Un nouveau circuit pour le GP d’Azerbaïdjan au cœur d’une île artificielle

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan pourrait connaître une transformation spectaculaire dans les prochaines années. Alors que la Formule 1 est installée depuis 2016 sur le circuit urbain de Bakou, un vaste projet immobilier dans la mer Caspienne prévoit la construction d’une île artificielle en forme de flamme, au sein du complexe Sea Breeze Resort, avec notamment un circuit destiné à accueillir le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Le projet baptisé Fire Island est développé dans le cadre plus large de Sea Breeze, dont vous pouvez voir d’autres rendus sous l’article, représente une superficie de 268 hectares. Sea Breeze a annoncé un accord de coopération avec CSCEC Infrastructure, géant chinois des infrastructures, pour mener à bien ce projet d’île artificielle.

La présentation du projet remonte toutefois à 2025. Selon Unikal, l’homme d’affaires azerbaïdjanais Emin Aghalarov avait alors présenté le projet lors du forum "Russie - Monde islamique : KazanForum 2025" aux côtés de Marat Khusnullin, vice-Premier ministre russe.

Aghalarov avait indiqué que le projet bénéficiait du soutien du président de l’Azerbaïdjan. L’île en forme de flamme constituerait par ailleurs la deuxième île artificielle développée dans le cadre de Sea Breeze, après une première île en forme de croissant déjà en construction.

Surtout, le projet comprend explicitement un circuit destiné à la Formule 1. Le communiqué consacré à l’accord avec CSCEC Infrastructure confirme ainsi "qu’un circuit pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 est également prévu sur l’île".

Aucun calendrier n’a toutefois été annoncé concernant la construction de ce circuit, et encore moins concernant un éventuel transfert du Grand Prix depuis le tracé urbain actuellement utilisé dans le centre de Bakou.

Une réponse aux contraintes du circuit urbain

La perspective d’un déménagement ne serait pas uniquement liée à l’ambition de créer une nouvelle infrastructure spectaculaire. Selon Aghalarov, l’un des objectifs d’une éventuelle relocalisation serait également de réduire les difficultés engendrées par l’organisation du Grand Prix dans les rues de Bakou.

Le circuit actuel impose en effet chaque année d’importantes fermetures de routes et des restrictions de circulation dans la capitale azerbaïdjanaise. Aghalarov a ainsi souligné que déplacer le circuit vers cette île artificielle permettrait d’atténuer les problèmes de circulation et les perturbations vues lors de chaque édition.

Cette question pourrait prendre une importance particulière alors que le Grand Prix d’Azerbaïdjan s’est progressivement imposé comme l’un des rendez-vous urbains du calendrier de la Formule 1 les plus photogéniques. Depuis 2016, les monoplaces évoluent dans les rues de Bakou, avec notamment la spectaculaire longue ligne droite longeant le front de mer et le passage particulièrement étroit de la vieille ville.

Le projet Fire Island pourrait donc, à terme, modifier profondément le visage du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le caractère du futur circuit reste cependant entièrement à définir. Les informations disponibles ne précisent ni son tracé, ni sa longueur, ni ses caractéristiques, ni même la date à laquelle sa construction pourrait commencer.

La perspective est néanmoins suffisamment concrète pour que la Formule 1 soit explicitement intégrée au développement de Fire Island avec les architectes des circuits déjà contactés pour des appels à projet.