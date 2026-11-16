La F1 pourrait autoriser les petites équipes à dépenser plus que les grandes, un vote crucial aujourd’hui

Le plafond budgétaire de la Formule 1 pourrait connaître une évolution majeure dans les prochaines années. À l’initiative de James Vowles, directeur de Williams, une proposition visant à autoriser les équipes les moins bien classées à dépenser davantage sera examinée ce lundi par la Commission F1. Baptisé "ADUO pour les équipes", ce mécanisme entend corriger les déséquilibres que les restrictions financières actuelles auraient contribué à figer entre les écuries. Mais cette initiative divise profondément le paddock et pourrait ouvrir un débat bien plus large sur les conséquences du plafond budgétaire, notamment sur les salaires et la capacité des équipes à conserver leurs meilleurs ingénieurs face à la concurrence d’autres secteurs.

Introduit pour limiter l’escalade des dépenses et garantir la viabilité économique des écuries, le plafond budgétaire est devenu l’un des piliers du fonctionnement de la Formule 1 moderne. Son efficacité financière est largement reconnue, mais ses conséquences sur la compétitivité du championnat font désormais débat.

Pour James Vowles, le système actuel a notamment créé ce qu’il considère comme un "piège du plafond budgétaire". Si toutes les équipes disposent aujourd’hui d’un cadre économique plus stable, celles qui accusent un retard structurel sur les meilleures éprouvent des difficultés à le combler.

Le directeur de Williams estime que les grandes écuries bénéficient toujours d’avantages hérités de leurs investissements passés, alors que les restrictions actuelles empêchent leurs rivales de consacrer suffisamment de ressources à leur rattrapage. Vowles a donc proposé la création d’un mécanisme permettant aux équipes les moins performantes de bénéficier d’une marge de dépenses supplémentaire.

Cette proposition figure désormais à l’ordre du jour de la réunion de la Commission F1 ce lundi.

Un système de dépenses supplémentaires pour les équipes en difficulté

Le principe défendu par James Vowles repose sur une échelle progressive d’autorisations budgétaires supplémentaires. Les équipes situées en dehors des quatre premières places du championnat des constructeurs pourraient ainsi bénéficier d’un plafond de dépenses plus élevé.

Plus une écurie terminerait bas dans le classement, plus elle disposerait d’une marge financière importante pour tenter de combler son retard. L’objectif serait de permettre aux structures les moins compétitives d’investir davantage dans leur développement, sans remettre totalement en cause le principe du plafonnement des dépenses.

Cette initiative a été officiellement baptisée "ADUO pour les équipes", en référence au mécanisme déjà introduit pour les motoristes. L’ADUO, pour Additional Development and Upgrade Opportunities, permet aux fabricants d’unités de puissance dont les performances sont insuffisantes par rapport à la référence de bénéficier de possibilités de développement supplémentaires.

Ces concessions peuvent notamment prendre la forme d’autorisations de dépenses additionnelles, d’heures de banc d’essai supplémentaires et de nouvelles possibilités d’homologation. Vowles souhaite donc transposer cette logique au championnat des constructeurs, afin que les équipes les plus en difficulté disposent de moyens supplémentaires pour réduire leur retard.

Une adoption dès 2027 paraît désormais improbable

Le directeur de Williams espérait initialement obtenir suffisamment de soutien pour faire adopter cette réforme dès la saison 2027. Une telle décision nécessiterait toutefois une majorité renforcée au sein de la Commission F1. Pour atteindre cette supermajorité, la proposition devrait recevoir l’approbation de la FIA, de Formula One Management (FOM) et d’au moins six des onze équipes actuellement engagées.

Or, les soutiens semblent encore insuffisants. Outre Williams, seules Cadillac, Alpine, Aston Martin et Audi se seraient jusqu’à présent montrées favorables à cette initiative. Cela représente cinq équipes au total, soit une de moins que le seuil nécessaire pour une adoption rapide, même en cas de soutien des instances dirigeantes.

Haas s’oppose notamment à la proposition pour une raison économique : l’écurie américaine n’atteint pas actuellement le plafond budgétaire autorisé. Elle ne considère donc pas cette limite comme un obstacle direct à ses dépenses et ne bénéficierait pas nécessairement d’une autorisation supplémentaire qu’elle ne serait pas en mesure d’exploiter.

De son côté, Alan Permane, directeur de Racing Bulls, a également fait savoir qu’il ne soutenait pas le concept. Ces divergences rendent peu probable une entrée en vigueur dès l’année prochaine. Mais elles ne signifient pas pour autant que le projet est condamné. Un soutien de quatre équipes au total serait suffisant pour permettre une application à partir de 2028, selon les modalités de décision envisagées.

Cette échéance resterait suffisamment proche pour que le nouveau dispositif influence la préparation de la prochaine grande révolution réglementaire, actuellement attendue en 2030 ou 2031.

Vowles privilégie désormais une réforme bien préparée

Conscient des résistances rencontrées, James Vowles a récemment reconnu qu’un compromis pourrait être nécessaire.

"Ce qui est peut-être plus important pour moi, c’est que j’ai le soutien de la FIA et de la Formule 1 derrière cette proposition", a-t-il expliqué.

"Je ne pense pas que nous ayons encore défini avec suffisamment de précision la direction à prendre pour que ce soit la bonne solution pour le sport. C’est quelque chose qui fait toujours l’objet de discussions en coulisses."

