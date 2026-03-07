GP d’Australie, EL3 : Russell frappe un grand coup, Antonelli finit dans le mur

La deuxième journée du Grand Prix d’Australie, première manche de la saison 2026 de F1, débute en cette heure nocturne avec les EL3, la dernière séance libre avant la qualification, qui se déroulera à 6 heures, heure française, et sera à suivre sur nos pages.

Après une première séance menée par Ferrari et Red Bull et une deuxième plutôt dominée par McLaren et Mercedes, on a l’impression de ne pas avoir beaucoup plus de réponses à nos questionnements sur la hiérarchie de ce premier GP de l’année.

Une chose est sûre, cette deuxième journée va s’intensifier, avec des tests à mener sur la performance et des réponses à avoir sur les changements qui auront été faits au cours de la nuit sur les monoplaces et leurs réglages.

Les enjeux sont nombreux pour les pilotes, à commencer par le fait qu’ils peinaient hier à bien gérer les freinages sur les tours rapides, et qui nous a poussé à voir de nombreuses erreurs en piste. Cela devrait continuer aujourd’hui, et la qualification pourrait être absolument folle, tant les équipes et les pilotes ne maîtrisent pas encore ces monoplaces.

2h14 : La grande question aujourd’hui est de savoir si Aston Martin pourra participer aux qualifications, alors que l’équipe n’a plus qu’une batterie pour chaque voiture. Si la fiabilité ne s’en mêle pas, et si les vibrations sont bien réduites comme l’a affirmé Honda après la première journée, il faudra ensuite parvenir à se hisser dans les 107 % du temps de la pole, ce qui n’était pas une évidence hier pour l’équipe, qui y était de justesse et avec une seule monoplace.

2h17 : La zone de mode ligne droite (ou Straight Line Mode, soit SLM) entre les virages 6 et 9 avait été supprimé pour cette journée, la FIA l’ayant jugée dangereuse car des voitures étaient instables en EL1 et EL2 hier à cet endroit qui serpente le long du lac sur une partie qui n’est pas totalement droite. Mais à une demi-heure de la séance, ça a été le coup de théâtre ! Les équipes ont dû militer auprès de la direction de course, car cela enlevait une bonne capacité de gérer de l’énergie sur le tour, et elles ont apparemment eu gain de cause, puisque ce changement a été annulé. Le circuit sera donc exploité comme il l’était hier.

2h19 : La FIA s’explique sur le changement d’avis au sujet de la zone de mode ligne droite : "Suite aux commentaires reçus au cours de la dernière heure de la part des équipes et des pilotes, et à l’analyse supplémentaire fournie par les équipes, la décision de supprimer la zone n° 4 du Straight Line Mode est annulée. Une évaluation plus approfondie sera effectuée pendant et après les EL3." Peut-être que consulter les équipes avant la décision n’aurait pas été une mauvaise idée...

2h23 : Pirelli a noté que les conditions de piste s’améliorent sans cesse, et a pu constater une meilleure performance des pneus en EL2. Cependant, le manufacturier a confirmé que le graining, phénomène toujours très présent à Melbourne, était de nouveau visible sur les gommes, notamment à l’avant.

2h26 : Navré de l’apprendre aux courageuses et courageux qui ont mis leur réveil, mais les EL3 sont pour le moment retardés ! Un accident impressionnant en F3 a causé des dégâts à la barrière du virage 5.

2h29 : La direction de course espère pouvoir lancer la séance aux alentours de 2h45. Les barrières TecPro sont encore en train d’être réinstallées.

2h34 : Andrea Stella, le directeur de McLaren, explique l’échange entre la FIA et les équipes au sujet de la zone de SLM changée en dernière minute : "Nous sommes dans un processus d’acquisition d’information par la FIA, et c’est bien car la FIA doit avoir toutes les informations. Ils ont pris la décision par rapport à ce qu’ils ont vu sur les capteurs, mais peu de gens les soutenaient et nous sommes dans une bonne situation à nouveau, donc tout va bien se passer."

2h40 : La FIA parle désormais d’un début de séance vers 2h50.

2h45 : Les pilotes s’équipent et se placent dans les voitures, la séance ne devrait pas tarder à débuter.

2h50 : Et c’est parti pour la séance !

2h51 : Franco Colapinto et Pierre Gasly sont sortis, tout comme Sergio Pérez, qui n’a pas roulé en EL2, Lewis Hamilton, et Fernando Alonso, qui espère pouvoir rouler avec l’Aston Martin.

2h53 : Aston Martin annonce en revanche que le remontage de la voiture de Stroll a pris du temps et qu’il ne pourra pas prendre la piste en début de saison.

2h54 : Les pilotes Audi sont aussi en piste.

2h55 : Hamilton prend la main en 1’21"599, loin des temps de la veille.

2h57 : Hamilton améliore en 1’20"579, et les Audi se placent derrière lui mais à plus d’une seconde et demie. Les Haas, Kimi Antonelli, Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc et Carlos Sainz sont en piste.

2h58 : Et Sainz est à l’arrêt avec un problème mécanique à l’entrée des stands. Le pilote Williams revenait au ralenti mais sa voiture s’est arrêtée avant qu’il atteigne les stands.

2h59 : Il est difficile d’imaginer qu’il n’y ait pas un drapeau rouge dans cette situation, car il est à l’entrée des stands.

3h00 : La voiture de sécurité virtuelle est déployée.

