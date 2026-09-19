Comment le Madring va pouvoir exploiter le potentiel de La Monumental en 2027

Les promoteurs du Grand Prix d’Espagne avaient placé de grands espoirs dans le Madring, le nouveau circuit de Madrid, avant son entrée au calendrier de la Formule 1 le week-end dernier. Présenté comme un tracé spectaculaire et exigeant, notamment grâce à son virage relevé Monumental, le circuit n’a toutefois pas offert le spectacle attendu. Les pilotes ont rapidement constaté que les contraintes des nouvelles unités de puissance avaient considérablement réduit le défi annoncé. Mais ce sera mieux en 2027 !

Avant le premier Grand Prix disputé sur le Madring, les promoteurs espagnols avaient largement vanté les mérites de leur nouvelle infrastructure. "L’adrénaline est à 100 % à chaque tour," assurait notamment un pilote de Formule 3 dans les documents promotionnels diffusés avant l’événement.

Le virage 12, baptisé Monumental, était quant à lui présenté comme un passage "appelé à devenir l’un des plus grands défis du Madring".

La réalité s’est révélée sensiblement différente. Le circuit madrilène a généré peu d’actions marquantes et le virage Monumental n’a pas davantage répondu aux attentes, à l’exception d’une spectaculaire perte de contrôle de Franco Colapinto lors des qualifications, finalement bien maîtrisée.

Avec son inclinaison de 24 %, le virage relevé n’a pas réellement mis les pilotes de Formule 1 en difficulté. Ceux-ci n’ont en effet pas été en mesure de l’aborder à pleine vitesse, pour une raison similaire à celle qui a conduit à réduire le caractère spectaculaire de plusieurs virages emblématiques de la discipline cette saison : les nouvelles unités de puissance ne permettaient pas de les négocier à fond.

"Je voulais passer à fond, mais ensuite ma batterie se vide," a expliqué Max Verstappen. "Du coup, vous devez lever le pied pour bénéficier d’un meilleur déploiement. Voilà à quoi se résume mon expérience de la Monumental pour cette année. Cela ira nettement mieux l’an prochain avec le thermique qui reprendra l’ascendant donc demandez-moi un avis plus définitif en 2027."

Le tracé initialement imaginé pour la Monumental prévoyait une approche plus rectiligne et plus rapide. Même après l’ajout de deux virages supplémentaires en amont, les pilotes ont dû transformer ce passage présenté comme l’un des principaux atouts du Madring en une occasion de récupérer de l’énergie.

Une situation d’autant plus surprenante que les promoteurs du circuit avaient assuré que "le tracé est adapté aux nouvelles réglementations" de la Formule 1, introduites en 2026.

Si la Monumental n’a pas représenté un défi majeur pour les pilotes de la catégorie reine, Max Verstappen estime toutefois que la situation pouvait être différente dans les catégories inférieures.

"Le banking est intéressant, mais je pense qu’ils auraient dû faire les choses dans l’autre sens," a ajouté le pilote Red Bull. "Il aurait fallu davantage de dévers au début, puis aplatir progressivement le virage."

"Dans une Formule 1, vous disposez de tellement d’appui aérodynamique. Je pense que c’est plus exigeant dans les autres catégories, car, dans ces catégories, cela ne semblait pas si facile de passer à fond."

"Pour nous, en plus, comme notre batterie se vide vers la fin du virage, nous ralentissons déjà un peu. Mais je suppose que, pour les images, cela rend très bien vu de l’extérieur."

Lando Norris a partagé le constat de son rival concernant le niveau de difficulté limité de la Monumental.

"Ce n’est pas le plus grand défi, parce qu’il suffit d’économiser la batterie pendant la première partie du virage," a expliqué le pilote McLaren.

Comme le Néerlandais, Norris pense que le potentiel du passage pourrait être davantage exploité lorsque les monoplaces disposeront de davantage de puissance thermique avec des contraintes liées à la gestion de l’énergie moins importantes.

"Ce serait mieux si nous n’avions tout simplement pas de batterie et davantage de puissance. Mais oui, comme Max, je pense que dans quelques années, ce sera peut-être plus amusant. Mais cela reste une sensation intéressante, quelque chose de différent. C’est un virage amusant. Il pourrait simplement être meilleur."

Norris a également proposé une piste pour améliorer le comportement des monoplaces et les possibilités de dépassement sur le Madring : augmenter le dévers de plusieurs autres virages.

"Les virages relevés permettent généralement de mieux suivre une autre voiture," a-t-il expliqué. "Je pense donc que l’année prochaine, davantage de virages devraient être un peu plus relevés."

Pour 2027, le Madring prévoit de faire du virage qui suit La Monumental un virage beaucoup plus resserré afin de favoriser les dépassements. Dans ces conditions, celui qui gérerait trop sa batterie dans le virage se verrait dépassé à la sortie puis au freinage. Avec l’augmentation de la puissance des V6 et la réduction de la part de l’énergie électrique, le cocktail sera certainement bien meilleur. Alors, on y croit ?