Vowles assure néanmoins que le projet continue de bénéficier d’un appui réel, même si sa mise en œuvre pourrait demander davantage de temps que prévu.

"Ce que je peux dire, c’est que le soutien est là."

"Je ne pense pas que cela se fera du jour au lendemain. Comme je l’ai déjà indiqué, ce que je veux, c’est m’assurer que nous trouvions la bonne solution d’ici au prochain changement de réglementation, qui est encore un peu éloigné. Nous avons donc un peu de temps."

"Mais je soupçonne que vous allez voir ce sujet être de plus en plus discuté au cours des prochains mois."

La réunion de lundi pourrait donc constituer une première étape importante, sans nécessairement déboucher sur une décision immédiate.

Les grandes équipes veulent aussi modifier le plafond budgétaire

La proposition de Vowles ne constitue cependant qu’une partie des discussions qui pourraient s’ouvrir autour du règlement financier. Les grandes écuries ont naturellement peu d’intérêt à soutenir un mécanisme qui permettrait à leurs concurrentes directes de disposer de moyens supplémentaires pour les rattraper.

Mais cela ne signifie pas qu’elles sont satisfaites du fonctionnement actuel du plafond budgétaire. Elles souhaitent également obtenir des ajustements, notamment pour préserver la compétitivité de la Formule 1 face à d’autres secteurs économiques.

L’un des sujets les plus sensibles concerne les rémunérations du personnel et la capacité des équipes à conserver leurs meilleurs ingénieurs. Le plafonnement des dépenses oblige les écuries à contrôler strictement leurs masses salariales, ce qui peut limiter leur capacité à proposer des augmentations attractives.

Cette contrainte devient particulièrement problématique lorsque des entreprises technologiques extérieures à la Formule 1 proposent des rémunérations beaucoup plus élevées aux ingénieurs les plus recherchés. Plusieurs équipes se retrouvent ainsi confrontées à une concurrence qu’elles peinent à soutenir financièrement.

Des membres du personnel peuvent également obtenir de meilleurs salaires dans d’autres championnats automobiles, où les contraintes budgétaires sont moins importantes. La Formule 1 risque donc de perdre une partie de ses talents au profit d’entreprises ou de disciplines capables de leur offrir de meilleures conditions financières.

La question des salaires devient de plus en plus sensible

Cette problématique a pris une importance croissante dans un contexte mondial marqué par l’augmentation du coût de la vie. Les ajustements du plafond budgétaire étant étroitement liés à l’inflation, les équipes ne disposent pas nécessairement de la liberté financière suffisante pour augmenter les salaires au niveau souhaité par leurs employés.

Le système conçu pour contenir les dépenses pourrait ainsi avoir des conséquences indésirables sur l’attractivité des métiers techniques en Formule 1. Une idée commence donc à gagner du terrain : distinguer plus clairement les dépenses consacrées aux pièces et au développement des monoplaces de celles destinées à rémunérer les salariés.

L’objectif serait de conserver un contrôle strict sur les investissements techniques, tout en accordant davantage de flexibilité aux équipes pour fidéliser leurs employés. Actuellement, seuls les trois salariés les mieux rémunérés d’une organisation sont exclus du calcul du plafond budgétaire.

Des discussions ont déjà eu lieu par le passé pour étendre cette exemption à un nombre beaucoup plus important de personnes, potentiellement jusqu’à 300 employés. Mais une telle extension serait considérée comme excessive, car elle risquerait de vider le plafond budgétaire d’une grande partie de son efficacité.

Les discussions portent donc sur la possibilité de trouver un mécanisme intermédiaire, capable de protéger les rémunérations sans ouvrir la voie à une nouvelle escalade incontrôlée des dépenses.

Wolff révèle une proposition déjà rejetée par la FIA

Toto Wolff a confirmé que Mercedes avait déjà tenté de faire évoluer les règles sur cette question. Interrogé lors du Grand Prix du Brésil, le directeur de l’écurie allemande a expliqué avoir proposé un dispositif destiné à améliorer les salaires des employés les moins expérimentés.

"J’aurais vraiment aimé bénéficier d’une petite augmentation de la marge autorisée", a expliqué Wolff.

"L’idée que nous avions était que, pour les employés les plus juniors qui rejoignaient l’équipe, nous disposions d’une marge supplémentaire pour mieux les rémunérer et éviter que leurs salaires soient comprimés pendant les cinq, six ou sept premières années."

Cette proposition ne visait donc pas à autoriser Mercedes à investir davantage dans le développement de sa monoplace, mais à lui permettre d’offrir de meilleures perspectives financières à ses salariés.

Wolff estime que cette distinction est essentielle pour comprendre les limites du système actuel.

"Nous avons donc présenté cette proposition à la FIA afin d’obtenir une marge supplémentaire, non pas pour fabriquer davantage d’ailerons avant, mais pour permettre aux salaires d’augmenter un peu, parce que le plafond budgétaire comprime tout cela."

"Mais, évidemment, cela ne nous a pas vraiment valu beaucoup de bons points."

La proposition de Mercedes a donc été rejetée, illustrant les difficultés rencontrées par les équipes pour faire évoluer un système financier dont les objectifs restent largement partagés, mais dont certaines conséquences sont désormais contestées.