Cadillac F1 sort le grand jeu avec des évolutions et le nouveau moteur Ferrari

Après la traditionnelle tournée européenne de la mi-saison, la Formule 1 entre désormais dans sa dernière phase de l’année 2026 avec une succession de Grands Prix disputés hors d’Europe. Première étape de cette série de courses lointaines : Bakou, où le Grand Prix d’Azerbaïdjan accueillera ce week-end la 15e manche du championnat. Pour Cadillac, cette étape constitue également un nouveau test important pour une équipe qui continue de se construire, avec Valtteri Bottas et Sergio Pérez capables de s’appuyer sur une solide expérience du circuit urbain azéri.

La Formule 1 s’est rendue pour la première fois à Bakou en 2016, à l’époque sous l’appellation de Grand Prix d’Europe. Dès l’année suivante, l’épreuve a adopté le nom plus naturel de Grand Prix d’Azerbaïdjan et s’est progressivement imposée comme un rendez-vous incontournable du calendrier.

Le circuit urbain de Bakou traverse le cœur de la capitale azérie, avec une longue ligne droite de départ et d’arrivée aménagée le long du boulevard côtier moderne. Le tracé s’engouffre ensuite dans la vieille ville, à proximité de la Tour de la Vierge, datant du XIIe siècle, et du palais des Chirvanchahs, construit au XVe siècle. Les deux monuments sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cette opposition entre architecture ancienne et infrastructures modernes donne au circuit une personnalité très particulière. La principale difficulté réside notamment dans le contraste entre ses deux parties. La ligne droite du boulevard, longue de 2,2 kilomètres, constitue la plus longue portion à pleine charge du calendrier de la Formule 1 et permet aux monoplaces d’atteindre des vitesses particulièrement élevées.

Le reste du tour adopte au contraire les caractéristiques plus traditionnelles d’un circuit urbain, avec une succession de virages à 90 degrés négociés à faible vitesse. Les équipes doivent donc trouver un compromis délicat entre efficacité aérodynamique dans les longues lignes droites et niveau d’appui suffisant dans les portions sinueuses.

Bakou doit également composer avec une autre particularité : le vent. Si l’Azerbaïdjan est surnommé le "pays du Feu" sa capitale porte également le surnom de "ville des Vents". La ville se trouve sur la trajectoire du Khazri, un vent froid et violent venant du nord, ainsi que du Gilavar, un courant plus chaud venant du sud.

Selon le vent dominant pendant le week-end, la longue ligne droite peut ainsi se transformer en véritable avantage ou, au contraire, en difficulté supplémentaire avec un vent de face. Une grande partie du circuit est protégée par les bâtiments environnants, mais les monoplaces sont régulièrement exposées aux rafales lorsqu’elles ressortent des zones les plus encaissées.

À cette caractéristique météorologique s’ajoute le faible niveau d’adhérence habituel des circuits urbains. Contrairement aux tracés permanents, le circuit de Bakou est utilisé par la circulation routière durant 51 semaines de l’année et ne bénéficie donc pas de la couche de gomme progressivement déposée par d’autres sports automobiles.

Le faible niveau d’appui aérodynamique recherché pour optimiser les longues lignes droites, combiné aux vitesses très élevées et au manque d’adhérence, rend ainsi le circuit particulièrement imprévisible. Les qualifications comme la course sont régulièrement perturbées par des drapeaux rouges et des interventions de la voiture de sécurité.

Pour Cadillac, cette quinzaine de courses hors d’Europe représente également un défi logistique majeur. Le directeur de l’équipe, Marcin Budkowski, souligne la pression qui accompagne cette dernière partie de saison.

"La succession de courses lointaines au cours des derniers mois de la saison de Formule 1 exerce une pression importante sur une équipe de course," explique-t-il. "Il y a une pression sur notre équipe présente en piste, qui traverse le globe ; une pression sur notre activité de production pour répondre aux exigences de plusieurs courses concentrées sur une courte période ; et une pression sur les activités de soutien à la course à l’usine, où le personnel travaillera à des horaires très peu conventionnels pour soutenir l’équipe de course, souvent à l’autre bout du monde."

