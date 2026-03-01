’La F1 sait enfin qu’elle est un divertissement’ : un ingénieur salue l’évolution du sport

La saison 2026 de F1, dont le coup d’envoi sera donné à Melbourne le week-end prochain, promet beaucoup de suspense grâce à un livre de règles radicalement nouveau. Mais celui-ci apporte son lot de questionnements, de craintes, et même déjà les premières polémiques.

Plusieurs motoristes ont accusé Mercedes d’avoir exploité une faille sur le taux de compression, une affaire qui va se régler d’une manière un peu floue et sur plusieurs mois, en apportant des calculs du taux de compression à chaud, ce qui n’avait pas été fait initialement.

La FIA avait en effet prévu des tests à froid, ce qui laisse la possibilité aux motoristes de travailler différemment à chaud. De son côté, l’ancien pilote de Formule 1 David Coulthard a également interpellé la FIA, lui demandant de faire un meilleur travail.

"La FIA est l’organe directeur de la Formule 1. Et j’ai lu récemment qu’ils disaient ’nous ne sommes qu’une vingtaine à rédiger les règles face à des écuries de F1 qui comptent des centaines de personnes, c’est pourquoi nous n’avons pas repéré la faille pour la combler’" a expliqué Coulthard.

"Si les législateurs faisaient un meilleur travail, en toute franchise, pour comprendre la fenêtre d’exploitation d’une F1... elle n’est pas dans un garage à température ambiante. C’est sur la piste. Avec une température moteur à 110 °C, tout brûlant, et des freins à plus de 1000 °C. C’est en tenant compte de cela qu’ils devraient concevoir les règles et les règlements."

Pourtant, Smedley, qui a officié comme ingénieur en F1 entre 2001 et 2018 pour des écuries comme Ferrari avant de rejoindre la FOM, estime que le sport n’a jamais été aussi solide.

"Je pense que la Formule 1 est en excellente santé. Elle n’a jamais été aussi vigoureuse qu’aujourd’hui" a-t-il déclaré à Motorsport Week. "Elle est nettement plus populaire, et je pense que c’est parce que c’est un meilleur spectacle sportif."

"Nous avons transformé la Formule 1 en un meilleur spectacle ; elle sait enfin ce qu’elle est. La F1 a traversé une longue période de crise d’identité : était-ce une quête technologique ? Une entreprise ? Un sport ? Elle n’arrivait pas vraiment à se définir."

"Je pense qu’elle a très bien réussi cet examen de conscience en affirmant ’Nous sommes du divertissement, c’est ce que nous faisons’. Je pense que Liberty Media a été absolument exceptionnel pour ce sport."

"Certains puristes et passionnés de la première heure n’apprécient peut-être pas la direction prise, on ne peut pas plaire à tout le monde tout le temps, mais si vous regardez la popularité et la moyenne d’âge des fans qui ne cesse de baisser, c’est génial. La discipline est en pleine forme."

Smedley s’est montré extrêmement positif concernant les nouvelles règles, estimant que les débats d’avant-saison finiront par s’estomper une fois le championnat lancé, et il salue l’effort fait sur la taille et le poids des monoplaces.

"Nous avons des changements de règles sismiques cette année. Je les aime assez. J’aime beaucoup le look des voitures, je suis ravi qu’elles aient un peu rétréci. C’est agréable qu’elles ressemblent à nouveau à des Formule 1 plutôt qu’à des pick-ups."

"Et concernant le règlement technique, il y a beaucoup de discussions en ce moment, mais je pense que ce sont des règles très bien pensées. Il y aura toujours beaucoup de bruit autour d’un nouveau règlement, mais c’est normal, c’est la nature même de ce milieu."

"Mais je pense qu’une fois arrivés en Australie, après une ou deux courses, tout cela disparaîtra. C’est toujours comme ça, à moins qu’il n’y ait un problème majeur comme le marsouinage lors de l’introduction des précédentes voitures à effet de sol. Tout cela passera au second plan et les gens se concentreront simplement sur la course."