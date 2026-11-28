Oscar Piastri a terminé quatrième de la séance qualificative du Grand Prix du Qatar, juste derrière son équipier et devant les pilotes Red Bull. Le pilote McLaren F1 ne cache pas qu’il aurait voulu mieux avant le week-end mais qu’il a vite été clair qu’il était impossible d’aller chercher Mercedes dans le classement. Une fois cela compris, le fait de monopoliser la deuxième ligne était une bonne performance.

L’Australien est évidemment un grand fan du GP du Qatar, où il a souvent montré un excellent rythme, et il est heureux de s’être bien senti au fil de la séance, et d’avoir réussi à se placer en deuxième ligne sur la grille de départ.

"Je suis plutôt content, on a eu de la performance en plus au fil du week-end. Il était clair dès les premiers essais que Mercedes allait dominer, mais terminer troisième et quatrième est le mieux que l’on pouvait faire avec l’équipe" a déclaré Piastri.

"De mon côté, le virage 1 s’est mal passé mais le reste du tour s’est bien passé. Je suis plutôt satisfait ce week-end, c’est un circuit sur lequel je prends beaucoup de plaisir donc c’est bien."

Interrogé sur les espoirs pour la course, il préfère être prudent même si les McLaren sont en retrait des Mercedes, et il a notamment expliqué que les simulations de qualifications n’étaient pas mauvaises pour lui.

"Ca allait, les pneus sont difficiles à gérer pour tout le monde mais ça devrait aller. On verra comment se passe le départ et ce qui arrive au premier virage, et on essaiera d’avoir un peu d’air propre."