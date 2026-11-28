Comme attendu, Mercedes F1 a dominé les qualifications du Grand Prix du Qatar à Losail, avec la pole position pour George Russell devant Kimi Antonelli. La seule surprise est finalement l’ordre des pilotes, puisque le tout nouveau champion du monde avait dominé les trois séances d’essais libres au fil du week-end, mais son équipier est revenu de loin pour dominer les qualifications, dès la Q1, et se montrer intraitable pour la pole position.

Le principal intéressé a reconnu qu’il ne s’imaginait pas être si rapide après les essais durant lesquels son équipier le dominait, mais il s’est senti mieux au volant à partir du début de la séance qualificative, ce qui lui a permis de se placer en tête pour la course.

"C’est toujours incroyable de conduire sur ce circuit car il est rapide, dès le premier tour des séances libres on était rapides, mais j’étais derrière Kimi, en EL1, EL2 et EL3, mais j’ai eu un super feeling en Q1, ça faisait longtemps" note Russell, qui est heureux de voir que le package évolué de la W17 marche bien sur ce type de tracé.

"Depuis qu’on a apporté le package d’évolutions en Malaisie, c’est le premier circuit très rapide, et cela montre l’appui qu’on a dans ces virages. On améliore lentement mais sûrement les réglages et la voiture depuis le milieu de saison, c’est un circuit que j’aime, un des meilleurs sur le calendrier."

De son côté, Antonelli était frustré à la fin de la séance car il ne voulait pas sortir en premier des stands, et il ne comprenait pas pourquoi l’équipe a décidé de le placer en premier sur la piste pour le dernier run, ce qui selon lui a été coûteux, même s’il salue la performance de Russell.

"Il a fait un travail incroyable. De mon côté, j’ai eu de grosses difficultés dans le deuxième secteur, je n’ai jamais pu tout mettre bout à bout. Mais j’avais un bon feeling en Q3, et j’étais énervé car je voulais partir derrière et ils m’ont envoyé premier en piste, donc on va discuter avec l’équipe" a noté l’Italien.

Antonelli est revenu sur l’impact qu’a eu le fait que sa demande de sortir en piste en dernier à la fin de la Q3 n’ait pas été retenue.

"Cela a certainement eu un petit impact, car il y a aussi une dimension mentale."

"Je voulais sortir en dernier pour me donner les meilleures chances, mais cela n’a pas été le cas ; nous devrons donc analyser avec l’équipe les raisons de cette décision."

"Par ailleurs, George a réalisé d’excellentes qualifications. Il était très rapide. De mon côté, je n’ai tout simplement pas été assez performant dans le deuxième secteur tout au long de la séance ; c’est un point qu’il faudra examiner."

Pourquoi Antonelli était-il mécontent après les qualifications ?

Toto Wolff, directeur de l’écurie Mercedes, s’est confié sur la colère de son pilote.

"Kimi est mécontent car il ne souhaitait pas être envoyé en piste en tête du groupe ; il nous l’avait précisé avant de sortir, et c’est pourtant exactement ce que nous avons fait."

"Mais il y a une bonne raison à cela : nous voulons éviter à tout prix de nous retrouver piégés et de ne pas franchir la ligne à temps. Il s’agit désormais de trouver le juste équilibre entre respecter les souhaits du pilote - qu’ils soient justifiés ou non - et les impératifs opérationnels. Un pilote peut être contrarié s’il a le sentiment de ne pas être dans la position idéale au moment de prendre la piste. Cela ne devrait pas être le cas, mais ça peut arriver."

"D’un autre côté, notre priorité était de garantir un tour de préparation optimal et de nous assurer que nous franchissions la ligne avant la fin du temps imparti."

On ne lui a donc pas fait une promesse qui n’aurait pas été tenue ?

"Non, pas du tout. C’était un souhait de sa part, réalisable dans certaines situations, mais pas dans d’autres. Peut-être aurions-nous pu trouver un compromis, mais c’est toujours une manœuvre risquée."

Demain, Antonelli va-t-il contribuer à ce que Russell obtienne le meilleur classement possible au championnat ?

"Nous n’en avons pas discuté spécifiquement, car, au fond, tout le monde veut gagner. Nous ne souhaitons pas instaurer de consignes d’équipe qui priveraient un pilote d’une victoire."

"Nous discuterons donc demain des différents scénarios envisageables pour aider George, sans pour autant porter préjudice à Kimi."

Wolff conclut sur un mot sur la pole de Russell tout de même !

"Il a assuré. À chaque séance de qualifications, il a décroché la première place, avec une grande assurance."

"Quand on observe son pilotage et la façon dont il place sa voiture, c’était vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel."