Malgré le conflit au Moyen-Orient et les nombreuses interrogations qui ont entouré la tenue des deux dernières manches de la saison 2026 de Formule 1, les organisateurs du Grand Prix du Qatar s’attendent à faire le plein de spectateurs ce dimanche sur le circuit de Losail. Abdulrahman Bin Abdullatif Al Mannai, président de la Fédération qatarienne de sport automobile et motocycliste, assure que la demande de billets a largement dépassé les attentes. Le dirigeant estime notamment que le succès du récent Grand Prix du Qatar de MotoGP a constitué une étape importante pour rassurer le public et les différents acteurs du sport automobile concernant les conditions de sécurité dans la région.

Le conflit au Moyen-Orient avait longtemps entretenu l’incertitude quant à la tenue des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi en fin de saison, alors que les épreuves de Bahreïn et d’Arabie saoudite avaient déjà dû être reportées plus tôt dans l’année.

Le circuit d’Imola avait été retenu comme solution de repli dans l’éventualité où la Formule 1 ne pourrait pas organiser les deux dernières manches de son championnat dans le Golfe. Le tracé italien avait finalement été libéré de ses obligations au mois de novembre, la F1 ayant décidé de maintenir son programme initial avec les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi.

Malgré les inquiétudes relatives à la sécurité dans la région, Abdulrahman Bin Abdullatif Al Mannai, président de la Qatar Motor and Motorcycle Federation (QMMF), se réjouit de l’engouement suscité par l’avant-dernière manche de la saison 2026.

"Nous nous attendons à faire le plein dimanche. Nous avons vendu toutes les places dans la plupart de nos tribunes et tous nos espaces d’hospitalité affichent complet", explique-t-il.

"Je pense qu’il ne reste qu’une seule tribune qui n’est pas encore pleine et qui devrait probablement afficher complet d’ici ce soir, je suppose. À ce stade, en réalité, nous sommes à guichets fermés."

Le succès du MotoGP a contribué à rassurer les spectateurs

Également président du circuit de Losail, Abdulrahman Bin Abdullatif Al Mannai considère que la tenue du Grand Prix du Qatar de MotoGP, plus tôt ce mois-ci, a constitué une étape particulièrement importante pour rétablir la confiance des spectateurs et des participants concernant les conditions de sécurité.

Initialement programmée au mois d’avril, l’épreuve avait été déplacée au mois de novembre en raison de la guerre opposant Israël et les États-Unis à l’Iran.

"C’était effectivement important et c’était vraiment enthousiasmant. Nous avons fait le plein ici et je pense que nous avons enregistré notre plus forte affluence. Comme vous le savez, le MotoGP vient ici depuis plus de deux décennies, depuis 2004, et c’était la plus importante affluence que nous ayons jamais connue."

"Je pense que le championnat a également eu une influence sur la fréquentation, mais cela a prouvé que la confiance était vraiment importante."

Malgré les inquiétudes relatives à la sécurité et le retrait de Yamaha ainsi que de son équipe satellite Pramac, qui avaient réduit le nombre d’équipes participantes à neuf sur les onze engagées en MotoGP, le Grand Prix du Qatar 2026 avait attiré un nombre record de 55 120 spectateurs.

Al Mannai se dit par ailleurs "très heureux" qu’aucune écurie de Formule 1 n’ait décidé de renoncer à participer au Grand Prix du Qatar cette année.

Le dirigeant qatari estime également que la fréquentation est "bien meilleure que prévu" et établit un parallèle avec la situation observée à la suite de la pandémie mondiale de COVID-19 en 2020, lorsque les inquiétudes concernant la fréquentation des événements sportifs avaient finalement laissé place à un important regain d’intérêt du public.

"Je pense que cela m’a rappelé le COVID, lorsque tout le monde pensait : ’Oh, plus personne ne va sortir, plus personne ne va assister à des événements’. Et finalement, les gens sont devenus fous à l’idée d’assister à des événements", poursuit-il.