3h01 : Antonelli était en train de faire le meilleur temps. Sainz est encore dans sa voiture, son ingénieur lui dit que ça semble être fini pour lui mais il reste pour le moment dans sa FW48.

3h03 : Sainz est sorti de sa voiture, et l’entrée de la voie des stands est fermée. Hülkenberg a un appuie-tête mal installé mais il ne peut pas rentrer le faire refixer.

3h04 : Et c’est finalement un drapeau rouge, près de six minutes après l’arrêt de la Williams. Le temps de réaction est vraiment à revoir...

3h11 : La séance reprend, les deux McLaren sortent en premier mais la ligne des stands est bondée. Et pour cause, il ne reste plus que 38 minutes dans cette dernière séance libre.

3h14 : Lando Norris prend la deuxième place, et il est immédiatement battu par Oscar Piastri puis par Max Verstappen, qui le relaient à la deuxième place. Et Leclerc prend la troisième place devant les McLaren, tandis qu’Isack Hadjar s’immisce entre elles.

3h15 : Et Antonelli met tout le monde d’accord en 1’20"324 !

3h17 : Hamilton se plaint d’une lumière bleue à gauche des diodes des rapports.

3h18 : Leclerc prend la tête de la séance avec un 1’20"371, alors que nous approchons déjà de la moitié de ces EL3.

3h19 : Gabriel Bortoleto prend le quatrième temps avec l’Audi, et le meilleur deuxième secteur au passage !

3h20 : Piastri prend le troisième temps, Verstappen le cinquième, Hadjar le septième derrière Bortoleto, et Nico Hülkenberg le huitième.

3h21 : Hamilton remonte en tête avec un 1’20"176. Pour l’instant, la surprise est surtout de voir les Audi dans le top 10.

3h22 : Alonso est le seul pilote à ne pas être en piste parmi ceux qui peuvent rouler. Sainz est revenu au garage, tandis que Stroll est toujours en attende de réparation de sa voiture, mais il semble que ce soit difficile pour lui de prendre la piste en EL3.

3h23 : Les ennuis continuent chez Williams, Alex Albon s’est arrêté en piste au virage 4. Mais il semble que sa Williams soit repartie.

3h25 : Piastri prend la première place en 1’20"164, mais Leclerc est déjà à l’attaque sur un nouveau tour.

3h27 : Leclerc est de retour en première place en 1’19"827, tandis que Norris se rate légèrement et reste 12e.

3h30 : Stroll est toujours au garage. Si l’on en reste là, le Canadien aura bouclé 16 tours, dont la moitié à un rythme non compétitif, pour préparer son week-end. Il sera difficile de rejeter la faute sur lui s’il ne se qualifie pas ou se qualifie dernier et loin du peloton.

3h32 : Et Aston Martin confirme que Stroll ne roulera pas dans cette séance à cause d’un problème sur le moteur thermique. Se référer à la Loi de Murphy pour résumer le week-end du pilote canadien...

3h34 : Hülkenberg est maintenant seul en piste ! A 15 minutes de la fin de séance, on peut imaginer que tout le monde se prépare à un run de performance pour finaliser les tests en vue de la qualification.

3h36 : Les pilotes reprennent la piste les uns après les autres !

3h37 : Le drapeau jaune est déployé, et le drapeau rouge ! Antonelli s’est crashé à la sortie du premier virage et sa Mercedes est détruite ! Le pilote est heureusement indemne.

3h39 : Il reste dix minutes dans cette séance, il est peu probable que la piste soit nettoyée dans cet intervalle.

3h40 : Une bonne nouvelle pour Mercedes ? Russell était en train d’améliorer son chrono et avait signé les deux meilleurs premiers secteurs absolus.

3h41 : La mauvaise nouvelle, c’est l’ampleur de la destruction sur la Mercedes W17 du jeune italien. La réparer pour la qualification va être plus qu’un défi pour l’équipe.

3h43 : Maintenant que nous sommes rassurés qu’Antonelli soit indemne, nous pouvons nous plaindre du problème que cela pose pour nous observateurs : on ne sait toujours pas quelles performances peuvent faire les monoplaces sur un tour de pleine attaque !

3h45 : Et la séance va reprendre pour à peine 4 minutes ! Très bon travail des commissaires pour nettoyer la piste, mais les pilotes ne vont pas avoir de temps à perdre.

3h48 : Norris est sorti le premier des stands, et Russell est proche de lui, mais d’autres pilotes n’auront pas le temps de faire un chrono. Ils pourront au moins faire un essai de départ.

3h49 : Norris prend le cinquième temps, et Russell fait mieux que tout le monde en 1’19"053, et en n’ayant même pas fait le meilleur premier secteur.

3h50 : C’est le drapeau à damier !

3h51 : Hamilton prend le deuxième chrono, mais à six dixièmes de Russell. Hadjar améliore avec le cinquième temps, et Verstappen se place juste derrière son équipier.

C’est donc Russell qui signe un chrono impressionnant, confirmant que Mercedes est favorite en ce début de saison, même si les Ferrari ne devraient pas être très loin. Piastri suit devant les deux Red Bull, et Hadjar devance Verstappen, même si cela n’est pas encore très important.

Antonelli est septième mais il semble difficile de l’imaginer participer à la qualification, et il devance Norris, Bortoleto et Bearman. Les Alpine sont 15e et 16e, les Williams 17e et 21e puisque Sainz n’a presque pas roulé, et les Cadillac sont dernières au chrono.

Rendez-vous à partir de 5h45 pour les qualifications !