Verstappen et Palou bientôt réunis en GT3 à Portimão ?

Max Verstappen pourrait ajouter une nouvelle date à son programme déjà particulièrement chargé cet automne. Le quadruple champion du monde de Formule 1 est pressenti pour retrouver le volant de la Mercedes-AMG GT3 de son équipe Verstappen Racing lors de la finale du GT World Challenge à Portimão, du 16 au 18 octobre. Et pour l’accompagner, un nom particulièrement prestigieux circule : celui d’Alex Palou, star de l’IndyCar.

La rumeur persiste depuis plusieurs semaines dans le monde du Grand Tourisme et pourrait déboucher sur une nouvelle apparition de Verstappen dans son ambitieux projet GT3.

Si sa participation se confirme, le pilote Red Bull devrait partager la Mercedes-AMG GT3 avec Chris Lulham. L’identité du troisième pilote n’a toutefois pas encore été annoncée.

La situation actuelle des plannings de chacun pourrait ouvrir la porte à une association particulièrement intéressante. Daniel Juncadella et Jules Gounon, qui font partie de l’équipage habituel de Verstappen Racing dans les épreuves d’endurance cette saison, pourraient ne pas être disponibles pour le rendez-vous portugais en raison de leurs engagements parallèles en Championnat du monde d’Endurance.

Une place serait donc à prendre aux côtés de Verstappen et Lulham.

Plusieurs candidats seraient actuellement étudiés par l’équipe, mais un nom ressort tout particulièrement : Alex Palou.

Le champion IndyCar est présenté comme un pilote possible pour l’équipe à Portimão. Son calendrier lui permettrait effectivement d’être disponible à cette période, puisque la saison d’IndyCar sera terminée depuis plusieurs semaines.

Plus intéressant encore, Verstappen aurait lui-même exprimé sa préférence pour voir Palou occuper le troisième baquet. Rien ne permet toutefois de confirmer que le souhait du Néerlandais sera exaucé. Pour l’heure, le choix du troisième pilote reste ouvert.

Une participation à Portimão illustrerait une nouvelle fois le sérieux avec lequel Verstappen aborde son programme GT3. Le pilote néerlandais s’implique de plus en plus directement dans ce projet, qu’il développe parallèlement à sa carrière en Formule 1.

Mais une apparition au Portugal lui imposerait également un enchaînement particulièrement exigeant de 7 week-ends !

Le week-end précédant la finale du GT World Challenge, Verstappen sera engagé au Grand Prix de Singapour de Formule 1, la fin d’un premier triplé de courses. Puis, le week-end suivant Portimão, il devra déjà mettre le cap sur Austin au Texas pour participer au Grand Prix des États-Unis, le début d’un autre triplé de courses !

Le Néerlandais serait donc confronté à plusieurs semaines consécutives de compétition internationale loin de l’Europe.

Cette implication croissante dans le Grand Tourisme n’est toutefois pas nouvelle. Verstappen combine désormais de plus en plus régulièrement son programme en Formule 1 avec des participations à des épreuves d’endurance. Plus tôt cette année, il avait notamment formé avec Daniel Juncadella et Jules Gounon un équipage particulièrement performant au Nurburgring.

Pour l’instant, Mercedes-AMG Motorsport refuse cependant de confirmer la présence de Verstappen à Portimão, tout comme l’absence éventuelle de Juncadella et Gounon.

Un porte-parole de Mercedes a ainsi déclaré : "Au nom de Mercedes-AMG Motorsport, je ne peux confirmer ni que Max Verstappen participera à la dernière manche du GT World Challenge à Portimão, ni que Jules Gounon et Daniel Juncadella manqueront l’événement."

L’équipe allemande assure néanmoins travailler activement sur différentes configurations pour cette finale.

"Nous évaluons actuellement différents scénarios afin de nous assurer que nous pouvons participer efficacement à Portimão avec nos équipes," a ajouté le représentant de Mercedes.

Une formulation qui ne ferme donc aucune porte, mais qui ne permet pas non plus de confirmer le scénario Verstappen-Palou.

Si le Néerlandais devait finalement prendre le départ au Portugal, sa présence démontrerait une nouvelle fois que son projet GT3 cherche à construire une véritable activité en endurance, en s’entourant de pilotes de premier plan et en participant lui-même à la récolte de résultats.