Météo F1 - GP du Qatar : un Grand Prix sans aléas, mais pas sans enjeux

Le Grand Prix du Qatar s’annonce sous des conditions météo parfaitement stables, offrant un décor idéal mais exigeant pour les équipes et les pilotes en cette fin de saison sous haute tension.

Tout au long du week-end, le ciel restera d’un bleu limpide, sans le moindre risque de pluie, avec une probabilité d’averse… de 0 % du vendredi au dimanche.

La chaleur, bien que moins écrasante qu’en plein été, restera un facteur déterminant : les températures oscilleront entre 20 et 28 °C, avec des séances se déroulant majoritairement en soirée, lorsque la piste redescendra autour de 21 à 22 °C.

Un vent léger venu du nord, puis du nord-est dimanche, accompagnera les trois journées, sans perturber les monoplaces.

Entre soleil constant, piste chaude en journée et conditions stables en nocturne, les équipes disposeront d’un environnement prévisible… mais pas forcément simple à apprivoiser.

VENDREDI 28 NOVEMBRE – LIBRES ET QUALIFICATIONS SPRINT

Conditions : Ensoleillé et sec toute la journée. Vent léger à modéré de secteur nord.

Libres : 26-25 °C // Qualifications Sprint : 22 °C

Température maximale prévue : 28 °C

Température minimale prévue : 20 °C

Probabilité de pluie : 0 %

SAMEDI 29 NOVEMBRE – SPRINT ET QUALIFICATIONS

Conditions : Ensoleillé et sec toute la journée. Vent léger de secteur nord.

Sprint : 25 °C // Qualifications : 21 °C

Température maximale prévue : 28 °C

Température minimale prévue : 20 °C

Probabilité de pluie : 0 %

DIMANCHE 30 NOVEMBRE – COURSE

Conditions : Ensoleillé et sec toute la journée. Vent léger de secteur nord à nord-est.

Course : 22-21 °C

Température maximale prévue : 28 °C

Température minimale prévue : 19 °C

Probabilité de pluie : 0 %