Cadillac profitera néanmoins de cette étape pour poursuivre le développement de sa monoplace 2026 avec quelques nouveautés.

"Nous avons quelques petites évolutions aérodynamiques à essayer lors des essais libres, alors que nous continuons à développer la voiture de cette année," poursuit Budkowski. "Comme prévu, Checo utilisera également la nouvelle spécification du groupe propulseur Ferrari."

Le week-end de Bakou représente donc à la fois une contrainte logistique et une occasion supplémentaire pour la nouvelle équipe américaine de poursuivre son apprentissage.

"C’est un excellent test pour notre nouvelle équipe, et c’est un test que nous apprécions," estime le directeur. "En seulement une décennie, l’Azerbaïdjan s’est forgé une réputation de courses divertissantes et spectaculaires, et nous avons deux pilotes qui sont des maîtres du circuit urbain de Bakou. C’est un excellent endroit pour commencer cette dernière ligne droite de l’année."

Cadillac peut effectivement compter sur deux pilotes particulièrement expérimentés dans les rues de la capitale azérie. Valtteri Bottas y possède un palmarès remarquable, marqué notamment par sa victoire depuis la pole position en 2019. Le Finlandais avait également terminé deuxième en 2017 et signé le meilleur tour en course en 2018.

Bottas détient par ailleurs l’un des records les plus impressionnants de l’histoire du circuit. Lors des essais du Grand Prix d’Europe 2016, il avait été chronométré à 378 km/h, une vitesse qui reste à ce jour la plus élevée jamais enregistrée lors d’un week-end de Grand Prix de Formule 1.

De son côté, Sergio Pérez possède lui aussi une relation particulièrement favorable avec Bakou. Le Mexicain a participé à huit éditions de l’épreuve et s’y est imposé à deux reprises, en 2021 puis en 2023. Il est également monté sur le podium en 2016, 2018 et 2022, avant de signer le meilleur tour de l’édition 2022.

Après son abandon à Madrid, Pérez espère retrouver immédiatement le niveau de performance affiché par Cadillac avant son problème.

"Notre course à Madrid se déroulait très bien jusqu’à ce que nous soyons contraints d’abandonner la voiture, qui était peut-être la plus performante que nous ayons eue cette saison, et j’ai hâte de reprendre la piste pour essayer de reproduire cela ce week-end," explique le Mexicain.

Le pilote Cadillac sait également qu’il arrive sur un terrain qui lui a déjà beaucoup réussi au cours de sa carrière.

"Bakou est un circuit où j’ai connu beaucoup de succès par le passé, et l’objectif est de démarrer sur les chapeaux de roue, de trouver rapidement un bon rythme lors des séances d’essais et d’obtenir le bon résultat que l’équipe mérite," ajoute Pérez.

Bottas, lui, s’attend à retrouver un circuit aussi exigeant que spectaculaire, où la moindre erreur peut immédiatement avoir des conséquences.

"C’est toujours une semaine riche en événements en Azerbaïdjan ! Le circuit possède la plus longue ligne droite de la Formule 1, mais cela n’enlève rien au reste du tracé, qui est très technique," souligne le Finlandais.

La précision sera notamment essentielle au volant, dans un environnement où les murs sont omniprésents et où l’adhérence reste particulièrement faible.

"Vous devez être très précis dans vos mouvements de volant et vos sollicitations de l’accélérateur, et toujours garder à l’esprit que l’adhérence est faible et que les murs sont proches," poursuit Bottas. "Mais si vous parvenez à maîtriser tous ces éléments, le circuit vous le rendra."

"J’ai également de très bons souvenirs de Bakou, puisque j’y ai gagné en 2019, donc c’est toujours un endroit particulier où revenir."