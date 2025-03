’L’expérience’ de Webber chez Red Bull a aidé Piastri et McLaren

Oscar Piastri a révélé que les connaissances de Mark Webber sur le fonctionnement de Red Bull l’ont été, et ont aidé McLaren F1 pour remonter la pente après des saisons difficiles. Le manager de l’Australien avait piloté pour l’équipe de Milton Keynes de 2007 à 2013.

"Cela a été bénéfique non seulement pour moi, mais aussi pour toute l’équipe, qui a appris à se hisser à ce niveau" a déclaré Piastri à The Times. "En coulisses, il s’assure que mes contrats sont conformes à ce qu’ils devraient être, avec des nuances auxquelles on ne pense pas tant qu’on n’en a pas fait l’expérience."

Piastri a prolongé son contrat pour plusieurs années avec McLaren, ce qui l’emmène au moins jusqu’en 2028, et il assure n’avoir jamais considéré les teams rivaux : "Pour moi, les autres équipes n’ont jamais vraiment été prises en considération."

"McLaren, d’abord du point de vue de la voiture, mais aussi du point de vue de l’environnement de l’équipe, est l’endroit où je veux être. Beaucoup de gens voudraient être ici. Je suis persuadé que je peux gagner avec cette équipe. Si je n’étais pas confiant, je n’aurais peut-être pas signé ce long contrat."

Mark Webber a révélé qu’Eddie Jordan lui écrivait souvent pour saluer les performances de Piastri, et que l’ancien patron d’équipe était un véritable soutien pour le manager et le jeune pilote. Il est convaincu que la victoire de Piastri en Chine aurait fait plaisir à l’Irlandais.

"Il adorait Oscar. Il m’a toujours envoyé des messages interminables, que je conserverai à jamais, pour me dire qu’Oscar allait venir et faire ce qu’il faisait" a déclaré Webber. "Puis, quelques jours plus tard, après le décès d’Eddie, Oscar a gagné à Shanghai."

"Je pense qu’il aurait également apprécié cette victoire, car il était un grand fan d’Oscar. Mais je pense qu’il aimait l’enthousiasme des jeunes. Il voulait de l’enthousiasme, de la passion et de la crudité. Il avait toujours à cœur de donner du fil à retordre aux gens parce qu’il pouvait s’identifier à cela, n’est-ce pas ?"