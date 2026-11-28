Lando Norris a remporté la bataille pour la troisième place ce samedi à Losail, lors des qualifications du Grand Prix du Qatar. Le pilote McLaren F1 a terminé loin des Mercedes, mais il a battu son équipier et les Red Bull pour obtenir une troisième position qui était le mieux possible pour les équipes derrière les Flèches d’Argent, et il se félicite d’avoir pu faire cela même si l’écart avec Mercedes l’inquiète.

Le champion du monde en titre n’était pas mécontent de sa performance à Losail, où il a été le meilleur des autres derrière l’équipe championne du monde, que l’on n’avait pas vu à pareille fête depuis de nombreuses courses.

"J’ai l’impression qu’on a fait un bon travail aujourd’hui, mais ils étaient trop rapides. Ils sont dans une autre catégorie par rapport à nous mais c’était un très bon travail" a déclaré le pilote britannique.

"Mes qualifications étaient bonnes, c’est un circuit rapide, on attaque un peu plus. Il y a des virages à fond pour eux mais pas pour nous ! Mais c’était une bonne journée" a-t-il poursuivi.

Interrogé sur la possibilité d’aller battre Mercedes compte tenu de l’avance de l’équipe, et sur un tracé où le leader a bouclé tous les tours en tête sur trois des quatre dernières éditions, Norris a confirmé qu’il serait très difficile de viser mieux que la troisième place.

"C’est très peu probable, mais on fera de notre mieux. Ils sont quatre ou cinq dixièmes plus rapides, c’est un écart solide, mais je vais faire de mon mieux."