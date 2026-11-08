Hamilton célèbre ses 400 Grands Prix, défie le temps et impressionne toujours ses rivaux

Lewis Hamilton franchit un cap historique aujourd’hui à l’occasion du Grand Prix du Brésil, qui marque sa 400e participation en Formule 1. À 41 ans, le septuple champion du monde rejoint un cercle extrêmement restreint, dont Fernando Alonso demeure le membre le plus expérimenté. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout la longévité du Britannique au plus haut niveau qui impressionne ses adversaires. Toujours compétitif au volant de sa Ferrari, comme l’a démontré sa récente pole position au Mexique, Hamilton suscite l’admiration de plusieurs générations de pilotes, de Kimi Antonelli à George Russell en passant par Lando Norris. Tous soulignent une motivation et une détermination qui semblent intactes après vingt saisons consécutives dans la catégorie reine.

Le Grand Prix à São Paulo constitue une étape particulière dans l’immense carrière de Lewis Hamilton. En prenant à 18 heures le départ de sa 400e course de Formule 1, le Britannique atteindra un total que seul Fernando Alonso a dépassé dans l’histoire du championnat.

À Interlagos, l’Espagnol doit en effet disputer son 445e Grand Prix, conservant ainsi une avance importante sur son ancien coéquipier chez McLaren.

Mais une différence distingue les parcours des deux champions : contrairement à Alonso, qui s’est éloigné de la Formule 1 pendant deux saisons avant d’y revenir, Hamilton n’a jamais interrompu sa carrière depuis ses débuts en 2007.

Ses 400 participations représentent donc vingt saisons consécutives de compétition au plus haut niveau, avec les exigences physiques, techniques et mentales que cela implique.

Le bilan sportif du pilote Ferrari demeure exceptionnel : sept titres mondiaux, 106 victoires et 105 pole positions, dont la dernière a été décrochée seulement une semaine plus tôt, lors du Grand Prix de Mexico.

Une performance qui rappelle qu’à 41 ans, Hamilton conserve non seulement la motivation nécessaire pour poursuivre sa carrière, mais également la vitesse pour rivaliser avec les meilleurs pilotes de la grille.

Hamilton : "J’ai toujours la vitesse et la détermination"

Interrogé à Interlagos sur cette 400e participation, Hamilton a reconnu avoir du mal à mesurer le chemin parcouru depuis ses débuts. Le Britannique n’imaginait pas atteindre un tel nombre de courses lorsqu’il a commencé sa carrière en Formule 1.

"C’est assez fou. Je n’aurais jamais imaginé atteindre des chiffres pareils. C’est fou parce que je me sens encore jeune et, quoi que les gens puissent dire, vous avez vu ma pole position la semaine dernière : j’ai toujours le rythme, j’ai toujours la vitesse et j’ai toujours la détermination, ce qui est le plus important, ainsi que la concentration."

Hamilton ne souhaite toutefois pas accorder une importance excessive à cette statistique. À ses yeux, le nombre de Grands Prix disputés importe moins que sa capacité à continuer de prendre du plaisir et à rester compétitif.

"Pour moi, ce chiffre n’a pas vraiment d’importance. C’est magnifique de pouvoir atteindre ce cap ici, au Brésil. J’ai entendu parler de photographes qui ont assisté à 500 courses. À un moment donné, c’est probablement là que j’en serai."

Une remarque qui laisse entendre que le septuple champion du monde n’envisage pas nécessairement de mettre un terme à sa carrière dans un avenir immédiat.

Alonso salue une carrière entièrement passée au plus haut niveau

Fernando Alonso, seul pilote à avoir disputé davantage de Grands Prix que Hamilton, a naturellement été invité à commenter l’arrivée de son ancien coéquipier dans le cercle des pilotes ayant atteint les 400 courses.

L’Espagnol souligne que les calendriers actuels, qui comptent désormais 24 Grands Prix par saison, devraient permettre à davantage de pilotes de franchir ce seuil dans les années à venir.

"Oui, bien sûr. Je pense que c’est un chiffre important. Je crois que de plus en plus de pilotes vont rejoindre ce club avec ces calendriers très longs. Je pense que si vous courez pendant dix ans aujourd’hui, vous dépassez les 250 courses."

"Mais oui, Lewis a évidemment connu une carrière incroyable en Formule 1, et 400 courses, toutes disputées dans une position très compétitive. Je le félicite et j’espère qu’il connaîtra une bonne course et un bon week-end."

La longévité des deux champions constitue désormais une référence pour les jeunes pilotes qui découvrent la discipline.

Avec 24 Grands Prix par saison, le nouveau champion du monde Kimi Antonelli pourrait théoriquement rejoindre ce cercle dès 2041.

Une perspective encore lointaine pour l’Italien, qui dispute justement son 44e Grand Prix à Interlagos, un chiffre étroitement associé à Hamilton, l’une de ses grandes idoles aux côtés d’Ayrton Senna.

