Budkowski veut garder Pérez à tout prix chez Cadillac F1

Cadillac a rapidement identifié l’un des éléments essentiels de son développement en Formule 1 : l’expérience de ses pilotes. Alors que des rumeurs ont récemment associé Sergio Pérez à Williams , Marcin Budkowski, tout juste nommé directeur de l’écurie américaine, a clairement affiché sa volonté de conserver le Mexicain, dont l’influence dépasse largement les résultats encore vierges de l’équipe en 2026.

Pour sa première saison en Formule 1, Cadillac s’appuie sur un duo particulièrement expérimenté avec Sergio Pérez et Valtteri Bottas. Si la monoplace américaine ne leur a pas encore permis de décrocher le moindre point, le Mexicain s’est néanmoins imposé comme le leader du projet sur la piste.

Pérez domine notamment Bottas dans leur confrontation en qualifications. Il est également celui qui porte le plus régulièrement les espoirs de Cadillac lorsqu’il s’agit de réduire l’écart avec le milieu de peloton.

Cette situation a alimenté des spéculations sur son avenir. Alors que les positions d’Alex Albon et de Carlos Sainz chez Williams sont elles-mêmes incertaines, le nom du Mexicain a ainsi été associé à l’écurie de Grove.

Marcin Budkowski, lui, n’entend manifestement pas laisser cette perspective prendre de l’ampleur. Le nouveau directeur de Cadillac F1, nommé hier, considère l’ancien pilote Red Bull comme un élément particulièrement précieux dans une structure encore en pleine construction.

"Checo a été un atout pour l’équipe, et les deux pilotes l’ont été, pour être honnête, car il a beaucoup été question de faire appel à deux pilotes très expérimentés," a expliqué Budkowski lors d’une rencontre avec les médias à la suite de l’annonce.

Pour le Polonais, cette expérience constitue même une nécessité dans les premières années d’une nouvelle équipe.

"Je pense qu’il est crucial, dans une jeune équipe comme celle-ci, d’apporter cette expérience et cette stabilité. Si vous avez un pilote qui apprend en même temps que toute l’équipe, cela fait trop de variables."

"Je pense donc qu’il est important d’avoir un pilote comme Checo à bord."

La saison 2026 offre par ailleurs une image sensiblement différente du Pérez qui avait quitté Red Bull à la fin de l’année 2024. Après quatre saisons aux côtés de Max Verstappen, le Mexicain avait été écarté de l’écurie de Milton Keynes et avait passé l’année 2025 sans volant titulaire.

Son retour avec Cadillac semble lui avoir permis de retrouver une dynamique plus positive. À 36 ans, Pérez met notamment son expérience considérable au service d’un projet qui doit encore apprendre à fonctionner comme une équipe de Formule 1.

Fort de six victoires en Grand Prix, il pousse également Cadillac à poursuivre sans relâche le développement de la MAC-26. Son rôle ne se limite donc pas à piloter la monoplace : il participe activement à la direction prise par l’équipe en coulisses.

Budkowski a justement insisté sur cette facette du Mexicain, qu’il considère comme particulièrement importante pour Cadillac.

"D’après ce que je sais, grâce aux conversations que j’ai eues avec Dan, mais aussi avec d’autres personnes de l’équipe, il ne fait pas que piloter exceptionnellement bien : il pousse aussi très, très fort l’équipe en arrière-plan."

"C’est ce qu’on peut attendre d’un pilote comme lui, qui a été chez Red Bull pendant des années et avec les meilleurs."

"Je pense que c’est le genre d’état d’esprit que nous voulons et c’est aussi le genre d’état d’esprit que je vais apporter. Je suis donc certain que nous serons complètement alignés sur cet état d’esprit et sur cette volonté."

Towriss ferme la porte à un départ chez Williams

Dan Towriss a lui aussi tenu à mettre un terme aux spéculations concernant l’avenir de Pérez. Le PDG de Cadillac F1 a confirmé que l’équipe américaine était pleinement satisfaite de son pilote et ne se préoccupait pas des rumeurs l’envoyant chez Williams.

"Je voudrais souligner tout ce que Marcin vient de dire. Checo a été un formidable atout pour l’équipe. Il a très bien piloté et il a certainement beaucoup poussé."

"Je suis très confiant quant au fait que Checo va rester chez Cadillac et nous ne sommes pas distraits une seule seconde par les rumeurs concernant Williams."

"Nous sommes très confiants dans la relation qui existe ici et vous allez le voir piloter la Cadillac en Formule 1."

Le jeune Brésilien Rafael Camara était pressenti pour remplacer potentiellement Pérez ou Bottas chez Cadillac, ainsi que Colton Herta. Ce dernier est toutefois bien loin d’avoir une super licence.

Camara occupe lui actuellement la troisième place du championnat de Formule 2 pour sa première saison dans la discipline, fort de victoires à Barcelone et à Spa.

Âgé de 21 ans, il est également membre de la Ferrari Driver Academy ; son éventuelle titularisation chez Cadillac serait perçue comme un renforcement des liens entre l’écurie américaine et la Scuderia.

Cadillac utilise des moteurs Ferrari et continuera de le faire jusqu’à ce que le groupe propulseur de General Motors soit prêt... s’il n’est pas annulé avec l’arrivée des V8 prévu pour 2030-2031.

Pour l’heure, toutefois, Towriss assure qu’il n’est pas prévu de modifier le duo de pilotes pour la saison prochaine, l’accent étant mis sur le développement de l’équipe et la résolution des problèmes de jeunesse persistants, notamment le manque de fiabilité.

"C’est une excellente question de savoir si un pilote plus jeune pourrait arriver et stimuler l’équipe. C’est assurément une possibilité que nous envisageons," répond Towriss.

"Nous avons deux pilotes expérimentés dont nous sommes très satisfaits. Ils tirent l’équipe vers le haut, et nous continuerons à les pousser à se dépasser. Je sais que des rumeurs circulent au sujet de certains jeunes pilotes. Elles ne sont pas fondées, ce n’est donc pas un sujet sur lequel je m’attarde. Ce n’est pas notre priorité pour le moment."

"Je tiens tout de même à apporter une nuance. Nous sommes en Formule 1, et la situation peut toujours évoluer. Aucun changement n’est prévu pour 2027 à l’heure actuelle, mais les choses peuvent toujours changer."