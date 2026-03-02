La F1 ajuste sa logistique pour Melbourne face aux tensions géopolitiques

Les organisateurs du Grand Prix d’Australie se veulent rassurants. Malgré le chaos du transport aérien mondial provoqué par l’escalade du conflit au Moyen-Orient, ils affirment être "vraiment confiants" quant au bon déroulement de la manche d’ouverture de la saison de Formule 1 ce week-end à Melbourne.

Près de 1 000 membres du personnel de la F1 ont dû revoir leurs plans de voyage, et environ 500 d’entre eux devraient être acheminés depuis l’Europe via des vols charters. Cette situation fait suite aux frappes menées samedi par les États-Unis et Israël contre l’Iran, lesquelles ont entraîné des représailles et une forte perturbation du trafic aérien dans la région.

La F1 a indiqué surveiller étroitement l’évolution de la situation, d’autant que des courses sont programmées au Moyen-Orient en avril, à Bahreïn et en Arabie saoudite.

À l’approche du coup d’envoi de la saison 2026 à Melbourne, le patron de la Formule 1 en Australie, Travis Auld, s’est montré confiant ce lundi.

"Tout le monde sera là, prêt pour la course."

Basés en grande majorité en Europe, de nombreux pilotes et personnels clés ont vu leurs trajets bouleversés par l’interruption de routes aériennes majeures, notamment via le Qatar et les Émirats arabes unis.

"Les 48 dernières heures ont nécessité une certaine réorganisation des vols," a expliqué Auld. "C’est en grande partie la responsabilité de la Formule 1. Elle prend en charge les équipes, les pilotes et tout le personnel nécessaire à la tenue de l’événement. Ils sont nombreux."

"De ce que j’en sais, tout est désormais verrouillé. Tout le monde sera là pour la course et les fans ne verront aucune différence."

Auld a précisé que trois avions affrétés spécialement transporteraient environ 500 des 1 000 membres du personnel concernés depuis l’Europe.

"Tout le fret est déjà sur place et prêt. Nous sommes vraiment confiants : il n’y aura aucun impact."

Après Melbourne, le championnat se rendra en Chine puis au Japon, deux destinations qui ne devraient pas être affectées. Les 4e et 5e manches sont ensuite prévues à Bahreïn (12 avril) et en Arabie saoudite (19 avril).

Un porte-parole de la F1 a rappelé ce week-end que "nos trois prochaines courses ont lieu en Australie, en Chine et au Japon, et non au Moyen-Orient – ces courses n’auront lieu que dans plusieurs semaines. Comme toujours, nous surveillons de près ce type de situation et travaillons étroitement avec les autorités compétentes."

De son côté, Auld a reconnu que la discipline anticipe différents scénarios.

"Je suis sûr que la F1 réfléchit déjà aux implications possibles. Pour l’instant, nous n’avons aucun problème, mais j’imagine qu’ils envisagent ce qu’ils pourraient faire avec le calendrier si nécessaire."

Des équipes bloquées à Bahreïn, évacuation impossible pour l’instant

Malgré les propos rassurants d’Auld, quelques soucis subsistent. En effet la situation est bien plus délicate à Bahreïn où Mercedes, McLaren et Pirelli travaillent intensivement pour évacuer leur personnel, présent sur place pour des essais pneumatiques initialement programmés ce week-end. Jusqu’à présent, toutes les tentatives ont échoué.

Le rapatriement du personnel reste la priorité absolue. Les mesures envisagées ne sont toutefois pas rendues publiques pour des raisons de sécurité. Mercedes, McLaren et Pirelli sont également conscientes que la facilitation du départ des équipes de F1 ne figure pas parmi les priorités immédiates des autorités locales.

La question clé demeure la réouverture de l’espace aérien bahreïni, et surtout le moment où les compagnies aériennes jugeront suffisamment sûr d’y reprendre leurs vols. Certains médias du Moyen-Orient évoquent un possible redémarrage du trafic à partir du 7 mars au plus tôt, mais cela reste pour l’instant purement spéculatif.

Une chose est en revanche certaine : tous les membres des équipes et les pilotes sont en sécurité. Confinés dans leurs hôtels, ils n’ont guère d’autre choix que d’attendre. Nyck de Vries, qui devait initialement participer aux essais avec McLaren, a partagé sur les réseaux sociaux des images le montrant actif à la salle de sport, tentant de tirer parti de ce contretemps inattendu.

Melbourne reste sous tension côté voyages

Avec les aéroports de Doha et de Dubaï temporairement fermés, de nombreux fans venant du Royaume-Uni et d’Europe cherchent des itinéraires alternatifs vers Melbourne. Certains transitent désormais par l’Asie, tandis que des routes plus longues via les États-Unis sont également envisagées.

Les prix des billets se sont envolés : un aller simple Paris–Singapour–Melbourne de 33 heures avec Singapore Airlines était affiché pour ce lundi à 2 700 dollars. Plus surprenant, des options Emirates et Qatar Airways restaient visibles autour de 1 000 dollars via Dubaï ou Doha, sans certitude toutefois sur l’ouverture effective de ces hubs.

Chaque équipe attend plus de 100 membres de staff à Melbourne. À l’heure actuelle, on estime qu’environ un quart seulement est déjà arrivé, les autres étant attendus d’ici jeudi. Il est également prévu que les directeurs d’équipe, la FIA et probablement la Formula One Management se réunissent afin d’affiner les plans de voyage pour cette manche inaugurale, ce qui pourrait inclure d’ultimes vols charters par rapport à ceux déjà annoncés au début de cet article.

À ce stade, le Grand Prix de Bahreïn ne peut pas se tenir

À l’heure actuelle, notons qu’il serait impossible d’organiser le Grand Prix de Bahreïn. Plusieurs gouvernements dont les néerlandais et britannique ont mis à jour leurs recommandations de voyage pour le royaume, désormais classé en "ne pas y voyager".

Le ministère néerlandais des Affaires étrangères est particulièrement explicite : "Quelle que soit votre situation : n’y voyagez pas. C’est trop dangereux. L’ambassade des Pays-Bas ne pourra pas vous assister en cas de problème."

La question centrale reste désormais la durée de cette recommandation négative. Le Grand Prix de Bahreïn est programmé au 12 avril, et ne pourra avoir lieu que si les autorités lèvent ce statut.

Si cette alerte devait se prolonger, les personnes se rendant à Bahreïn ne seraient généralement pas assurées. Un risque que la Formule 1 ne peut se permettre, tant sur le plan financier que sécuritaire. D’un point de vue purement opérationnel, il est déjà inconcevable d’organiser un Grand Prix si cela ne peut se faire sans inquiétudes majeures pour la sécurité des équipes et du personnel.

Certes, il reste encore un peu de temps avant le 12 avril. Mais la décision concernant la tenue de la course à Bahreïn ne pourra pas être repoussée indéfiniment. La logistique colossale d’un Grand Prix impose des délais stricts, notamment pour le fret et les déplacements des équipes.

À mesure que les développements géopolitiques se succèdent, la fenêtre de décision se resserre pour la Formule 1. Plus que jamais, les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer si Bahreïn pourra conserver sa place au calendrier ou si le championnat devra envisager des alternatives en Europe.