’instant, nous n’en voyons pas encore le pire. C’est déjà très complexe. Je pense que même de notre côté, sur certains tours, on gagne ou on perd énormément de temps. Ce n’est pas toujours logique au volant, mais cela fait partie de la courbe d’apprentissage."

Sergio Pérez, pilote chez Cadillac, a fait écho aux sentiments d’Albon, notant que les qualifications seront folles en raison de la complexité de gestion des nouvelles voitures : "C’est de la folie. J’essayais de pousser, et il y avait des gens en simulation de relais de course."

"J’avais Kimi (Antonelli) devant, mais je ne pouvais pas attaquer car je devais attendre d’avoir le bon niveau de batterie pour mon tour. Ces nouvelles règles sont très compliquées, surtout pour les qualifications."

Malgré son meilleur temps du vendredi, Oscar Piastri admet que les équipes et les pilotes "ne savent pas vraiment à quel point" les qualifications seront difficiles à gérer. En raison des exigences de déploiement d’énergie, Piastri a expliqué que les pilotes "lancent leurs tours au milieu de la ligne droite des stands", ce qui rend plus difficile l’évaluation de la vitesse par les autres.

"Ce sera dur" a-t-il affirmé. "Pour le moment, nous ne savons pas vraiment à quel point. Essayer de faire les séances d’essais est très délicat si vous n’êtes pas sur le même rythme que les autres. La plupart d’entre nous lançons nos tours à mi-chemin de la ligne droite des stands, donc essayer de juger la voiture derrière est très, très difficile."

"Il y a certainement des particularités majeures auxquelles nous allons devoir nous habituer. Le week-end va rester intéressant. Tout le monde va probablement trouver beaucoup de solutions pendant la nuit pour mettre les choses en place."

La journée de vendredi a vu de nombreux pilotes bloquer leurs roues et sortir de la piste, particulièrement au virage 3. Isack Hadjar, pilote Red Bull, explique que l’équilibre de la voiture, qui change constamment à cause du déploiement et de la récupération d’énergie, modifie les zones de freinage d’un tour à l’autre.

"Il faut constamment adapter ses points de freinage car on n’arrive jamais à la même vitesse, et la dynamique de la voiture change aussi. C’est donc très piégeux", a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur le style de conduite requis.

En conséquence, les qualifications risquent d’être fortement perturbées par des drapeaux jaunes et des interruptions, mais tenter de les anticiper ne sera pas forcément une stratégie gagnante.

"Ce sera un peu chaotique" a déclaré Paul Monaghan, ingénieur en chef chez Red Bull. "Le circuit fait un peu plus de 5 km, et nous devons y répartir 22 voitures. Il faut déjà passer la Q1, ce qui n’est pas une mince affaire."

"Nous devons donc faire quelques tours corrects, au moins un par pilote, et nous serons qualifiés. Ensuite, cela devient un peu plus facile. Mais il s’agit de prendre nos responsabilités. Nous ne pouvons pas attendre de voir ce que font les autres : il faut contrôler son propre destin, c’est la meilleure façon de répondre à cette situation."