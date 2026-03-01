Lawson se souvient de conversations ’assez agressives’ avec Marko avant ses débuts

Liam Lawson est revenu sur ses débuts en F1, et sur le contexte de l’époque. Le Néo-Zélandais a fait ses débuts avec l’équipe junior de Red Bull dans laquelle il court toujours aujourd’hui, alors connue sous le nom d’AlphaTauri, lors du Grand Prix des Pays-Bas en 2023.

À l’époque, Lawson luttait pour le titre en Super Formula, après avoir terminé troisième de la F2 en 2022. Cherchant à obtenir une place en Formule 1, il est arrivé à Zandvoort prêt à mettre la pression sur Helmut Marko, alors conseiller motorsport de Red Bull et responsable du programme des pilotes.

S’exprimant dans le podcast Gypsy Tales, Lawson a révélé qu’au début du week-end à Zandvoort, il demandait "assez agressivement" à Marko ce qu’il pouvait faire de mieux pour convaincre Red Bull et AlphaTauri de lui donner sa chance.

"Il me parlait du fait que je venais de m’accidenter en Super Formula. ’Oui, mais j’ai gagné des courses, plus de courses que n’importe qui d’autre cette année’, avait argumenté Lawson. ’Vous ne le saurez pas tant que vous ne m’aurez pas donné ma chance’."

Mais la chance allait lui sourire en faisant le malheur de Daniel Ricciardo, accidenté en EL2 et blessé à la main : "Je pense que cette conversation, du moins dans mon esprit, a peut-être joué un rôle important, car il y avait pas mal de gens qui ne voulaient pas, et je peux le comprendre, qu’un débutant soit lancé dans le grand bain à Zandvoort."

Alors qu’il devenait clair que Ricciardo était blessé et que des discussions avaient lieu sur l’identité de son remplaçant à plus long terme, Lawson est allé chercher Marko et Franz Tost, le directeur de l’écurie AlphaTauri à l’époque.

"J’ai trouvé Helmut en train de parler à Franz chez Red Bull ; il m’a juste regardé et m’a dit ’tu es prêt ?’ J’ai répondu : ’Ouais’, et c’était tout. C’était la fin de la conversation. Je suis parti et je me suis dit : ’La vache !’"

Lawson a disputé le GP des Pays-Bas ainsi que quatre autres courses pour AlphaTauri cette année-là, avant le retour de Ricciardo. Mais en 2024, Lawson a su avant Singapour qu’il allait remplacer Ricciardo dès la course d’après, et il s’inquiétait de la réaction de l’Australien.

"Toute cette semaine à Singapour a été horrible pour moi. Évidemment, c’était encore bien pire pour lui. Et malgré tout, il n’a jamais dit un mot de travers, il a toujours été correct avec moi, ce qui montre le genre de personne qu’il est. J’y suis allé sans savoir s’il pensait que j’étais le pire des gars."

"Immédiatement, il m’a parlé et m’a dit ’je veux que tu saches que je n’ai rien contre toi dans tout ça. Je sais que cela n’a rien à voir avec toi et c’est totalement distinct’. Depuis lors, chaque fois que j’ai appelé pour obtenir des conseils, il est totalement ouvert à la discussion et me conseille sur tout ce que j’ai pu lui demander ces deux dernières années."