Aston Martin F1 est appelée à se passer de Lance Stroll pour progresser

Lance Stroll devrait laisser sa place chez Aston Martin en Formule 1 à un autre pilote selon Timo Glock, ancien pilote en F1 et consultant pour la télévision allemande.

Portant un bandage au poignet droit (voir photo ci-dessous), le Canadien est de retour après une absence d’une course à Barcelone et une opération chirurgicale.

Lors de son événement à domicile à Montréal, Stroll a insisté : "Je ne souhaite pas vraiment entrer dans les détails, car il s’agit de ma vie privée, de secret médical, et je tiens à ce que cela reste confidentiel."

Les tensions persistantes de Stroll avec les médias et les fans continuent d’affecter sa réputation, d’autant plus que le fils du milliardaire Lawrence Stroll, propriétaire de l’écurie, est généralement devancé par ses coéquipiers.

Après avoir répondu aux médias en une seule phrase jeudi, le journal allemand Sport Bild a décrit : "Il se prélasse nonchalamment sur le canapé à côté de Lewis Hamilton et Franco Colapinto, mâchant ostensiblement du chewing-gum."

"Les réponses de Stroll étaient monosyllabiques. À quel point ? Sa moyenne était de 33,72 mots par réponse."

"Cette performance a laissé les journalistes perplexes."

Un autre journaliste, cette fois de L’Équipe, a ajouté : "Cet homme continue de se prendre des coups, de vous, de nous, de tout. Et il continue ainsi, sans complexe."

Timo Glock, ancien pilote de Formule 1, pense qu’avec la présence potentielle de grands noms comme Max Verstappen, George Russell et Yuki Tsunoda sur le marché, la carrière de Stroll, longue de près de dix ans, devrait prendre fin.

"Si l’on regarde le palmarès de Stroll en duels de qualifications, il n’a jamais eu l’avantage."

"Il s’agissait pour la plupart de défaites relativement nettes, et il n’a pas non plus été convaincant par sa régularité cette année. Il y a toujours des week-ends où il semble rattraper Fernando Alonso, mais sur une année entière, il est tout simplement trop loin derrière."

"En fin de compte, Stroll n’est clairement pas au niveau où il devrait être après sa longue carrière en Formule 1. Le garderais-je pour 2026 si j’étais à la tête d’Aston Martin ? Non."

"Aston Martin a besoin d’une approche différente pour réussir. Ils ont besoin de deux pilotes performants et constants."