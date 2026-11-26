À deux manches de la fin de la saison 2026 de Formule 1, le Grand Prix du Qatar devrait se dérouler dans des conditions météorologiques particulièrement stables, sans le moindre risque de pluie attendu au cours des trois journées de compétition. Si la tenue des principales séances en soirée permettra d’atténuer quelque peu les effets de la chaleur du climat désertique, les températures resteront relativement élevées sur le circuit international de Losail.

Les pilotes devront composer avec l’une des épreuves les plus exigeantes physiquement du calendrier, tandis que la limitation des relais pneumatiques à 27 tours devrait les inciter à attaquer davantage.

Mais cette année, heureusement, pas de température caniculaire en journée à ajouter aux défis du circuit qatari !

Vendredi 27 novembre – Essais libres 1 et 2

Le soleil commencera à se coucher sur le circuit de Losail lorsque les premiers essais libres débuteront à 16h30, heure locale (14h30 en France). La température de la piste devrait néanmoins rester élevée, l’asphalte ayant été chauffé par le soleil tout au long de la journée.

La température ambiante devrait atteindre 28°C lors de cette première séance d’essais libres, avant de redescendre légèrement pour s’établir autour de 26°C lors des EL2.

Un léger vent de sud-est est également attendu, avec une vitesse de l’ordre de 16 km/h. Aucun risque de précipitations n’est prévu.

Samedi 28 novembre – Essais libres 3 et qualifications

Comme la veille, les conditions resteront parfaitement sèches samedi au Qatar, avec un risque de pluie estimé à... 0% tout au long de la journée.

La température ambiante devrait avoisiner les 27°C lors de la troisième et dernière séance d’essais libres, avant de diminuer progressivement à l’approche des qualifications, programmées à 21h00 heure locale (19h00 en France).

Il fera toutefois encore environ 24°C au moment où les pilotes se disputeront la pole position, tandis que le vent pourrait atteindre une vitesse de 19 km/h.

Dimanche 29 novembre – Grand Prix du Qatar

La course de 57 tours devrait se dérouler à l’issue d’une nouvelle journée chaude et ensoleillée à Losail. Les températures maximales devraient atteindre 27°C au cours de la journée, ce qui contribuera une nouvelle fois à réchauffer l’asphalte avant le départ.

Lorsque les feux s’éteindront à 19h00 heure locale (17h00 en France), les conditions devraient rester sèches, avec une température ambiante de 25°C.

Les conditions météorologiques seront donc particulièrement similaires à celles rencontrées par les équipes et les pilotes lors des deux premières journées du week-end.

Une chaleur et des contraintes physiques toujours importantes

Si l’organisation du Grand Prix du Qatar en nocturne permet d’atténuer les effets du climat désertique, le circuit international de Losail s’est rapidement imposé comme l’un des tracés les plus exigeants physiquement du calendrier de la Formule 1.

Des pilotes ont notamment rapporté avoir perdu plus de trois kilos au cours de la course par la seule transpiration. Outre les températures élevées, les caractéristiques du tracé, avec ses nombreux enchaînements de virages rapides particulièrement éprouvants, contribuent largement à ces difficultés physiques.

Les monoplaces et leurs pneumatiques seront également mis à rude épreuve. Face aux importantes sollicitations exercées sur les gommes à Losail, Pirelli a imposé une limite maximale de 27 tours pour chaque train de pneumatiques utilisé au cours du week-end.

Cette restriction obligera les pilotes couvrant l’intégralité des 57 tours du Grand Prix du Qatar à effectuer au moins deux arrêts aux stands, tout en les incitant à maintenir un rythme plus soutenu durant leurs différents relais.