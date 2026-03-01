Vettel raconte comment il a ’remis en perspective’ sa soif de succès

Sebastian Vettel a été un chasseur de succès à son arrivée en F1, que ce soit pour ses premières victoires chez Toro Rosso et Red Bull en 2008 et 2009, puis sur son enchaînement de quatre titres mondiaux, durant lesquels il était considéré comme un pilote redoutable et constamment au sommet de son art.

Sa deuxième partie de carrière, en particulier ses dernières années chez Ferrari et ses années chez Aston Martin, ont été plus contrastées. L’Allemand a révélé que son état d’esprit a changé au fil de sa carrière.

"Mon rêve a toujours été de décrocher un titre. Ensuite, naturellement, on continue et il y a la course suivante. C’est un peu dommage parce qu’on ne profite pas vraiment du moment présent ; on est déjà tellement concentré sur la course d’après, sur l’idée de recommencer" a déclaré Vettel lors du Sharjah Entrepreneurship Festival.

"Plus tard dans ma carrière, j’ai réalisé que j’avais eu le privilège de disputer autant de courses et de travailler avec des gens, pour la plupart, très doués. Les trophées et les championnats sont une chose, et c’est ce que les gens voient et considèrent comme le succès, mais plus tard, on redéfinit ce que signifie réussir."

"Je n’ai pas brûlé les ponts derrière moi, je me suis fait beaucoup d’amis, j’ai vécu de superbes expériences humaines, et ce sont ce genre d’histoires qui font vraiment ce que vous êtes, plutôt que ce que vous avez fait ou accompli à un moment donné."

"Quand j’étais jeune, tout tournait autour des trophées parce que je voulais le plus gros et que je voulais être le meilleur. Plus tard dans ma carrière, on remet les choses un peu plus en perspective."

"Aujourd’hui, une personne qui a réussi est pour moi quelqu’un qui est en paix avec lui-même ou elle-même, qui est satisfait, qui traite les gens avec respect et qui s’épanouit en faisant quelque chose qui le ou la comble, là où l’on se dit ’d’accord, c’est ce qu’il ou elle recherche, c’est l’objectif qu’il ou elle poursuit’."

"Ce n’est pas souvent récompensé, pas autant que ’voici votre trophée, vous avez gagné le premier prix" ou "voici un chèque, vous avez gagné telle somme d’argent’. Ce sont ces choses-là que la société semble davantage percevoir comme la réussite."

Vettel a également rejeté l’idée que le succès se définisse par l’argent, affirmant que les trophées et la richesse n’ont pas la signification que les gens imaginent : "Je ne pense pas que le succès soit égal à l’argent. Je peux parler d’un point de vue professionnel."

"Pour avoir remporté quelques trophées, je sais qu’ils restent avec vous dans le sens où ils restent dans votre maison, là où vous décidez de les mettre, mais à un moment donné, vous passez devant et, je ne dirais pas qu’on ne les remarque plus, mais la vie est faite de tellement d’autres choses."

"Avec le recul, c’est l’aventure que je garde vraiment, plutôt que le trophée. Si vous avez le privilège, à la fin, d’avoir aussi le trophée entre les mains, c’est un sentiment formidable, surtout dans le sport, de vivre cela avec toute l’équipe et en tant qu’athlète. Mais oui, il y a tellement plus que cela."