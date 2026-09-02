Cadillac redoute Monza : ’la vitesse de pointe ne joue pas en notre faveur’

Cadillac s’apprête à découvrir l’un des circuits les plus exigeants et emblématiques du calendrier de Formule 1. Pour sa première saison dans la discipline, l’écurie américaine va poser ses valises à Monza, à la périphérie de Milan, à l’occasion du Grand Prix d’Italie, 13e manche du championnat du monde 2026. Un rendez-vous historique qui constituera aussi un sérieux test pour la jeune équipe, dont la monoplace n’est pas particulièrement à l’aise lorsque la vitesse de pointe devient prioritaire.

Le Grand Prix d’Italie occupe une place à part dans l’histoire de la Formule 1. Avec le Grand Prix de Grande-Bretagne, il s’agit de la seule épreuve à avoir figuré au calendrier de chaque saison du Championnat du monde depuis sa création en 1950.

Sur les 76 Grands Prix d’Italie disputés jusqu’à présent, un seul n’a pas eu lieu à Monza, ce qui fait de l’Autodromo Nazionale le circuit le plus visité de l’histoire du championnat.

Mais l’importance de Monza ne se résume évidemment pas aux chiffres. Surnommé "La Pista Magica" en Italie, le tracé lombard est surtout connu dans le monde de la Formule 1 comme le "Temple de la Vitesse". Un statut qui s’explique par ses longues lignes droites, ses vitesses extrêmement élevées et les records régulièrement établis sur son bitume.

Monza détient notamment le record du plus grand nombre de dépassements pour la tête d’une course, avec 41 changements de leader enregistrés en 1965. Le circuit possède également le record de l’arrivée la plus serrée de l’histoire de la Formule 1 : en 1971, seulement 0,18 seconde séparait les quatre premiers à l’arrivée.

Et malgré les décennies écoulées, le caractère spectaculaire de Monza n’a pas disparu. Cadillac espère donc prendre part à ce spectacle, tout en sachant que les caractéristiques du circuit risquent de mettre en évidence certaines de ses faiblesses actuelles.

Un circuit qui ne correspond pas aux forces de Cadillac

La nature très rapide de Monza impose en effet des qualités bien précises aux monoplaces. La stabilité au freinage, la motricité à la sortie des chicanes lentes et la capacité à franchir efficacement les vibreurs seront déterminantes.

Pour Cadillac, le principal défi concernera toutefois la vitesse de pointe. Avec une monoplace conçue pour sa toute première saison en Formule 1, l’écurie américaine sait que le faible niveau d’appui aérodynamique et les longues accélérations de Monza ne constituent pas nécessairement son meilleur terrain d’expression.

"Le week-end de Zandvoort a constitué un début positif pour la seconde moitié de notre première saison," souligne Marcin Budkowski, directeur de l’équipe.

"Nous avons montré que nous pouvions nous battre avec certains noms établis du bas du milieu de peloton. Monza sera probablement un test plus difficile. Ce sera notre première course sur ce circuit, et l’accent mis par le tracé sur la vitesse de pointe ne joue pas en faveur de nos forces actuelles. Nous devons donc être réalistes quant au défi qui nous attend et nous concentrer sur l’exécution d’un week-end propre."

L’objectif de Cadillac sera donc moins de se fixer un résultat précis que d’exploiter au maximum les enseignements de cette découverte.

"Notre priorité est de maximiser le potentiel de notre ensemble, d’apprendre à chaque tour et d’utiliser cette compréhension pour accélérer notre développement," poursuit Budkowski.

"Nous ferons tout notre possible en tant qu’équipe pour fournir à Checo et Valtteri une voiture fiable en course. J’attends également avec impatience la séance d’EL1 de Colton et de connaître son point de vue sur le défi unique que représente Monza."

Herta remplace Pérez en EL1

Colton Herta sera effectivement en piste dès la première séance d’essais libres. Le pilote d’essai de Cadillac, qui poursuit parallèlement son programme en Formule 2, remplacera Sergio Pérez lors des EL1 à Monza.

Le règlement impose à chaque pilote de Formule 1 de céder deux séances d’essais libres au cours de la saison afin de permettre à son équipe de donner de l’expérience en Formule 1 à un jeune pilote.

