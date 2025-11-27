Verstappen vise le week-end parfait au Qatar, Tsunoda veut l’aider

À l’heure où le championnat du monde de Formule 1 entre dans son sprint final, le paddock pose ses bagages au Qatar pour un week-end sous tension.

À Losail, Red Bull Racing aborde ce rendez-vous crucial avec des ambitions claires : consolider ses positions au championnat constructeurs face à Ferrari mais surtout exploiter chaque opportunité d’un format Sprint toujours imprévisible pour tenter de propulser Max Verstappen encore plus proche de Lando Norris.

L’image d’un championnat qui se resserre ne semble pas altérer la concentration de Verstappen. Malgré le rapprochement avec Norris après Las Vegas, le quadruple champion du monde refuse de changer d’approche à l’heure d’aborder le Qatar.

"Les points au championnat se sont resserrés après Vegas, cependant, en arrivant au Qatar, nous allons aborder le week-end de la même manière que toujours : une course à la fois," explique Verstappen.

"Nous entrons dans chaque week-end avec l’objectif de maximiser le nombre de points et d’extraire la meilleure performance possible de la voiture, et ce sera exactement la même chose pour cette course. C’est un week-end Sprint, donc il y a encore plus de points à prendre et nous ne pouvons nous permettre qu’un week-end parfait face à nos concurrents."

Le Néerlandais rappelle également l’importance particulière de Losail, notamment en raison de la chaleur et de la gestion pneumatique.

"Losail est un circuit exigeant, la chaleur rend la gestion des pneus essentielle et nous devons exécuter chaque élément parfaitement avec les deux arrêts obligatoires. Nous sommes concentrés sur l’idée de garder une dynamique positive, et l’équipe pousse autant que possible pour apporter la meilleure performance."

Si Verstappen réussit ce week-end parfait, en s’imposant en Sprint et en course, il pourrait reprendre au minimum 8 points à Norris, si ce dernier finit 2e. Cela porterait l’écart à 16 points avant la dernière manche à Abu Dhabi, avec 25 points encore à marquer. Quelques embûches sur la route du Britannique restent donc nécessaires pour le 5e titre du Néerlandais...

Dans l’autre monoplace, Yuki Tsunoda aborde le Qatar avec une ambition renouvelée. Le Japonais, qui a déjà profité du format Sprint pour briller cette saison, espère reproduire la performance d’Austin et aider l’équipe à engranger les points nécessaires au championnat constructeurs.

"Je vais au Qatar en sachant qu’avec un peu de chance, je peux avoir un week-end plus réussi. Je pense que si tout se met correctement en place, j’ai le rythme et la performance dans la voiture pour offrir à l’équipe le résultat que nous méritons," affirme Tsunoda.

La présence d’un format Sprint, jugé souvent piégeux mais potentiellement lucratif, nourrit également son optimisme.

"Le Sprint nous donne l’opportunité de marquer plus de points, ce qui est crucial pour nos espoirs au championnat Constructeurs, mais cela ajoute aussi des difficultés pour mettre la voiture dans la bonne fenêtre rapidement. À Austin, le Sprint avait vraiment fonctionné pour moi, donc j’espère quelque chose de similaire cette fois, avant d’enchaîner sur une bonne qualif et une bonne course. Nous devrons tous travailler ensemble pour y parvenir."

Tsunoda rappelle enfin l’enjeu principal pour Red Bull Racing.

"Max est vraiment de retour dans la lutte pour son titre, et je serai là pour le soutenir dans ce combat comme je le pourrai."