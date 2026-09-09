Imola à la place d’Abu Dhabi : pourquoi l’annonce tarde encore

La Formule 1 pourrait connaître un changement majeur dans son calendrier 2026, avec le retour d’Imola pour conclure la saison à la place d’Abu Dhabi. Alors que la discipline continue officiellement d’affirmer que le programme reste inchangé, le remplacement serait déjà acté dans les faits. Le contexte au Moyen-Orient qui s’enflamme encore ces dernières heures va certainement pousser le Qatar et Abu Dhabi vers une annulation, tandis que des considérations commerciales et contractuelles retarderaient l’annonce officielle.

Le scénario longtemps évoqué serait désormais quasiment finalisé. Imola aurait été officiellement retenu pour organiser le dernier Grand Prix de la saison, même si cette décision n’a pas encore été annoncée par la Formule 1.

Ce changement est directement lié à la situation persistante au Moyen-Orient, qui a donc des conséquences importantes sur la fin de saison. Le calendrier initial prévoyait le Qatar le 29 novembre avant Abu Dhabi, mais les deux épreuves pourraient finalement disparaître du programme.

Imola est désormais pleinement engagé dans l’organisation d’un seul Grand Prix de remplacement pour ces deux courses. L’annonce reste officiellement sous silence pour des raisons essentiellement commerciales et contractuelles, liées aussi aux assurances. Mais le circuit d’Imola a déjà été désigné et les détails ont été définis.

Les rumeurs affirmant qu’Imola porterait le nom de Grand Prix d’Abu Dhabi, comme Sepang qui a accepté de porter celui de Bahreïn, sont toutefois totalement fausses selon nos informations.

La course aurait lieu le 6 décembre et porterait le nom de Grand Prix d’Émilie-Romagne et Made in Italy. Ce rendez-vous viendrait ainsi remplacer Abu Dhabi pour la conclusion de la saison, alors que le Qatar serait lui retiré du calendrier.

Face à ces informations, la Formule 1 continue toutefois de tenir un discours différent. Interrogé hier à Madrid lors d’un évènement de lancement du Grand Prix d’Espagne, Stefano Domenicali a une nouvelle fois refusé de confirmer la moindre modification du calendrier 2026.

Le PDG de la Formule 1 s’en tient pour l’instant au programme officiellement publié et assure que la saison doit toujours s’achever à Abu Dhabi.

"Le calendrier est confirmé tel qu’il se présente aujourd’hui, jusqu’à la finale à Abu Dhabi," déclare-t-il.

"Et si quelque chose change, bien sûr, nous vous tiendrons informés. En étroite collaboration avec la FIA, les promoteurs et, bien sûr, l’ensemble de la communauté, nous surveillons la situation."