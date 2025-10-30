Ecclestone a 95 ans : confidences sur l’amitié, la famille et la vie après la F1

Alors que Bernie Ecclestone fête son 95e anniversaire, l’ancien grand patron de la Formule 1 déclare qu’à ce stade de sa vie, une seule personne peut encore être considérée comme un véritable ami : Flavio Briatore.

S’adressant au journal Bild à Gstaad, où il avait invité le journaliste allemand Helmut Uhl, 74 ans, et son ancienne collègue de la FOM (Formula One Management), Hannah Gude, Ecclestone a évoqué son long parcours, souvent solitaire, dans le monde du sport automobile et des affaires.

"Mes filles voulaient une grande fête pour mon anniversaire avec tous mes amis," a-t-il déclaré en souriant. "Je préfère prendre l’avion avec Fabiana (sa femme) et Ace (son fils de 5 ans) pour me rendre dans mon ranch au Brésil."

Lorsqu’on lui a demandé combien d’amis il avait, Ecclestone a marqué une pause.

"C’est une très, très bonne question. Bien sûr, j’ai eu beaucoup d’amis qui sont venus et repartis," a-t-il répondu en mimant les guillemets avec ses doigts pour souligner le mot "amis".

"Mais j’avais de vrais amis, attendez une minute... peut-être quatre. Oui, quatre. Trois d’entre eux - Jochen Rindt, Max Mosley et Niki Lauda - ne sont plus en vie."

Lorsque Uhl lui a tendu une photo des funérailles de Lauda, Ecclestone la lui a immédiatement rendue.

"Je n’en veux pas," a-t-il déclaré. Alors, qui reste-t-il ?

"Flavio Briatore," a répondu Ecclestone. "Le seul qui soit encore en vie."

"Qu’est-ce qu’un ami pour vous ?" a demandé Uhl.

"Cela ne peut être que quelqu’un avec qui vous avez traversé des moments difficiles pendant longtemps, quelqu’un en qui vous avez entièrement confiance et qui n’a pas peur de prendre des risques," a répondu Ecclestone.

"J’en ai un exemple avec Flavio. Lorsque son yacht a été saisi par les autorités italiennes en 2010 pour non-déclaration de la taxe sur le carburant, je l’ai acheté aux enchères et je le lui ai revendu au même prix, plus un dollar," a-t-il déclaré en riant.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que les autorités lisent cela, Ecclestone a répondu en souriant : "C’est ça, l’amitié pour moi."

Il a également mentionné Karl-Heinz Zimmermann comme un ami, "mais les quatre que j’ai cités m’accompagnent depuis plus longtemps et de plus près."

Vivant désormais tranquillement entre la Suisse et le Brésil, Ecclestone continue de suivre religieusement la Formule 1.

"Je regarde toutes les courses, même toutes les séances d’essais, et je me lève à l’heure pour les courses à l’étranger," a-t-il déclaré.

A ses côtés, sa femme Fabiana, 49 ans, dit que Bernie est un père dévoué pour Ace, son fils de cinq ans, malgré son âge.

"Ça marche très bien. Bernie et moi formons une équipe, et nous élevons Ace ensemble. Quand je m’impatiente, Bernie explique calmement à Ace qu’il ne peut pas regarder la télévision pendant une demi-heure tant qu’il n’a pas fini ses devoirs."

"Ce n’est pas facile d’expliquer à Ace qu’il n’a le droit d’utiliser Internet, sa tablette et YouTube que le mardi, alors que ses camarades de classe peuvent les utiliser tous les jours. Je pense que c’est une bonne idée qu’il ait son premier téléphone portable à 12 ou 14 ans seulement."

Ecclestone ajoute fièrement : "Ace a accepté cela et ne se plaint pas. C’est un garçon brillant, intelligent et merveilleux. Je ne vois déjà aucune limite à ce dont il sera capable."

Malgré une fortune estimée à 10 milliards de dollars, Ecclestone insiste sur le fait que l’argent n’a jamais été sa principale motivation.

"Cela peut sembler incroyable, je sais, mais l’argent et la richesse n’ont jamais été ma motivation. Ce sont mes idées et mes contrats qui m’ont motivé."