Cette séance sera déjà la troisième de l’année pour Herta. L’Américain avait effectué ses débuts en Espagne en juin, en remplacement de Pérez lors du Grand Prix de Barcelone-Catalogne, avant de retrouver la piste plus récemment en Hongrie, où il avait pris la place de Valtteri Bottas en EL1.

Herta n’arrivera par ailleurs pas complètement dans l’inconnu à Monza. Il y avait déjà inscrit des points il y a une dizaine d’années, lorsqu’il évoluait dans le championnat Euroformula.

Le défi sera toutefois très différent avec la MAC-26.

"C’est une excellente occasion de découvrir différents aspects de la MAC-26," explique Herta. "Après avoir piloté sur les circuits à fort appui de Barcelone et Budapest, le défi sera très différent à Monza."

"Avec la voiture réglée pour générer peu de traînée, elle bougera davantage, ce qui donnera encore plus d’importance à la précision aux points de freinage et au fait de passer au millimètre sur les vibreurs dans les chicanes."

"Je suis vraiment très enthousiaste à l’idée de pouvoir contribuer au week-end de course et au développement futur de l’équipe sur l’un des circuits les plus emblématiques du sport automobile."

Pérez retrouve un circuit qui lui réussit

Sergio Pérez pourra ensuite reprendre les commandes de sa Cadillac pour la suite du week-end. Le Mexicain possède une solide expérience de Monza puisqu’il y a disputé 14 Grands Prix de Formule 1.

Il a inscrit des points lors de 12 de ces 14 participations et a décroché son meilleur résultat récent en terminant deuxième en 2023.

Mais son résultat le plus marquant à Monza remonte à 2012. Alors pilote Sauber, Pérez avait créé la surprise en terminant deuxième avec une monoplace qui ne figurait pas parmi les références du plateau.

Cette performance particulièrement offensive avait contribué à attirer l’attention des grandes équipes sur le jeune Mexicain et avait participé à ouvrir la voie à la suite de sa carrière en Formule 1.

Pérez reste donc particulièrement attaché au circuit italien.

"C’est toujours un plaisir de revenir à Monza," affirme-t-il. "L’atmosphère y est unique et le circuit possède une histoire immense. C’est un tracé que j’apprécie vraiment. J’y ai obtenu de bons résultats au fil des années, aussi bien en Formule 1 que plus tôt dans ma carrière, donc c’est toujours un endroit particulier où revenir."

"Nous avons réalisé une bonne course aux Pays-Bas et, sans la voiture de sécurité virtuelle arrivée malheureusement au mauvais moment, cela aurait pu être encore meilleur."

"J’ai vraiment hâte de reprendre la piste et de voir ce que nous pouvons encore apprendre face à nos concurrents les plus proches ce week-end."

Le Mexicain sait toutefois que Monza pourrait davantage exposer les limites actuelles de la Cadillac.

"Nous savons que certaines caractéristiques de Monza vont mettre à l’épreuve des domaines dans lesquels notre ensemble actuel n’est pas à son meilleur niveau. Il sera donc intéressant de voir comment nous allons nous comporter et ce que nous pourrons apprendre."

Bottas veut rebondir après Zandvoort

De son côté, Valtteri Bottas possède lui aussi une histoire riche avec Monza. Le Finlandais y a remporté le sprint en 2021 et compte quatre podiums sur le circuit italien.

Son premier succès à Monza était même intervenu avant son arrivée en Formule 1. En 2010, Bottas avait remporté la course de GP3 sur le tracé lombard, un succès qui lui avait permis de décrocher le titre dans la catégorie.

Son dernier week-end à Zandvoort s’est toutefois terminé de manière frustrante, avec un abandon alors qu’il ne restait que dix tours à parcourir. Le pilote Cadillac veut désormais tirer les leçons de cet incident.

"Monza m’a déjà bien réussi par le passé et j’ai hâte de reprendre la piste," explique Bottas.

"C’était dommage de devoir abandonner la voiture alors qu’il ne restait que dix tours à Zandvoort, mais en tant qu’équipe, nous avons tiré des enseignements importants de cette expérience et nous sommes impatients de mettre ces enseignements en pratique ici, au Temple de la Vitesse."

Le Finlandais sait que l’expérience depuis le cockpit est particulièrement intense sur le tracé italien.

"Courir à Monza est une expérience différente, avec les vitesses énormes et les gros freinages," poursuit-il.

"Depuis le cockpit, on ressent tout cela, et c’est un véritable plaisir à chaque fois, devant un public passionné."