Présentation et horaires du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2026 de F1

La saison 2026 de F1 reprend ce week-end avec le Grand Prix d’Azerbaïdjan, première de trois manches consécutives, et début d’une série de six courses en sept semaines. Le circuit de Bakou accueille la dixième course de Formule 1 de son existence pour le neuvième GP au nom du pays, le premier ayant été appelé Grand Prix d’Europe en 2016. Et sur un tracé aux longues lignes droites situé en ville, les défis des monoplaces 2026 s’annoncent nombreux.

Notons pour commencer que les horaires vont être très différents, puisque le week-end se déroulera de jeudi à samedi, avec une journée médias à suivre sur nos pages ce mercredi. La raison à cela est un jour de commémoration pour les victimes azéries de la guerre du Haut-Karabagh de 2020, un conflit qui avait été initié par le pays en Arménie.

Les EL1 et EL2 auront donc lieu jeudi, avant les EL3 et les qualifications vendredi. Samedi, la course aura lieu à 13h, heure française, compte tenu du décalage horaire entre la France et l’Azerbaïdjan (voir les horaires complets plus bas).

Avec une ligne droite de 1,6 kilomètres et une pleine charge entre l’antépénultième virage et le bout de la ligne droite de 2,2 kilomètres, la gestion de l’énergie va être délicate. Les moteurs plafonneront certainement assez tôt dans la ligne droite.

Le tracé

Après Spa (7004 mètres) et Djeddah (6,174 km), Bakou est le troisième circuit le plus long du calendrier avec 6003 mètres. Située 28 mètres sous le niveau de la mer, la piste est souvent soumise aux rafales et se négocie dans le sens antihoraire.

T1 – Abordé à environ 320 km/h, ce freinage mène sur un gauche serré. Les dégagements ne manquent néanmoins pas. Malgré d’autres décélérations, les freins ne devraient pas être mis à rude épreuve tant il y a d’occasions pour les refroidir. Il s’agit du premier des nombreux virages à angle droit du tracé. On prévoit une vitesse de pointe autour de 330 km/h en qualifications, voire 340 km/h avec l’aspiration. Même si les disques montent en température dans le sinueux secteur intermédiaire, ils sont assez froids avant le premier virage au terme de l’interminable ligne droite.

T2 – Le deuxième gauche à 90° débouche sur une nouvelle ligne droite. C’est une bonne opportunité de dépassement avant le troisième gauche à angle droit.

T4 – Ce droite à 90° mène à une chicane gauche-droite (T5-T6) où l’on peut apercevoir les Flame Towers à l’horizon.

T8-9 – Si la majeure partie de la piste est large pour un circuit urbain, le T8 et le T9 offrent un véritable contraste avec une section étroite et technique serpentant autour du château et des rues médiévales et pavées de la vieille ville.

T11 – Avec sa crête et ses murs très près, le T11 pénalise la moindre faute.

T13 – Ce gauche légèrement cambré se négocie à plein régime avant un T14 identique, puis un gros freinage en amont du gauche serré en dévers qu’est le T15. Le rail est proche en sortie. Attention à ne pas le toucher à la ré accélération.

T16 – Ce dernier freinage précède l’enchaînement ultrarapide du T17 au T20 menant à la longue ligne droite et à la voie des stands, où l’on retrouve une petite chicane à l’entrée.

Forces en présence

Les top teams à moteur Mercedes seront surement avantagés par la gestion des moteurs, ainsi que par la puissance et le déploiement. Mercedes devrait être encore favorite, notamment parce que les virages lents devraient désavantager McLaren.

Il ne faudra pas non plus ignorer Ferrari, qui a progressé sur son V6 hybride, et Red Bull, qui reste sur un enchainement de deux podiums. La lutte entre les quatre équipes de pointe devrait donc être très disputée.

Derrière, Audi aura surement un désavantage moteur sur l’Alpine à moteur Mercedes et la Racing Bulls à moteur Red Bull Powertrains. Mais l’équipe allemande aura une version modifiée de sa R26, et pourrait en profiter pour se rapprocher de ses rivales.

Les pronos de la rédac’

Voici nos pronostics pour le GP d’Azerbaïdjan :

— Franck : 1. Antonelli, 2. Russell, 3. Norris

— Emmanuel : 1. Norris, 2. Russell, 3. Leclerc

— Alexandre : 1. Russell, 2. Antonelli, 3. Verstappen

Les horaires du Grand Prix d’Azerbaïdjan

Attention donc, la compétition se déroulera du jeudi au samedi ce week-end. Concernant les horaires, il y a deux heures d’écart entre la France et l’Azerbaïdjan, et les timings sont décalés et plus tôt que les manches européennes.

- Jeudi 24 septembre

10h30-11h30 : Essais Libres 1

14h00-15h00 : Essais Libres 2

- Vendredi 25 septembre

10h30-11h30 : Essais Libres 3

14h00-15h00 : Qualifications

- Samedi 26 septembre

13h00-15h00 : Course

Le palmarès complet du Grand Prix d’Azerbaïdjan :

Année Circuit Vainqueur Équipe Moteur 2025 Bakou Max Verstappen Red Bull Honda 2024 Bakou Oscar Piastri McLaren Mercedes 2023 Bakou Sergio Pérez Red Bull Honda 2022 Bakou Max Verstappen Red Bull Honda 2021 Bakou Sergio Pérez Red Bull Honda 2019 Bakou Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 2018 Bakou Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 2017 Bakou Daniel Ricciardo Red Bull Renault 2016 Bakou* Nico Rosberg Mercedes Mercedes

* La course était alors appelée Grand Prix d’Europe