À seulement 20 ans, Kimi Antonelli mesure l’ampleur de la carrière accomplie par son prédécesseur chez Mercedes.

"Il est incroyable. Tout d’abord, la manière dont il peut encore être performant à son âge, comme Fernando d’ailleurs. Le voir avec toujours la même faim et la même détermination, c’est vraiment formidable et c’est aussi une source d’inspiration. Et cela pourrait être un bon signe pour moi. Je n’ai que 20 ans et j’espère qu’à 41 ans, je serai encore ici, en train de courir et de me battre aux avant-postes."

"Ce qu’il a accompli est incroyable. Je veux dire, il a battu tellement de records et il continue de le faire. Je suis donc très heureux et c’est un immense privilège de pouvoir courir contre lui, et j’espère que nous aurons encore beaucoup de batailles à l’avenir."

Russell : "Il est fait différemment des autres sportifs"

George Russell connaît particulièrement bien Hamilton pour avoir partagé le garage Mercedes avec lui pendant trois saisons.

Le Britannique a ainsi pu observer de près ses méthodes de travail, son engagement et les qualités qui lui ont permis de rester compétitif aussi longtemps.

Pour Russell, le parcours de son ancien coéquipier dépasse largement ses résultats sportifs.

"Ce qu’il a accompli en piste et en dehors est incroyable. Il est une source d’inspiration pour énormément de gens. Le fait qu’il n’ait jamais pris une année de pause montre bien quel genre de personne il est, et il est clairement fait différemment de beaucoup d’autres sportifs dans le monde. Mais c’est pour cela qu’il est l’un des meilleurs de tous les temps."

Russell estime également que la longévité de Hamilton s’explique par son attachement profond à la Formule 1.

"Il adore la course automobile, il adore la Formule 1. Il ne s’intéresse pas beaucoup aux autres catégories en dehors de la F1, parce que c’est le sommet, et je respecte cela. Je respecte aussi Max Verstappen, à l’inverse, qui s’intéresse beaucoup à d’autres catégories de sport automobile."

"Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, mais il est toujours aussi performant. Et cette saison a probablement été sa meilleure en Formule 1 depuis 2021."

Norris impressionné par la résistance de Hamilton face à Leclerc

Lando Norris, champion du monde 2025, partage l’admiration de Russell pour la carrière de Hamilton.

Le pilote McLaren insiste notamment sur les performances réalisées par son compatriote cette saison face à Charles Leclerc, qu’il considère comme l’un des pilotes les plus rapides du plateau.

"C’est assez incroyable, ce qu’il a été capable de faire pendant aussi longtemps, et même encore aujourd’hui. Le voir se battre contre Charles, alors que je pense que Charles est facilement l’un des meilleurs pilotes de la grille, incroyablement rapide, et constater que Lewis parvient toujours à lui donner du fil à retordre, particulièrement cette année."

Norris estime que Hamilton a retrouvé en 2026 un niveau de compétitivité plus proche de celui qui avait fait sa réputation au cours de ses meilleures saisons.

"Je pense que tout le monde a apprécié de voir qu’il était capable d’offrir une meilleure opposition à Charles, pas seulement de mieux rivaliser avec son coéquipier, mais aussi de donner l’impression qu’il tirait davantage de sa voiture et qu’il obtenait de meilleurs résultats à chaque fois."

Le pilote McLaren établit notamment un lien entre ce regain de forme et l’évolution de la réglementation technique.

"Il semblait peut-être moins apprécier les dernières années, avec les voitures que nous avions et cette réglementation. Mais il donne maintenant l’impression d’être revenu à son niveau habituel, en se battant aux avant-postes et en prouvant qu’il est l’un des meilleurs. Je pense donc que c’est un accomplissement assez incroyable de continuer à se battre aussi longtemps."

Hamilton pousse Norris à revoir ses propres ambitions

Comme Antonelli, Norris voit dans la longévité de Hamilton une source d’inspiration pour sa propre carrière.

Le champion du monde 2025 reconnaît toutefois qu’il ne s’imagine pas nécessairement poursuivre la compétition aussi longtemps que son compatriote.

"Il est une grande source d’inspiration pour beaucoup d’entre nous. Je ne pense certainement pas aller aussi loin, mais c’est quelque chose qui donne des perspectives intéressantes pour ma propre carrière. Je sais que j’étais heureux avec un seul titre mondial. Mais quand je regarde Lewis, il fait en sorte que je ne sois plus très heureux de n’avoir remporté qu’un seul championnat !"

Une remarque formulée avec humour, mais qui illustre l’influence exercée par Hamilton sur la génération actuelle.

"Mais c’est dans le bon sens, parce que je peux le regarder, voir son âge et son niveau de forme, et cela me fait croire plus que jamais que je peux continuer à me battre pendant encore de très nombreuses années. Et c’est quelque chose que j’ai hâte de faire."