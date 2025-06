La F1 prolonge sa propre course à Las Vegas pour deux ans

La Formule 1 a annoncé la prolongation de Las Vegas au calendrier pour deux années supplémentaires, assurant ainsi son avenir jusqu’à fin 2027.

La célèbre « ville du péché » a fait son retour au calendrier de la F1 en 2023 après 31 ans d’absence, sur un tout nouveau circuit urbain conçu par Carsten Tilke.

Disputée le samedi soir, soit le dimanche matin en Europe, la course est un spectacle du bord de piste à domicile. L’année dernière, elle a vu Max Verstappen y remporter son quatrième titre consécutif.

Le circuit de 6,1 km intègre certains des monuments les plus célèbres de la ville. La place de Las Vegas au calendrier est particulière, puisqu’il s’agit de la seule course du calendrier entièrement promue par la F1 elle-même, et non par une organisation locale.

Cela signifie qu’il est probable que la course se poursuive bien au-delà de 2027, d’autant plus que la F1 continue de promouvoir une intégration et une présence accrues aux États-Unis.

Emily Prazer, présidente-directrice générale et directrice commerciale de la F1, a déclaré : "Nous avons convenu collectivement d’une prolongation de deux ans pour 2026 et 2027."

"Nous voulons nous assurer de continuer à faire évoluer notre approche. Mais l’objectif est un accord à bien plus long terme."

"Comme nous le savons tous, la course a connu des difficultés, mais nous en sortons gagnants. Nous voulons donc nous assurer que cela continue de fonctionner pour les deux parties."

"Nous nous sommes donc réunis et avons convenu que c’était la meilleure approche. Nous planifions à plus long terme, mais c’est à peu près là où nous en sommes actuellement."

De nombreuses courses de F1 prolongées le sont généralement pour une période beaucoup plus longue, comme celle de Miami, qui reste au calendrier jusqu’en 2041.

L’accord plus court de Miami ne signifie pas grand-chose, comme l’a expliqué Steve Hill, président de la Las Vegas Convention and Visitors Authority.

"La durée des prolongations ne reflète pas grand-chose, si ce n’est qu’il s’agit simplement d’une évolution progressive, car nous savons ce qui va se passer au cours des deux prochaines années."

"Nous prévoyons que cette course soit permanente, nous allons simplement continuer à planifier des prolongations qui s’étendront probablement au fil du temps. Nous ne pouvons pas reproduire le schéma des autres courses car la place de Vegas est particulière."