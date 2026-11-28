Nico Rosberg doute fortement de la capacité de George Russell à se mêler à la lutte pour le titre mondial de Formule 1 en 2027, après la défaite particulièrement difficile à encaisser du Britannique face à son équipier Kimi Antonelli cette saison. Le champion du monde 2016 estime que le pilote Mercedes s’est enfermé dans une spirale négative sur le plan psychologique, après avoir abordé la campagne 2026 dans la peau du grand favori. À l’inverse, Rosberg considère que cette année pourrait bien avoir marqué le début d’une nouvelle ère de domination en Formule 1, celle d’Antonelli.

George Russell faisait figure de favori pour le titre mondial avant le début de la saison 2026, Mercedes ayant particulièrement bien négocié l’introduction de la nouvelle réglementation technique. Le Britannique a pourtant dû s’incliner face à son jeune équipier Kimi Antonelli, qui n’en était qu’à sa deuxième saison dans la catégorie reine.

Russell avait parfaitement lancé sa campagne en remportant le Grand Prix d’Australie devant Antonelli, avant de terminer derrière son équipier en Chine. Les deux pilotes Mercedes avaient ensuite échangé leurs positions au championnat des pilotes lors du Grand Prix du Japon, et l’Italien n’a plus jamais abandonné les commandes du classement depuis.

Son avance était telle à l’approche de l’avant-dernier enchaînement de trois Grands Prix consécutifs de la saison qu’Antonelli a décroché son premier titre mondial lors du Grand Prix de Mexico, alors qu’il restait encore quatre courses à disputer.

Russell était resté suffisamment longtemps sur le circuit pour féliciter son équipier, mais avait ensuite quitté les lieux sans honorer ses obligations médiatiques dans la zone réservée aux interviews.

Le Britannique avait par la suite expliqué avoir ressenti le besoin de s’éloigner après plusieurs mois particulièrement éprouvants.

"À Mexico, j’en étais en quelque sorte arrivé au point où je me suis dit : ’Il faut simplement que je parte d’ici’, parce que tout ce qui s’est passé cette année a été incessant. Cela a été difficile", avait confié Russell.

Si le pilote Mercedes avait ensuite évoqué la nécessité de faire preuve de résilience et sa volonté de "revenir plus fort", il n’a pas encore véritablement montré de signes de rebond. Hormis sa confrontation particulièrement tendue avec Max Verstappen, aussi bien en piste qu’en dehors, lors du Grand Prix de Las Vegas, Russell peine à retrouver une dynamique positive et a désormais rétrogradé au quatrième rang du championnat des pilotes.

Rosberg estime que Russell s’est enfermé dans une spirale négative

Nico Rosberg en vient même à se demander si George Russell sera en mesure de jouer le moindre rôle dans la lutte pour le titre mondial la saison prochaine, une perspective qui lui paraît "assez folle" compte tenu du statut dont bénéficiait le Britannique au début de cette année.

L’ancien pilote Mercedes considère que le contraste entre les attentes initiales de Russell et la domination finalement exercée par son jeune équipier a constitué un véritable choc psychologique pour le Britannique.

"Russell s’est lui-même enfermé dans un trou sur le plan mental", estime Rosberg auprès de Sport Bild.

"Il se disait : ’Je suis maintenant le roi de la Formule 1, je domine la saison’. Et puis ce jeune pilote arrive, alors qu’il était presque sur le point de quitter la Formule 1 l’année dernière, et il domine à un point tel que George n’a plus aucune chance."

"Tomber d’aussi haut pour se retrouver aussi bas est extrêmement difficile sur le plan mental."

Rosberg voit Antonelli dominer sa génération comme Hamilton et Verstappen

Si Nico Rosberg se montre particulièrement pessimiste concernant les perspectives de George Russell pour la saison prochaine, le champion du monde 2016 considère en revanche que la Formule 1 pourrait avoir assisté cette année au début de l’ère Kimi Antonelli.

Pour sa deuxième saison seulement dans la catégorie reine, le jeune Italien a remporté neuf des 21 Grands Prix disputés jusqu’à présent et est monté à 16 reprises sur le podium.

Parmi ses performances les plus marquantes figure notamment sa victoire à domicile lors du Grand Prix d’Italie, où le pilote Mercedes s’était élancé depuis la 19e position sur la grille de départ avant de remonter l’ensemble du peloton pour finalement s’imposer avec près de quatre secondes d’avance sur Russell.

Au-delà de sa domination sur son équipier, Rosberg se montre également particulièrement impressionné par la capacité d’Antonelli à rivaliser directement avec Max Verstappen, alors même que le quadruple champion du monde évolue toujours à un niveau de performance très élevé.

"Le niveau auquel il a piloté cette année est vraiment extraordinaire", souligne l’ancien pilote allemand.

"Il a affronté un Max Verstappen au sommet de sa forme et lui a donné énormément de fil à retordre, en le dominant même parfois. C’est vraiment gigantesque."

Rosberg estime que les performances affichées par Antonelli cette saison sont d’autant plus impressionnantes que le jeune pilote italien dispose encore d’une importante marge de progression.

L’Allemand considère même qu’Antonelli possède toutes les qualités nécessaires pour exercer sur sa génération une domination comparable à celle de Lewis Hamilton ou de Max Verstappen au cours des précédentes périodes de l’histoire de la Formule 1.

"Je le crois capable de dominer cette génération, tout comme Lewis Hamilton et Max Verstappen l’ont fait avec leurs générations respectives avant lui."

"Il dispose encore d’un énorme potentiel de progression, grâce à sa courbe d’apprentissage, à la confiance en lui et à l’expérience qu’il va accumuler. Il est encore tellement jeune et il est loin d’avoir atteint son meilleur niveau."