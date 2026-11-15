Le coût de la F1 inquiète : ’avoir deux Brésiliens sur la grille est un miracle’

La présence de plusieurs pilotes sud-américains sur la grille de Formule 1 constitue un symbole fort pour une région où accéder au plus haut niveau du sport automobile reste particulièrement difficile. Réunis à l’occasion du Grand Prix du Brésil, Gabriel Bortoleto, Rafael Câmara et Franco Colapinto ont évoqué les obstacles financiers auxquels sont confrontés les jeunes talents de leurs pays, mais aussi l’importance de leur propre réussite pour inspirer les générations futures. Entre l’explosion des coûts dans les formules de promotion, le besoin de sponsors et l’espoir de voir davantage de pilotes latino-américains rejoindre le championnat, les trois hommes veulent contribuer à rendre la F1 plus accessible.

La Formule 1 retrouve progressivement une représentation sud-américaine plus importante, une évolution dont Gabriel Bortoleto, Rafael Câmara et Franco Colapinto mesurent pleinement la portée.

Pour ces pilotes, parvenir jusqu’à la catégorie reine représente bien davantage qu’une réussite individuelle. Leur présence sur la grille constitue également un message adressé aux jeunes Brésiliens, Argentins et autres pilotes latino-américains qui rêvent de suivre le même parcours.

Mais derrière cet enthousiasme, tous reconnaissent que les difficultés pour accéder à la Formule 1 restent considérables, principalement en raison des moyens financiers nécessaires pour progresser dans les catégories de promotion.

Gabriel Bortoleto ne cache pas son inquiétude face à l’augmentation constante des coûts du sport automobile.

Le pilote Audi estime que la présence de deux Brésiliens en Formule 1 relève presque de l’exploit, compte tenu des obstacles économiques auxquels les jeunes pilotes de son pays doivent faire face depuis de nombreuses années.

"Je pense que c’est en réalité un miracle que, compte tenu de tout ce que nous traversons actuellement, et depuis de très nombreuses années au Brésil, nous soyons capables d’avoir deux pilotes en Formule 1, pour être honnête."

"Il est devenu de plus en plus coûteux de faire du sport automobile, pas à cause du Brésil, mais parce que les coûts ne cessent d’augmenter en Formule 2, dans toutes les autres catégories et en karting."

Bortoleto considère que cette inflation constitue l’un des principaux freins à l’émergence de nouveaux talents, particulièrement dans les pays où les financements disponibles pour accompagner les jeunes pilotes restent limités.

Dans ce contexte, il estime que la présence de pilotes comme lui, Câmara ou Colapinto revêt une importance particulière.

"Et je pense qu’il est extrêmement important d’avoir des pilotes de la jeune génération comme moi, Franco et Rafa parce que, vous savez, particulièrement pour des pays comme les nôtres, je dirais qu’il est important de ne pas avoir seulement... Tout d’abord, Senna, le plus grand de tous les temps, mais malheureusement, il n’est plus parmi nous depuis de très nombreuses années."

"Nous devons continuer à avoir des pilotes, même si nous ne gagnons pas vraiment pour le moment, au moins en compétition en Formule 1, pour porter notre drapeau et montrer aux jeunes générations que, malgré toutes les difficultés de nos pays et tout le reste, nous pouvons quand même atteindre le plus haut niveau d’un sport."

Pour Bortoleto, l’héritage d’Ayrton Senna reste immense au Brésil, mais il est essentiel que les enfants puissent également s’identifier à des pilotes contemporains.

"Vous savez, je vois beaucoup de jeunes pilotes. Parfois, je vais sur un circuit de karting et ils sont extrêmement gentils avec moi, ils demandent des photos, des conseils. Ils ont six ou sept ans, et c’est vraiment formidable de voir qu’ils veulent un jour arriver en Formule 1 et qu’ils ont envie de piloter parce qu’ils regardent cette nouvelle génération de pilotes de F1 à la télévision."

"J’espère donc que nous pourrons, d’une manière ou d’une autre, les inspirer à persévérer et à essayer d’atteindre la Formule 1."

Deux Brésiliens en F1 pour attirer davantage de sponsors

Au-delà de l’inspiration sportive, Bortoleto espère que la présence de deux pilotes brésiliens sur la grille pourra également produire des effets économiques positifs.

"Et j’espère aussi que ce sport pourra devenir plus accessible à l’avenir, avec davantage de sponsors, parce qu’avec deux Brésiliens désormais en Formule 1, je pense que davantage d’entreprises brésiliennes sont prêtes à investir dans les pilotes de la jeune génération, à leur permettre de participer aux différents championnats, de courir et d’essayer de les amener jusqu’en Formule 1."

"Voilà, je pense que c’est ma façon de voir les choses."

Câmara veut montrer que les rêves restent accessibles

Rafael Câmara partage largement l’analyse de son compatriote.

Le jeune pilote brésilien insiste davantage sur la dimension humaine de cette réussite et sur la possibilité d’encourager les enfants à poursuivre leurs ambitions, même lorsque les obstacles semblent importants.

