Breitling et Aston Martin officialisent un partenariat mondial en F1

Breitling rejoint Aston Martin F1 en tant que partenaire horloger officiel. Ce partenariat mondial sur plusieurs années associe l’univers des véhicules performants fabriqués à la main d’Aston Martin à l’ingénierie de précision qui définit son programme de Formule 1. Tout commence par le lancement de la Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin F1, un garde-temps qui marque le retour de Breitling en F1.

Deux noms nés de la fascination pour la vitesse : "l’un l’a mesurée, l’autre l’a maîtrisée". Depuis plus d’un siècle, leurs histoires évoluent en parallèle. Aujourd’hui, Breitling rejoint Aston Martin et Aston Martin F1 dans le cadre d’un partenariat mondial en tant que partenaire horloger officiel.

Cette collaboration couvre tout l’univers Aston Martin, des véhicules haute performance assemblés manuellement à Gaydon et St Athan à la poursuite de la gloire par son équipe de Formule 1. Ce nouveau partenariat débute avec la montre Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin F1, qui restitue toute l’intensité de la course.

« Aston Martin fabrique des voitures aussi célèbres pour leur prestance que pour leurs performances », déclare Georges Kern, PDG de Breitling. « Nous partageons le même héritage de design emblématique : chaque ligne, chaque finition et chaque proportion a une raison d’être. Rien n’est laissé au hasard. »

« Notre quête d’un championnat du monde exige des partenaires à la hauteur de nos ambitions », déclare Lawrence Stroll, président exécutif d’Aston Martin et de Aston Martin F1. « Aujourd’hui, nous sommes fiers d’accueillir Breitling dans l’équipe. En plus d’un héritage commun, nous sommes unis par des valeurs qui guident tout ce que nous faisons. La précision, le savoir-faire et l’excellence technique auxquels nous aspirons chez Aston Martin Aramco constituent également l’ADN de Breitling. Nous nous réjouissons de travailler ensemble. »

Deux obsessions. Une même ambition : la vitesse.

Les parallèles entre les deux marques remontent aux débuts de l’automobile. Léon Breitling présente la Vitesse en 1907. Ce chronographe est le premier à mesurer des vitesses atteignant jusqu’à 250 miles ou kilomètres par heure. L’appareil est si précis qu’il est adopté par la police suisse pour dresser les premières contraventions pour excès de vitesse. Quelques années plus tard, en Angleterre, Lionel Martin et Robert Bamford testent leur véhicule fabriqué à la main lors d’une course déterminante sur une pente raide et crayeuse appelée Aston Hill. La voiture l’emporte alors, et le nom perdure depuis.

En 1959, Aston Martin fait ses débuts en Formule 1. À la même époque, Graham Hill et Jim Clark, tous deux pilotes d’avion et concurrents en F1, portent des Breitling Navitimers. Développée en 1952 en tant qu’instrument de bord porté au poignet par les aviateurs, la règle à calcul circulaire du chronographe permet aux pilotes de calculer la vitesse, les intervalles de temps et la consommation de carburant. Hill et Clark transposent ces fonctions du ciel au circuit, transformant la Navitimer en une pièce essentielle aux abords de la piste de course.

Dans les années 1960, les deux marques deviennent des symboles de style et d’ingénierie moderne. Willy Breitling, petit-fils du fondateur, s’affranchit de l’austérité de l’horlogerie d’après-guerre avec une autre montre, la Top Time, un chronographe destiné à une nouvelle génération d’amateurs de vitesse et de mode. Lorsqu’elle apparaît au poignet de Sean Connery dans Thunderball (1965), en tant que première montre gadget modifiée par Q dans la franchise James Bond, elle devient alors un emblème de l’époque. L’emblématique DB5 d’Aston Martin fait la même chose sur quatre roues dans Thunderball, après ses débuts dans Goldfinger (1964). Apparaissant tous deux dans le même film, les deux chronographes contribuent à la fascination culturelle pour l’univers de l’agent Bond, où la sophistication côtoie la vitesse et les intrigues high-tech.

« Les chemins d’Aston Martin et de Breitling se sont croisés à des moments clés de l’histoire du design et de la culture », déclare Adrian Hallmark, président-directeur général d’Aston Martin. « Ce partenariat est une parfaite vitrine de l’excellence, de la maîtrise du design et de la performance, qui font partie intégrante de tout ce à quoi Aston Martin donne son nom. »

La Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin F1

Le premier garde-temps griffé des deux marques partenaires replace la Navitimer dans le monde de la course automobile. Limité à 1 959 exemplaires, il rend hommage à l’année du premier essai d’Aston Martin en Formule 1.

Chaque élément de la Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin F1 (voir photos ci-dessous) reflète l’idéal de performance de l’écurie : le vert Aston Martin Racing Green et ses accents vert citron empruntés de la livrée d’Aston Martin F1, un boîtier léger en titane (le premier jamais utilisé sur une Navitimer) et un cadran en fibre de carbone inspiré des matériaux présents dans le cockpit d’une voiture de F1. Le bracelet en cuir texturé évoque un harnais de course, tandis que la lisibilité nocturne renforcée permet une lecture optimale de l’heure, quelles que soient les conditions.

Le fond ouvert en saphir révèle le moteur de la montre : le Calibre Manufacture Breitling 01, un chronomètre certifié COSC avec une réserve de marche de 70 heures et conçu pour une précision de chronométrage absolue, même sous pression. Son rotor noir mat, développé spécialement pour cette édition, est en tungstène recouvert d’un revêtement PVD (physical vapor deposition) haute durabilité. Il arbore le logo Aston Martin Formula One Team. On peut aussi lire, gravés sur le fond du boîtier, les mots « One of 1959 » et « Instruments for Drivers ».

Du chronographe à la voiture, du ciel au circuit, Breitling et Aston Martin ont toujours partagé la même quête de vitesse. Aujourd’hui, ils se retrouvent pour toute la saison de Grand Prix.

Le logo Breitling sera visible sur l’Aston Martin F1 et sur les uniformes de l’équipe lors de la présentation officielle de l’AMR26, le 9 février en début de soirée. Le partenariat sera, lui, inauguré lors du Grand Prix d’Australie à Melbourne, du 6 au 8 mars 2026.

Avec cet héritage commun continu d’évoluer, les passionnés de Breitling, d’Aston Martin et d’Aston Martin F1 peuvent s’attendre à des lancements exclusifs tout au long de ce partenariat pluriannuel. Le temps et la vitesse réunis.