La demande particulièrement importante de billets a également permis à la fédération qatarienne de ne pas avoir à consentir de remises ou à proposer d’avantages commerciaux particuliers pour attirer les spectateurs.

"Je pense que cela en dit long sur la force de la Formule 1 aujourd’hui, sur la communauté de fans que nous avons et sur l’attachement de ces derniers à cet événement. La demande est vraiment très forte."

Les préparatifs du Grand Prix du Qatar n’ont jamais été interrompus

Malgré les incertitudes qui ont longtemps entouré la tenue des deux dernières manches de la saison 2026 et la possibilité de voir Imola accueillir la Formule 1 en remplacement des épreuves du Golfe, les responsables du circuit de Losail ont toujours travaillé dans l’optique d’organiser leur Grand Prix.

Al Mannai assure que les préparatifs n’ont jamais été interrompus, les échanges avec les responsables de la Formule 1 et du MotoGP ayant toujours laissé entendre que les deux championnats souhaitaient venir au Qatar, sous réserve de l’évolution des conditions de sécurité.

"La situation a suscité quelques doutes. Mais pour nous, en matière de planification et pour nous assurer que nous étions absolument prêts pour la course, nous n’avons jamais cessé de préparer et de planifier ces épreuves", explique-t-il.

"Et je ne vois rien qui ait constitué un obstacle trop important pour nous empêcher d’en arriver là. Nous avons donc poursuivi nos plans en partant du principe que les événements dont nous connaissions la programmation auraient lieu."

"Et la Formule 1 ou le MotoGP n’ont jamais dit : ’Nous ne viendrons pas’. Tout le monde disait : ’Nous allons venir, mais nous évaluons la situation’. Ce n’était pas l’inverse, ce n’était pas du genre : ’Nous ne viendrons pas tant que ceci ne se produira pas’."

"Et c’est pour cette raison que nous n’avons jamais cessé d’élaborer nos plans et de les mettre en œuvre pour les courses."

Contrairement aux organisateurs du Grand Prix de Bahreïn, dont l’épreuve avait finalement été organisée en Malaisie cette saison, les responsables qataris n’ont jamais envisagé de délocaliser leur Grand Prix dans un autre pays afin de maintenir leur présence au calendrier de la Formule 1.

La position du Grand Prix du Qatar en toute fin de saison, immédiatement avant la finale du championnat à Abu Dhabi, ne rendait notamment pas cette possibilité particulièrement attractive aux yeux d’Al Mannai.

"Non, nous sommes en fin de saison, nous sommes avant Abu Dhabi. Cela n’a jamais été quelque chose que nous avons souhaité faire. Mais de toute évidence, cela a été une grande réussite pour Bahreïn", reconnaît-il.

Le dispositif de sécurité repose sur les directives du gouvernement qatari

Les inquiétudes concernant la sécurité du Grand Prix du Qatar sont principalement liées au rôle de l’Iran dans le conflit au Moyen-Orient. Selon le ministère qatari de l’Intérieur, l’Iran avait tiré 66 missiles en direction du Qatar au mois de février, avant que de nombreuses autres attaques ne surviennent en mars et en avril.

Abdulrahman Bin Abdullatif Al Mannai explique que les mesures de sécurité mises en place sur le circuit de Losail reposent sur les directives émises par le gouvernement qatari, auquel revient la décision d’autoriser ou non la tenue des événements sportifs.

"En fin de compte, ce sont eux qui nous disent d’y aller ou de ne pas y aller. S’ils nous disent : ’Faites-le’, nous le faisons."

Le président du circuit de Losail précise enfin qu’aucune "modification majeure" n’a été apportée au dispositif de sécurité pour cette édition du Grand Prix du Qatar, puisque les organisateurs disposent d’ores et déjà d’un plan d’intervention en cas d’urgence.

Selon Al Mannai, c’est "exactement le même plan" que celui prévu pour faire face aux situations d’urgence lors des autres événements organisés sur le circuit qui sera appliqué ce week-end.