Commissaires en piste : la FIA a laissé les F1 rouler en connaissance de cause

La FIA affirme ne nourrir aucune inquiétude quant à la manière dont a été géré le nettoyage de la piste après les collisions du premier virage au départ du Grand Prix de Las Vegas, malgré la présence visible de commissaires dans la zone de dégagement lorsque le peloton est repassé au début du deuxième tour.

L’épisode a immédiatement rappelé celui survenu il y a un mois au Grand Prix du Mexique, lorsque Liam Lawson avait trouvé deux commissaires sur la trajectoire du premier virage alors qu’ils étaient venus récupérer des débris. Une erreur de communication avait alors empêché de transmettre à temps l’ordre d’annuler leur intervention lorsque Lawson était rentré aux stands à la fin du premier tour. La FIA avait admis ensuite un dysfonctionnement.

L’instance fédérale estime toutefois que le cas de Las Vegas n’a rien de comparable.

D’abord, il n’y a eu aucune mauvaise communication : la direction de course savait précisément que des commissaires se trouveraient dans la zone de dégagement du virage 1 lorsque les voitures repasseraient au début du deuxième tour. Leur présence avait été anticipée et jugée compatible avec la poursuite de la course.

Les commissaires avaient déjà effectué l’essentiel du nettoyage lorsque le peloton est revenu, même si la FIA ne s’attendait pas à ce qu’ils aient complètement quitté la zone de dégagement à ce moment précis.

Pas de VSC nécessaire : les commissaires n’étaient pas sur la piste

Selon la FIA, contrairement à Mexico - ou à toute autre situation où des commissaires interviennent directement sur la piste - il n’est pas jugé nécessaire de déployer une Voiture de Sécurité (SC) ou une Virtual Safety Car (VSC), puisque les intervenants restaient intégralement dans la zone de dégagement et non sur l’asphalte.

Dès que des débris ont ensuite été signalés sur la piste elle-même, la direction de course a immédiatement déclenché une VSC pour sécuriser leur récupération.

Dans l’intervalle, l’incident du premier tour était couvert par des doubles drapeaux jaunes agités à l’approche du virage 1, avec un drapeau jaune simple avant la ligne de départ/arrivée, en raison de la courte ligne droite.

Selon les informations recueillies dans le paddock, la direction de course est restée parfaitement sereine quant à sa gestion de la situation et considère que l’intervention s’est déroulée correctement et en toute sécurité. Aucun élément, selon la FIA, ne justifiait des mesures supplémentaires.

Une position qui tranche avec les critiques exprimées après Mexico, mais qui montre la volonté de la Fédération de distinguer clairement les scénarios : zone de dégagement d’un côté, piste active de l’autre.