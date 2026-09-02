L’Argentine peut-elle vraiment retrouver la F1 ? Un autre pays doit alors partir !

L’Argentine veut retrouver une place au calendrier de la Formule 1 et dispose déjà d’un soutien politique de premier plan pour y parvenir. Alors que le président Javier Milei estime que son pays réunit désormais "toutes les conditions" pour accueillir de nouveau un Grand Prix et souhaite voir Franco Colapinto courir à domicile, Mohammed Ben Sulayem a publiquement appuyé cette ambition. Le président de la FIA a toutefois rappelé que le principal obstacle ne sera pas la volonté, mais bien la place disponible dans un calendrier déjà particulièrement chargé.

S’exprimant lors du Congrès américain de la FIA, organisé à Buenos Aires, Ben Sulayem a ainsi apporté son soutien au projet argentin, tout en élargissant son propos au Championnat du monde des Rallyes.

"Je soutiendrai l’initiative visant à organiser ici une course de Formule 1 ou du Championnat du monde des Rallyes," a-t-il déclaré.

Le président de la FIA s’est ensuite montré catégorique sur la légitimité d’un retour de l’Argentine au plus haut niveau du sport automobile.

"L’Argentine mérite-t-elle de faire partie du calendrier de la F1 ? La réponse est oui," a-t-il affirmé.

Pour Ben Sulayem, plusieurs éléments plaident en faveur d’un retour du pays. L’Argentine possède notamment une histoire importante dans le sport automobile, une forte popularité auprès des passionnés et bénéficie désormais de conditions économiques qu’il juge plus favorables.

"Ils ont une histoire, ils ont un héritage," a rappelé le président de la FIA. "Il y a un amour pour le sport automobile et la situation économique est bonne. L’Argentine va mieux aujourd’hui."

Une situation qui rend donc le projet envisageable aux yeux de l’instance dirigeante.

"C’est donc faisable," a conclu Ben Sulayem.

Mais derrière ce soutien de principe, le président de la FIA a immédiatement tempéré les espoirs d’un retour prochain de l’Argentine au calendrier. La difficulté est désormais moins de convaincre de la pertinence du projet que de lui trouver une place dans un championnat dont le nombre de rendez-vous est limité.

"Au-delà de l’aspect émotionnel, il y a aussi le côté rationnel lorsque nous parlons du calendrier de la F1," a expliqué Ben Sulayem.

Le message est clair : même si l’Argentine possède les qualités nécessaires pour accueillir un Grand Prix, elle devra suivre une procédure et présenter un projet suffisamment solide sur le plan économique.

"L’Argentine mérite-t-elle d’être là ? Oui, mais il y a un processus à mener à son terme, il y a un plan d’affaires et il y a un nombre limité de places," a-t-il poursuivi.

Une éventuelle arrivée de l’Argentine impliquerait donc nécessairement le retrait d’un autre Grand Prix, à moins qu’une nouvelle extension du calendrier ne soit décidée. Ben Sulayem a résumé la situation sans ambiguïté : "Si l’Argentine entre, quelqu’un devra partir."

Les autorités argentines travaillent déjà concrètement sur cette perspective. Le circuit de Buenos Aires est actuellement en cours de reconstruction avec la Formule 1 à l’esprit, alors que Javier Milei a profité de la réunion de la FIA organisée dans la capitale pour défendre personnellement auprès de Ben Sulayem le projet de retour du pays au calendrier.

Cette candidature bénéficie également d’un argument sportif et populaire particulièrement fort avec Franco Colapinto. Le pilote argentin, très soutenu dans son pays, vient par ailleurs de voir son contrat avec Alpine prolongé par Flavio Briatore, renforçant la perspective de le voir représenter son pays si la Formule 1 revenait à Buenos Aires.

Ben Sulayem n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à l’égard du pilote argentin.

"C’est un pilote fantastique," a déclaré le président de la FIA.

"Colapinto est là pour rester. Il représente l’Argentine de la meilleure manière, avec respect et qualité sportive."