"Oui, je pense que Gabi a déjà dit beaucoup de choses, mais je trouve que c’est bien d’être ici et de montrer cela, de les inspirer à suivre cette voie."

"Je pense que dans la vie, surtout quoi que vous fassiez, si vous aimez ce que vous faites, je pense que, d’une manière ou d’une autre, vous pouvez trouver le moyen d’y arriver."

"Donc je trouve que c’est bien d’être dans cette position et j’espère que nous pourrons les inspirer à poursuivre leurs rêves et que, peut-être, un jour, d’autres pilotes sud-américains seront ici."

Câmara souhaite notamment voir davantage de jeunes talents franchir progressivement les différentes étapes des formules de promotion pour rejoindre à leur tour la catégorie reine.

"C’est donc agréable d’être dans cette position et, oui, j’espère simplement voir davantage de pilotes progresser dans les catégories juniors, puis, avec un peu de chance, parvenir eux aussi jusqu’en F1."

Colapinto : "Tout le monde me disait que c’était impossible"

Franco Colapinto connaît lui aussi les difficultés rencontrées par les jeunes pilotes sud-américains pour accéder à la Formule 1.

L’Argentin se souvient notamment du scepticisme auquel il était confronté lorsqu’il évoquait son ambition de rejoindre le championnat du monde. Les obstacles financiers et géographiques étaient alors présentés comme presque insurmontables.

"Oui, je pense que le plus important est surtout de pouvoir inspirer les jeunes enfants et leur montrer que c’est possible."

"Quand j’étais petit, tout le monde me disait qu’il était impossible d’arriver en Formule 1, qu’il fallait énormément d’argent, énormément de ressources, que c’était extrêmement difficile, en venant de là où nous venons, d’accéder à ce sport."

"Et cela demande énormément de sacrifices, pas seulement de notre part, mais aussi de la part de nombreuses personnes qui nous soutiennent et qui font partie de nos vies, pour pouvoir atteindre le sommet de ce sport. Et c’est extrêmement difficile."

L’Argentin considère donc la présence actuelle de quatre pilotes latino-américains en Formule 1 comme un motif de fierté collective.

"Mais aujourd’hui, je pense que montrer que nous sommes quatre Latino-Américains en Formule 1 est quelque chose dont nous pouvons être très fiers, et c’est bien sûr un immense honneur d’être l’un d’entre eux."

"Une ou deux minutes avec eux peuvent changer leur vie"

Au-delà des résultats sportifs, Colapinto accorde une grande importance aux rencontres avec les jeunes supporters.

Le pilote Alpine estime que les pilotes de Formule 1 peuvent avoir une influence considérable sur les enfants qui rêvent de suivre leurs traces, parfois simplement en leur consacrant quelques instants.

"Personnellement, je suis très reconnaissant et très heureux du soutien dont je bénéficie, mais surtout de pouvoir inspirer les jeunes enfants, de les voir apprécier ce que nous faisons, de voir que le simple fait de passer une ou deux minutes avec eux peut changer leur vie, vous savez."

"Et c’est quelque chose de vraiment unique."

"Je me souviens que lorsque j’étais petit, j’étais tellement timide. Je regardais n’importe quel pilote et je me disais : ’Oh, je veux une photo’, mais j’étais tellement gêné à l’idée d’aller lui demander."

"Et quand vous vous souvenez de ce que cela représentait pour vous de les voir, c’est très facile, vous savez, de leur rendre un peu de tout cela."

Colapinto espère un retour de la Formule 1 en Argentine

L’Argentin constate également une progression importante de la popularité de la Formule 1 dans les pays sud-américains ces dernières années.

Selon lui, l’arrivée de nouveaux supporters et l’intérêt croissant du public constituent des signaux encourageants pour l’avenir du sport dans la région.

Colapinto espère notamment que cette dynamique pourra favoriser l’organisation d’un Grand Prix en Argentine dans un avenir proche.

"Lorsque vous voyez à quel point la Formule 1 s’est développée dans nos pays ces dernières années, combien de personnes découvrent ce sport et combien de nouveaux supporters commencent à s’y intéresser, il est évident que cela prend de plus en plus d’ampleur."

"J’espère aussi qu’il y aura très bientôt une course de F1 en Argentine, et le sport continue de grandir dans nos pays. C’est quelque chose de très important pour continuer à progresser et rendre ce sport plus ouvert à ces jeunes enfants qui rêvent d’être ici un jour."

Mais pour que cet engouement débouche sur l’arrivée de nouveaux pilotes, Colapinto estime indispensable de poursuivre les efforts en matière de financement.

"Comme Gabi l’a dit, vous savez, il faut que les sponsors continuent à investir, qu’ils continuent à trouver intéressant d’être présents et de soutenir les jeunes."

"Il est vraiment extrêmement difficile aujourd’hui d’accéder ne serait-ce qu’à la Formule 4, à la Formule 3 ou à la Formule 2, donc nous devons continuer à faire avancer les choses."

"Je pense qu’il y a énormément de talent dans ces pays pour que cela puisse se produire."