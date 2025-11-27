Ferrari annulerait le projet F44, la supercar d’Hamilton source de tensions

De nouvelles tensions sont apparues chez Ferrari, alors que des informations en Italie affirment que l’écurie a abandonné, ou au minimum suspendu, un projet spécial de voiture de route souhaité par Lewis Hamilton, la F44.

Hamilton a demandé en privé un modèle spécial sur mesure qui avait été initialement approuvé... avant d’être discrètement mis au placard ces dernières semaines.

Les clients ultra-VIP de la marque au Cheval Cabré peuvent demander des modèles uniques mais l’héritage de la marque ne doit pas être dilué. Selon Pino Allievi, le journaliste italien reconnu comme spécialiste de l’entreprise Ferrari, le projet F44, dérivé de la nouvelle Hypercar F80 (en photo) allait trop loin dans ce sens.

"La F40 était une voiture qui célébrait le 40e anniversaire de Ferrari, comme le souhaitait Enzo Ferrari. Et maintenant, ils fabriquent une F44 simplement parce qu’un pilote pleure pour avoir sa propre voiture ? Je dirais que Ferrari fait ce qu’il faut."

Giorgio Terruzzi, un journaliste italien bien connu dans le monde de la F1 et proche de la Scuderia, a rapporté que ce revirement avait rendu le septuple champion du monde "furieux".

Terruzzi a expliqué que le projet lu avait été promis avant d’être "abandonné ou du moins mis en suspens".

Cette nouvelle survient quelques jours après que le président John Elkann ait dit à Hamilton et Leclerc de "parler moins", et après que Hamilton ait décrit 2025 comme la pire saison de sa longue carrière, admettant après le Grand Prix de Las Vegas qu’il "n’attendait pas avec impatience 2026".

Allievi a fait une comparaison pertinente : "Cela me rappelle Schumacher lorsqu’il est passé chez Mercedes."

2026 sera une année décisive pour savoir si Hamilton serait encore capable de se battre aux avant-postes, "en supposant qu’il soit encore dans le cockpit".

L’ancien pilote Ferrari René Arnoux, s’exprimant dans La Gazzetta dello Sport, considère également l’âge de Hamilton comme un facteur de plus en plus important.

"Antonelli a fait une excellente première saison à 18 ans. C’est pourquoi je considère que la situation de Hamilton est difficile : il a 40 ans et il ne peut plus performer pendant toute la saison comme il le faisait il y a quelques années."

"Indépendamment de la situation de Hamilton, la voiture n’était pas à la hauteur cette année, et cela était évident avec Leclerc. L’espoir est que l’année prochaine, ils puissent tirer parti des nouvelles réglementations et enfin satisfaire les fans après tant d’années."