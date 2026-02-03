Pourquoi Williams F1 a de nouveau trébuché malgré sa réorganisation

Alors que la saison 2026 n’a pas encore réellement débuté, Williams dispose encore du temps nécessaire pour démontrer que les choix effectués dans la conception de sa monoplace étaient les bons, même s’ils ont entraîné à court terme stress, retards et une certaine gêne publique. Mais cette marge de crédit pourrait rapidement s’amenuiser.

Si les performances en piste venaient à reculer, ou si les conséquences de ces difficultés se prolongeaient une fois la saison lancée, la compréhension accordée à l’équipe fondrait sensiblement. Et en cas de nouveaux revers majeurs, au-delà des deux constructions de voitures problématiques déjà rencontrées sous l’ère James Vowles, cette indulgence pourrait tout simplement disparaître.

Le contexte rend la situation d’autant plus délicate que ces difficultés surviennent à peine deux ans après un hiver 2023-2024 que Vowles et sa direction avaient eux-mêmes qualifié d’inacceptable à revivre. Interrogé sur les similitudes entre ces deux périodes, le directeur d’équipe de Williams a livré une réponse longue et particulièrement révélatrice.

"Oui, je me souviens de mes propos. Je peux vous assurer que, sur certains aspects, ce retard est aussi douloureux qu’en 2024. Il y a toutefois une différence."

"Nous sommes dimensionnés différemment. Nous utilisons nos structures différemment. À l’époque, c’était un chaos plus ou moins organisé, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Ce que j’ai autour de moi, ce sont des personnes calmes, posées, qui me donnent des réponses claires sur les délais d’information, de pièces et de composants. C’est un monde totalement différent par rapport à ce que nous vivions alors."

Vowles admet néanmoins que Williams a cherché à faire passer trop de volume dans un système qui n’était pas encore capable de l’absorber.

"Nous devons aussi reconnaître que nous avons essayé de faire passer plus de flux dans le système que ce que nous pouvions réellement produire. Quand cela arrive sur une semaine, on peut parfois rattraper. Mais quand cela se produit sur plusieurs semaines consécutives, ce n’est plus possible."

"Ensuite, il y a différents éléments du système : cela peut être de petits changements réglementaires, une orientation différente du point de vue de l’ingénierie, ou encore des problèmes de processus qui apparaissent lors des essais."

Le cœur du problème, selon lui, réside dans un manque d’agilité qui persiste encore.

"Il faut être capable de changer dynamiquement. Et là où nous ne sommes pas encore assez bons, c’est précisément dans cette capacité à nous adapter rapidement. Nous n’y sommes pas encore. Et tout simplement, cela nous a fait prendre plus de retard que prévu."

"Il reste des éléments dans nos systèmes de production qui ne sont pas au niveau requis. Ce sont des faits, tout simplement. Avec la quantité de pièces que nous gérons actuellement, je dépends encore énormément de personnes qui vont au-delà de leurs fonctions pour que la voiture puisse être assemblée."

Il insiste toutefois sur les progrès réalisés par rapport aux saisons précédentes.

"C’est différent d’avant, car la voiture de 2023-2024 était beaucoup plus simple. Je n’ai presque pas les mots pour décrire à quel point cette équipe a réussi à rendre cette voiture bien plus proche de ce à quoi je suis habitué."

"Mais le constat reste clair : nous ne sommes tout simplement pas capables, à l’heure actuelle, de générer le débit nécessaire pour l’activité requise pour être au plus haut niveau."

Pour corriger le tir, Williams a renforcé son encadrement.

"Ce que nous faisons, c’est travailler avec des experts et des spécialistes qui sont à mes côtés quotidiennement depuis plusieurs semaines, et qui continueront à l’être, afin de traverser cette période et d’atteindre le niveau attendu."

Vowles se montre néanmoins confiant dans les fondations mises en place.

"Nous n’avons pas à déconstruire une grande partie de ce que nous avons fait. Je pense que la structure que nous avons est globalement la bonne. Mais l’équipe traverse encore une phase de transition délicate. Ce qui est très clair pour moi, c’est que nous sommes dans une sorte d’entre-deux : nous utilisons des systèmes qui ne sont pas encore totalement adaptés, et lorsque ce n’est pas le cas, nous revenons à d’anciennes méthodes et à une forte dépendance à l’humain."

