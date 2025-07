L’arrivée de Sainz chez Williams F1 a permis de ’quantifier’ les qualités d’Albon

Alex Albon estime qu’il pilote toujours au même niveau que celui qu’il affichait depuis ses débuts chez Williams F1, mais que la perception qu’on a de lui à l’extérieur a évolué depuis l’arrivée de Carlos Sainz comme coéquipier.

Recruté par Williams en provenance de Ferrari avant la saison 2025, Sainz a rejoint une équipe en pleine progression, où Albon officie depuis 2022. Selon ce dernier, l’arrivée d’un pilote reconnu et vainqueur de Grand Prix a contribué à renforcer son image auprès du public et des observateurs.

"Oui, je pense que ça a changé" a déclaré Albon dans le podcast Beyond the Grid de F1. "Je pense qu’il était facile de m’écarter pour mes coéquipiers. Je pense que c’était facile de dire ’il se débrouille bien, mais nous ne savons pas vraiment comment le quantifier en tant que pilote’."

"Et je pense que lorsque James [Vowles, directeur de l’équipe] m’a parlé très tôt de l’arrivée de Carlos, j’étais dans deux états d’esprit positifs. Le premier était qu’il allait être un énorme atout pour l’équipe avec toute son expérience et le fait qu’il soit un pilote rapide."

"Le second, c’est que j’avais l’impression qu’il était une référence crédible à laquelle je pouvais me référer et je voulais vraiment voir comment je me situais par rapport à un pilote comme Carlos. J’avais confiance en moi, mais je pense que j’ai peut-être surpris certains membres du paddock."

"Je ne pense pas que les gens qui me connaissent aient été surpris. Cela peut paraître un peu arrogant de dire cela, mais en interne chez Williams, ou chez ceux pour qui j’ai piloté dans le passé, je suis content de mes performances."

Et de confirmer que quoi qu’il arrive, il ne cherchera pas ailleurs dans les prochains mois : "J’aime l’histoire de Williams. Je pense que nous sommes dans la bonne position et je ne regarde pas autour de moi."

"Je suis convaincu des fondations du projet, parce que je suis venu ici, et je pense que James et le conseil d’administration font un travail fantastique. Je le pense vraiment, et au vu des résultats précédents, il n’y a aucune raison pour que je regarde autour de moi. Je suis très heureux d’être là où je suis."

Le Thaïlandais réfute toutefois avoir changé son approche malgré la vision différente qu’il y a de lui : "Je ne pense pas avoir changé quoi que ce soit, je pense simplement qu’on m’a donné une plateforme pour montrer ce que je peux faire, plus que tout."

"Je pense donc que les bruits extérieurs à la conduite se concentrent sur les résultats des pilotes, et il semble que nous ayons connu une excellente année - et cela a été le cas pour moi, mais la voiture m’a permis d’en arriver là."

"Quand je pense aux résultats que nous avons pu obtenir sur différents circuits et en marquant différents points, et de bons points - des cinquièmes places - je me dis que c’est un sport vraiment basé sur la performance d’équipe."

"On a presque l’impression qu’Alex fait une grande saison, et je suis d’accord, mais je dirais que c’est une question de voiture et d’équipe. J’ai l’impression d’avoir fait de belles courses l’année dernière, dont on n’a jamais parlé, parce que j’étais 18e."

"J’ai faim cette année. J’ai l’impression d’avoir pu montrer ce dont je suis capable. J’ai l’impression d’avoir toujours eu une mentalité à vouloir me battre, et nous sommes au milieu du peloton, nous sommes toujours en train de nous battre."

"J’ai l’impression que je peux aller à chaque course en sachant qu’il y a une chance de marquer des points, qu’il y a un bon résultat à obtenir. La motivation est donc toujours très forte."

"En tant que pilote, cela semble vraiment ennuyeux à dire et peut-être que cela va à l’encontre de la tendance générale de l’histoire, mais j’ai l’impression que je conduis aussi bien que je l’ai fait et que c’est une année incroyable. Mais mon processus est très cohérent. Je travaille sur moi et je regarde ces petits détails, et cela n’a pas vraiment changé."