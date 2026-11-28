Les organisateurs du Grand Prix du Qatar continuent de défendre la tenue de leur épreuve de Formule 1 malgré les tensions persistantes au Moyen-Orient. Abdul Rahman Al Mannai, président de la Fédération qatarie de motocyclisme et de sport automobile, assure que la délocalisation ou l’annulation de la course de Losail n’a jamais été sérieusement envisagée. Le responsable qatari a également relativisé les révélations de Carlos Sainz concernant les procédures d’évacuation d’urgence communiquées aux pilotes, estimant que la perception de la situation sécuritaire depuis l’étranger reste très différente de la réalité vécue par les habitants du pays.

Alors que le week-end du Grand Prix du Qatar a débuté sans incident, Abdul Rahman Al Mannai a tenu à rassurer une nouvelle fois les différents acteurs de la Formule 1 concernant les conditions de sécurité dans lesquelles se déroule l’avant-dernière manche de la saison 2026.

Le président de la Fédération qatarie estime notamment qu’il existe un décalage important entre la perception de la situation sécuritaire à l’étranger et celle des personnes vivant quotidiennement dans le pays.

"Je pense que pour nous qui vivons ici, nous connaissons la situation réelle", explique Al Mannai.

"Nous connaissons l’environnement. Je pense qu’il a été un peu difficile pour les personnes qui se trouvent à l’extérieur de percevoir la réalité."

Le Grand Prix du Qatar se déroule malgré la persistance d’hostilités dans la région, qui ont déjà considérablement perturbé plusieurs événements majeurs du calendrier international des sports mécaniques cette année.

Le Grand Prix d’Arabie saoudite de Formule 1 ainsi que la manche qatarie du Championnat du monde d’Endurance (WEC) ont notamment été annulés en raison de la situation au Moyen-Orient.

Abdul Rahman Al Mannai assure toutefois que les autorités qataries ont été en mesure de maintenir un environnement sûr dans le pays et souligne également le rôle de médiateur joué par le Qatar dans la région.

"Le Qatar est en sécurité depuis bien plus longtemps que ne pourraient le laisser penser les circonstances depuis le début de ce conflit. Comme vous le savez, le Qatar joue un rôle de médiateur. Nous faisons confiance à nos agences gouvernementales. Elles ont fait un travail fantastique."

Une délocalisation du Grand Prix jamais envisagée

Interrogé sur la possibilité que les organisateurs du Grand Prix du Qatar aient étudié une délocalisation de leur épreuve, à l’image de la solution retenue par Bahreïn avec l’accord conclu avec la Malaisie, Abdul Rahman Al Mannai assure qu’une telle hypothèse n’a jamais été envisagée.

Le responsable qatari affirme que les préparatifs concernant les deux principaux événements internationaux organisés sur le circuit de Losail, le MotoGP et la Formule 1, n’ont jamais été interrompus, y compris lorsque la guerre a éclaté dans la région.

"Pour être honnête, non. J’ai déjà répondu à cette question plus tôt cette semaine mais nous n’avons jamais envisagé les choses de cette manière", répond-il.

"Comme je l’ai dit aussi, nous n’avons jamais interrompu nos préparatifs pour le MotoGP ou pour la Formule 1, même lorsque la guerre a commencé."

Les organisateurs relativisent les procédures d’évacuation d’urgence

Les questions relatives à la sécurité des différents acteurs de la Formule 1 présents au Qatar ont néanmoins été ravivées en début de week-end par les révélations de Carlos Sainz.

Le pilote Williams avait expliqué que les pilotes avaient reçu des instructions concernant les procédures d’évacuation d’urgence, ce qui avait suscité la surprise de plusieurs journalistes présents à Losail, ces derniers affirmant ne pas avoir bénéficié d’un briefing équivalent.

Abdul Rahman Al Mannai a toutefois relativisé la portée de ces dispositions, assurant qu’il s’agissait de mesures de précaution habituelles et non de procédures témoignant d’une menace particulière pesant sur le déroulement du Grand Prix du Qatar cette année.

"Les ressources sont disponibles au cas où elles seraient nécessaires", précise-t-il.

"Pour tout ce qui concerne les situations d’urgence, nous disposons de procédures complètes pour chaque bâtiment afin de nous assurer que les personnes sont en sécurité. La sécurité est notre priorité absolue chaque année."

Le président de la Fédération qatarie reconnaît néanmoins qu’il n’a pas été facile de convaincre les personnes se trouvant à l’extérieur du pays du bien-fondé de ces assurances concernant la situation sécuritaire.

Selon lui, la communication auprès des médias internationaux a constitué l’un des principaux défis auxquels ont été confrontés les organisateurs du Grand Prix du Qatar dans les semaines précédant l’épreuve.

"Nous pensons que la partie la plus difficile a été celle concernant les médias. Nous voulions nous assurer que le bon message et la bonne image soient véhiculés", conclut Al Mannai.