La perte d’un GP annuel de F1 est ’une mauvaise nouvelle’ pour Spa

Le futur du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps continuera de s’écrire en Formule 1, mais plus forcément chaque année. Alors que la discipline a officialisé récemment un nouveau système de rotation pour certaines épreuves européennes, la direction du circuit ardennais reconnaît que cette évolution constitue un revers pour la région, dont l’économie bénéficie largement de la présence du championnat du monde.

Le directeur général du circuit de Spa-Francorchamps, Amaury Bertholomé, a reconnu que la perte d’une place annuelle au calendrier de la Formule 1 représentait une mauvaise nouvelle pour le circuit belge et pour l’ensemble de la région.

La F1 a confirmé le mois dernier que Spa accueillerait des Grands Prix en 2026, 2027, 2029 et 2031, tandis que le Circuit de Barcelone organisera l’épreuve lors des années 2028, 2030 et 2032, dans le cadre d’un nouveau système de rotation.

Interrogé par la chaîne belge RTBF, Bertholomé a admis que cette décision constituait un véritable coup dur.

"Pour la région, c’est une mauvaise nouvelle, puisque le Grand Prix a l’avantage considérable de générer plus de 50 millions d’euros de retombées économiques, notamment en dépenses liées à l’hôtellerie et à l’accueil des visiteurs," explique-t-il.

Malgré cela, le dirigeant insiste sur la nécessité de continuer à défendre la place de Spa au calendrier.

"Nous devons tout faire pour que Spa-Francorchamps puisse accueillir un Grand Prix de Formule 1 aussi souvent que possible."

Le circuit ardennais reste l’un des rendez-vous majeurs du championnat. Chaque année, le week-end du Grand Prix de Belgique attire environ 400 000 spectateurs, confirmant son statut d’événement sportif et touristique majeur pour la région.

Cette affluence explique en grande partie l’importance économique de l’épreuve, qui profite largement aux hôtels, restaurants et infrastructures touristiques locales.

Malgré la rotation avec Barcelone, Spa poursuit ses investissements afin de renforcer son attractivité.

Amaury Bertholomé indique qu’environ 10 millions d’euros ont été consacrés cet hiver à des travaux de maintenance et de rénovation sur le circuit.

Parmi les nouveautés figure également la construction d’une nouvelle tour dédiée aux courses d’endurance, baptisée tour Uhoda, qui sera inaugurée en juin à l’occasion des 24 Heures de Spa.

"Nous sommes dans une phase vraiment très intense de travaux, mais il y aura toujours des travaux," insiste Amaury Bertholomé. "Nous devons en permanence investir pour entretenir le tarmac, les vibreurs, les barrières, la peinture... Vous n’imaginez pas le nombre de petits chantiers qui se déroulent sur la piste."

À plus long terme, le circuit prévoit aussi un partenariat avec un investisseur britannique pour la construction d’un complexe hôtelier situé à proximité des célèbres virages de La Source et de l’Eau Rouge.

Ce projet représente un investissement d’environ 30 millions d’euros et comprendra plus de 90 chambres. L’ouverture est prévue d’ici 2028.

"Il nous manquait une capacité d’hébergement, afin de pouvoir accueillir un public qui séjourne sur le site de Spa-Francorchamps. Nous avons donc fait appel au marché. Et c’est le dossier le plus ambitieux qui a été sélectionné. Celui qui présentait le plus d’impact économique dans la région également avec une création d’emplois très importante à Spa-Francorchamps. Dès 2027, le chantier à la Source et à l’Eau Rouge va débuter pour arriver à cette capacité de plus de 90 chambres."

L’objectif est clair : transformer Spa-Francorchamps en destination touristique active toute l’année, afin de réduire sa dépendance aux grands événements sportifs et notamment à la présence de la Formule 1 au calendrier.

"C’est un des axes de la stratégie 2024-2028 de l’entreprise, ouvrir le circuit à des publics qui ne viendraient peut-être pas voir une course automobile mais qui peuvent accéder à cette infrastructure qui est quand même incroyable dans notre région."