Un crash pour commencer : la leçon américaine de Schumacher

L’aventure américaine de Mick Schumacher a commencé de manière abrupte. Pour sa première apparition en IndyCar, le pilote allemand a été contraint à l’abandon dès le premier tour de la manche inaugurale disputée dans les rues de St Petersburg.

Schumacher s’était qualifié 21e sur 25 sur ce tracé urbain étroit de Floride. En essais, il pointait à environ une seconde du meilleur temps, un écart compréhensible alors qu’il découvrait une monoplace radicalement différente de celles qu’il a connues jusqu’ici.

Tout espoir de progression régulière en course s’est toutefois envolé presque instantanément. Impliqué dans un accrochage au virage 4 dès le premier tour, Schumacher a été éliminé avant même de boucler un tour. Sa voiture s’est retrouvée perchée sur une autre, mettant un terme prématuré à des débuts très attendus (voir vidéo ci-dessous).

"Notre véritable objectif était de terminer la course et de faire tous les tours que nous voulions, et nous avons fait encore moins que ça. C’est très malheureux. Mais je suis content de tout ce que nous avons appris tout au long du week-end," a-t-il expliqué.

Le fils de Michael Schumacher reconnaît que sa position sur la grille l’a exposé au chaos du départ.

"Quand on s’élance depuis le fond de grille, les choses sont toujours assez compliquées," a-t-il admis. "La principale leçon à retenir, c’est ’se qualifier plus haut’. C’est aussi simple que ça."

Du côté de l’équipe, le propriétaire Bobby Rahal a tenu à défendre son nouveau pilote, tout en minimisant la pression venue d’Europe.

"Toute cette pression est nuisible," a rappelé le vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis 1986.

"Mick doit prendre du plaisir, et le succès viendra ensuite. Il faut apprendre à piloter ces voitures."

Rahal en a également profité pour livrer un regard critique sur la Formule 1 actuelle.

"L’atmosphère y a radicalement changé. Le paddock est devenu stérile. On a l’impression d’être dans une prison de haute sécurité dans laquelle, ironiquement, tout le monde veut entrer."

Malgré ce premier revers, Schumacher préfère regarder vers l’avant.

"Il nous reste 16 ou 17 courses à disputer. Ce n’était que la première. Nous regardons devant nous, pas en arrière."